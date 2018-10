A fenntartható növekedéshez 25 százalékos beruházási ráta kell

A beruházásokkal, a munakerőpiac fejlesztésével és a befektetői környezet javításával fejleszthetjük a magyar versenyképességet – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter egy budapesti konferencián.

Van tere a foglalkoztatás bővülésének, akár 5 millióan is dolgozhatnának Magyarországon – mondta Varga Mihály, pénzügyminiszter a Budapesti Gazdasági Fórumon. Ehhez négy szegmensben kell lépéseket tenni: további 150 ezer munkanélküli vonható be a dolgozók körébe, a közmunkásokat is lehet mozgósítani. Jelenleg 300 ezerrel több férfi dolgozik, mint nő, vagyis itt is lenne tere a foglalkoztatás emelésének. Varga Mihály kifejtette, a nyugdíjasok 10 százaléka bevonható a munkaerőpiacra, ami a szintén jelentős tartaléknak számít.

A tartós növekedéshez 25 százalék körüli beruházási rátára van szükség, viszont nem mindegy ennek a szerkezete

– tette hozzá a pénzügyi tárca vezetője. A munkaerőt már teljesen kihasználtuk, inkább az elmúlt évek trendjét érdemes követni és egyre inkább a modernizációs beruházásokra kell helyezni a hangsúlyt. Varga Mihály az építőipart hozta fel példaként, a szektorban ugyanis leépültek a kapacitások a válság után, ennek ellenére már elértünk arra a szintre, hogy költséges plusz munkaerőt bevonni, így inkább technológiaváltással növelhető tovább az ágazat, ez pedig a gazdaság minden részére igaz.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta,

magas hozzáadott értékű termelési kapacitást kell Magyarországra hozni és nem elég a járműipari fejlesztéseket támogatni, ez ugyanis sérülékennyé tesz minket. A beruházásokat földrajzilag is el kell osztani az ország részei között, erre jó példa a debreceni BMW gyárépítés.

A magyar versenyképességet négy terület fejlesztésével lehet növelni: az állami kiadások csökkentésével, beruházásösztönzéssel, kedvező beruházási környezet kialakításával és a munkaerőtartalékok kiaknázásával – mondta Varga Mihály.

Ez létszámleépítéssel jár együtt, ráadásul Magyarország közvetlen versenytársai – a miniszter szavai szerint a visegrádi országok – előttünk járnak a dologi és kamatkiadások csökkentésében.