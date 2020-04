Orbán Viktor bejelentette a kormány gazdaságvédelmi akciótervét

A fő cél, hogy amennyi munkahelyet tönkretesz a koronavírus, annyi munkahelyet hozzanak létre. Visszahozzák a 13. havi nyugdíjat is. A hiány 2,7 százalék lesz. Az összes intézkedés a GDP 18-22 százalékát érinti.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délben bejelentette a kormány gazdaságvédelmi akciótervének lényegi pontjait.

A költségvetési hiány 1 százalék helyett 2,7 százalék lesz idén.

A költségvetési hiány 1 százalék helyett 2,7 százalék lesz idén. Három ütemben hajtják végre az akciótervet. (Az első ütem a már meghozott intézkedések – például a bankhitelek felfüggesztése, katások megsegítése – voltak.). A második ütem ma indul. A három ütem összesen összesen a GDP 18-22 százaléka lesz, amiben már benne vannak a jegybank programjai is.

Öt program indul hétfőtől: munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés, kiemelt ágazatok támogatása, vállalatok finanszírozása, valamint a családok és a nyugdíjasok védelme.

Az első program a munkahely megőrzése – itt készen áll a kormány arra, hogy átvállalja a bérek egy részét (rövidített munkavégzés esetén).

A munkahelyteremtés részeként 450 milliárdos beruházásösztönző-program indul.

A vállalatok finanszírozásában 2000 milliárd forint értékben támogatott hitelek lesznek.

A családokat és nyugdíjasokat érintő pontban a kormány négy részletben visszaépíti a 13. havi nyugdíjat.

A kormány négy részletben visszaépíti a 13. havi nyugdíjat – mondta a miniszterelnök. 2021 februárjában a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egyheti juttatást fognak kapni. Ezt történik majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is – ismertette a miniszterelnök.

Úgy fogalmazott: most a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetünk el a nyugdíjasokról sem, a szüleinkről és a nagyszüleinkről sem, akiket a mostani helyzet leginkább fenyeget.

2,7 százalék lesz a hiány

A 2020-as költségvetési hiányt 1 százalékról 2,7 százalékra emeli a kormány. A miniszterelnök közölte: a koronavírus-járvány miatt megváltozott helyzet miatt el kell térni a 2020-as költségvetéstől. Az erről szóló rendelet még a hétfői nap folyamán megjelenik.

10 éve a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás mellett horgonyoztunk le és ezt a horgonyt most sem szedjük fel.

2000 milliárd forintnyi kedvezményes hitel a kiemelt ágazatoknak

A kormány kétezermilliárd forintnyi kamat- és garanciatámogatott hitellel segíti a kiemelt nemzetgazdasági ágazatok újraindítását. A kormányfő ide sorolta a turizmust, az egészségipart, az élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, az építőipart, a logisztikát, a közlekedést és a kreatív ipart.

A járvánnyal és a gazdasági következményekkel is küzdeni kell

A kormányfő a gazdaságvédelmi intézkedéseket ismertetve kiemelte: egyszerre kell megküzdeni a járvánnyal és a gazdasági következményekkel, „menteni az emberéletet és gondoskodni a jövőről”. Most olyan gazdasági intézkedéseket kell hozni, amelyek átsegítenek az előttünk álló nehéz szakaszon, ezért kidolgoztunk egy gazdaságvédelmi akciótervet – közölte.

„Tíz év megfeszített és szívós munkával már éppen egyenesbe jöttünk”, amikor a koronavírus-járvány megérkezett Európába és veszélybe sodorta mindazt, amiért eddig megdolgoztunk. A helyzet igazságtalan, nem tehetünk róla, de ez nem változtat azon, hogy komoly kihívással kell szembenéznünk – mondta Orbán Viktor.

Szombaton Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentett be járványügyi intézkedéseket. A kormány 1345 milliárd forintot csoportosított át. A miniszter több különadót is bejelentett. Elmondta azt is, hogy az eszközbeszerzés és a beruházás eddig 380 milliárdba került a központi költségvetésnek, az elmúlt hónapban végrehajtott gazdaságvédelmi intézkedések pedig 1000 milliárdba kerültek eddig.

A gazdaság újraindításához szükséges lesz a központi intézményektől való megvonás is, ez várhatóan 922 milliárd forintot jelent. A jelenlegi helyzet szerint a gazdaság védelmére és újraindításához 1345 milliárd forintra lesz szükség – közölte Gulyás.