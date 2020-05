Spanyolország bevezeti a minimumjövedelmet

Két nappal azután, hogy az Európai Bizottság hatalmas támogatásokat helyezett kilátásba a déli tagállamok számára, a spanyol kormány a járvány kezelésére kapott rendkívüli jogkörével élve ma bevezeti a legszegényebbeket segítő minimumjövedelmet.

Jelentősen megnehezíti a küszöbönálló európai uniós költségvetési tárgyalásokat a spanyolok által bevezetett alapjövedelem. Az északi tagok egy része amúgy is ellenzi, hogy az unió hitel helyett vissza nem térítendő támogatásokkal segítse kilábalni a válságból a délieket. „Nagyon kemény tárgyalások várhatók, sok kérdésben nincs egyetértés, és nem is valószínű, hogy a júniusi EU-csúcson megegyezés születik. Talán nem emiatt borulnak a tárgyalások, de ez a spanyol ügy egy újabb törésvonal lehet. Ráadásul ez úgy történik, hogy a nettó transzfereket tekintve Spanyolország várhatóan a segélycsomag legnagyobb haszonélvezője lesz” – mutatott rá Virovácz Péter, az ING magyarországi vezető elemzője

Finnország kísérleti jelleggel és ideiglenesen már 2017-ben bevezetett minimumjövedelmet munkanélküliek egy korlátozott csoportja számára.

A feltételekhez nem kötött támogatás nem érte el a célját, hogy a résztvevőket bevonja a munka világába. Spanyolország lesz az első, ahol széles körben bevezetik az intézkedést, amely 85 millió háztartásban egészítené ki az egy főre eső jövedelmet a helyzettől függően 461–1015 euróra. A január óta kormányzó koalíció, amelynek tagja a szélsőbalos Podemos, eleve megígérte ezt a lépést. Most nem várt érveket kapott a járványtól, hiszen az EU-ban a munkanélküliséggel és a szegénységgel küzdő, 47 millió lakosú ibériai ország szenvedi el az egyik legnagyobb csapást. A következő hónapokban milliók kerülhetnek utcára azok közül, akiket most rövidített munkaidőben alkalmaznak. Közöttük is lehetnek, akiken segíthet az új szociális intézkedés, arra azonban nincs garancia, hogy munkára ez ösztönöz.

Ez egy társadalmi kísérlet, évekig tartana, mire meglátnánk, mennyire sikeres. A spanyol politika azonban nem a stabilitásáról híres, ha bevezetik az intézkedést, aztán meg nemsokára megszüntetik, akkor keveset tudhatunk meg a hatékonyságáról

– mondta Virovácz, aki szerint az intézkedésnek biztosan lesz fogyasztásélénkítő hatása, de azt másképpen, célzott eszközökkel is el lehet érni.

