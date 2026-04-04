Döntött a kormány a védett üzemanyagárakról – megszólalt a Nemzetgazdasági Minisztérium
A kormány az ukrán olajembargó és az iráni konfliktus közepette sem enged a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, megvédi a családokat, a vállalkozásokat, a gazdálkodókat és a fuvarozókat az elszálló üzemanyagáraktól – fogalmazott szombaton a nemzetgazdasági minisztérium.
Bevezették a védett üzemanyagárakat, a benzint literenként 595 forintért, a gázolajat pedig 615 forintért lehet megvásárolni, intézkedéseik hatására a magyarok ismét olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, sőt a védett árnak köszönhetően a magyar üzemanyagárak európai szinten az egyik legalacsonyabbak – tartalmazza a szaktárca közleménye.
„Brüsszel és a velük összejátszó Tisza Párt eltörölné a védett üzemanyagárakat, a kiszivárgott tervük és a bizottságtól érkezett felszólító levéllel szemben Magyarország fenntartja a védett árat, és továbbra is csak a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára lesz elérhető” – írták.
A minisztérium szerint amíg a kormány a magyar érdekeket védi, addig „a Tisza – Brüsszel és Kijev elvárásával összhangban” az olcsó orosz energiáról való azonnali leválást sürgeti, ami ezer forintot meghaladó üzemanyagárakat eredményezne és veszélyeztetné a rezsicsökkentést is.
Részletezésük szerint a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 595 forint volt, ami 30 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 625 forintos átlagárnál. A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 628 forintot tett ki, ami 46 forinttal maradt el a szomszédos országok 674 forintos átlagától.
Korábban lapunk írt arról, hogy a tiszás energiaterv lényege a következő: már az első lépésként leválna az orosz olajról és gázról, kivezetné a rezsicsökkentést és a hatósági árakat, valamint új adót vetne ki a lakosságra. Az intézkedések ugyanakkor súlyos következményekkel járhatnak:
az energiaárak akár három-négyszeresükre is emelkedhetnek, az üzemanyagok ára pedig akár 1000 forint fölé is nőhet.
Emellett egy úgynevezett energiafüggetlenségi adót vezetnének be, amely 1–1,5 százalékos kulccsal évente 240–360 milliárd forintot vonna el a lakossági megtakarításokból.
A terv része továbbá, hogy már az új parlament megalakulásakor törvényben tiltanák meg az orosz üzemanyagok importját, miközben a Mol finomítóinak átállítása több mint egymilliárd euróba kerülhet, és akár két évig is eltarthat.
Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés eltörlése miatt
- az évente 250-300 ezer forintos rezsiköltség 1 millió forintra emelkedne, ami 600 ezer forinttal több, mint jelenleg,
- ehhez jönne hozzá a védett ár, üzemanyagárak kivezetése, ami további 600–900 ezer forint közötti pluszköltséget jelentene,
- végül az árréstopok eltörlése évente 180–360 ezer forint pluszkiadást eredményezne egy átlagos családi kasszának.
Akkor, amikor több mint egymillió forintos mínuszokkal kell szembenéznie egy kétgyermekes családnak, ez negyedrésze a teljes jövedelmének, ami óriási érvágás. Emiatt nagyon sokan kieshetnek a középosztályból – fogalmazott Szalai Piroska.