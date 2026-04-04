Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Döntött a kormány a védett üzemanyagárakról – megszólalt a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kormány nem enged a brüsszeli nyomásnak, és kitart az olcsóbb üzemanyag mellett. Védett üzemanyagárakkal tartaná féken az árakat, hogy a magyarok továbbra is olcsóbban tankolhassanak.
VG
2026.04.04, 13:03
Frissítve: 2026.04.04, 14:26

A kormány az ukrán olajembargó és az iráni konfliktus közepette sem enged a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, megvédi a családokat, a vállalkozásokat, a gazdálkodókat és a fuvarozókat az elszálló üzemanyagáraktól – fogalmazott szombaton a nemzetgazdasági minisztérium.

20260310_benzistop_021_VZ védett üzemanyagárak
A kormány nem enged a brüsszeli nyomásnak, és kitart az olcsóbb üzemanyag mellett. Védett üzemanyagárakkal tartaná féken az árakat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Bevezették a védett üzemanyagárakat, a benzint literenként 595 forintért, a gázolajat pedig 615 forintért lehet megvásárolni, intézkedéseik hatására a magyarok ismét olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, sőt a védett árnak köszönhetően a magyar üzemanyagárak európai szinten az egyik legalacsonyabbak – tartalmazza a szaktárca közleménye.

„Brüsszel és a velük összejátszó Tisza Párt eltörölné a védett üzemanyagárakat, a kiszivárgott tervük és a bizottságtól érkezett felszólító levéllel szemben Magyarország fenntartja a védett árat, és továbbra is csak a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára lesz elérhető” – írták.

A minisztérium szerint amíg a kormány a magyar érdekeket védi, addig „a Tisza – Brüsszel és Kijev elvárásával összhangban” az olcsó orosz energiáról való azonnali leválást sürgeti, ami ezer forintot meghaladó üzemanyagárakat eredményezne és veszélyeztetné a rezsicsökkentést is.

Részletezésük szerint a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 595 forint volt, ami 30 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 625 forintos átlagárnál. A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 628 forintot tett ki, ami 46 forinttal maradt el a szomszédos országok 674 forintos átlagától.

Korábban lapunk írt arról, hogy a tiszás energiaterv lényege a következő: már az első lépésként leválna az orosz olajról és gázról, kivezetné a rezsicsökkentést és a hatósági árakat, valamint új adót vetne ki a lakosságra. Az intézkedések ugyanakkor súlyos következményekkel járhatnak:

az energiaárak akár három-négyszeresükre is emelkedhetnek, az üzemanyagok ára pedig akár 1000 forint fölé is nőhet.

Emellett egy úgynevezett energiafüggetlenségi adót vezetnének be, amely 1–1,5 százalékos kulccsal évente 240–360 milliárd forintot vonna el a lakossági megtakarításokból.

A terv része továbbá, hogy már az új parlament megalakulásakor törvényben tiltanák meg az orosz üzemanyagok importját, miközben a Mol finomítóinak átállítása több mint egymilliárd euróba kerülhet, és akár két évig is eltarthat.

Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés eltörlése miatt

  1. az évente 250-300 ezer forintos rezsiköltség 1 millió forintra emelkedne, ami 600 ezer forinttal több, mint jelenleg,
  2. ehhez jönne hozzá a védett ár, üzemanyagárak kivezetése, ami további 600–900 ezer forint közötti pluszköltséget jelentene,
  3. végül az árréstopok eltörlése évente 180–360 ezer forint pluszkiadást eredményezne egy átlagos családi kasszának. 

Akkor, amikor több mint egymillió forintos mínuszokkal kell szembenéznie egy kétgyermekes családnak, ez negyedrésze a teljes jövedelmének, ami óriási érvágás. Emiatt nagyon sokan kieshetnek a középosztályból – fogalmazott Szalai Piroska.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
