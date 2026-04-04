Hatalmas energiaválság jön, de Brüsszel nem hajlandó az energiaszankciókat feloldani

Az Európai Unió minden lehetőséget mérlegel – beleértve az üzemanyag-racionalizálást és a stratégiai olajtartalékok további felszabadítását is –, miközben egy hosszan elhúzódó energiaválságra készül a közel-keleti háború következményeként – mondta a Financial Timesnak az unió energiaügyi biztosa.

„Ez egy hosszú válság lesz (…) az energiaárak hosszú ideig magasak maradnak” – figyelmeztetett Dan Jorgensen, hozzátéve, hogy

bizonyos kritikus termékek esetében a helyzet a következő hetekben még rosszabb lehet.

A kulcsfontosságú Hormuzi-szoros majdnem teljes lezárása, valamint a Perzsa-öbölben található infrastruktúrát ért támadások komoly zavarokat okoztak az energiapiacokon, ami az árak meredek emelkedéséhez és hosszú távú ellátási félelmekhez vezetett.

„A retorika, amit használunk, most komolyabb, mint a válság korábbi szakaszában volt – mondta Jorgensen. – Elemzésünk szerint ez egy elhúzódó helyzet lesz, és az országoknak biztosítaniuk kell, hogy rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal.”

Bár az EU „egyelőre nincs ellátásbiztonsági válságban”, Brüsszel már terveket készít a konfliktus „strukturális, hosszú távú hatásainak” kezelésére.

Az uniós figyelmeztetés egy olyan globális energiaársokk közepette hangzott el, amely magasabb inflációt és lassabb gazdasági növekedést vetít előre. Több kormány már támogatási intézkedéseken dolgozik, sőt egyes országok ismét széntüzelésű erőműveket indítanak be.

Jorgensen hangsúlyozta: az EU „a legrosszabb forgatókönyvekre készül”, még akkor is, ha egyelőre nincs szükség olyan kritikus termékek – például repülőgép-üzemanyag vagy dízel – racionalizálására. „Jobb felkészülni, mint később megbánni” – fogalmazott.

A légitársaságok különösen aggódnak a repülőgépüzemanyag-ellátás miatt.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Unió enyhítené-e a szabályozást – például az amerikai üzemanyagimport megkönnyítése vagy az etanol arányának növelése érdekében –, Jorgensen azt mondta: „Még nem tartunk ott, hogy módosítsuk a jelenlegi szabályokat.”

Ugyanakkor hozzátette: „Minden lehetőséget vizsgálunk, és minél súlyosabbá válik a helyzet, annál inkább szükség lehet jogalkotási eszközök bevetésére is.”