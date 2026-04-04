Nagyhatalom figyeli a Hormuzi-szorost: ez csak a próba, és ha itt rosszul sül el, még rosszabb következhet

Irán néhány drónnal és rakétával gyakorlatilag lezárta a világ egyik legfontosabb olajútvonalát, anélkül, hogy ténylegesen elsüllyesztett volna hajókat. Elemzők szerint Kína ugyanezt a stratégiát alkalmazhatja Tajvannál, ami a globális gazdaság számára még pusztítóbb következményekkel járna.

A Tajvani-szoros lezárása még nagyobb kereskedelmi káoszhoz vezetne, mint a közel-keleti válság, így Kína türelmesen figyeli, hogy a világ hogyan fog válaszolni az iráni blokádra

A Hormuzi-szoros körüli válsággal egy új típusú konfliktus debütált a világszínpadon, amelynek során már nem a tényleges pusztítás, hanem a túl magas kockázatok kényszerítették térdre a világgazdaságot. Iránnak elég volt néhány célzott drón- és rakétacsapás ahhoz, hogy a biztosítók visszalépjenek, a hajótársaságok pedig elkerüljék az egyik legfontosabb tengeri útvonalat. A világ olajszállításának mintegy ötöde így néhány nap alatt gyakorlatilag teljesen leállt.

A kulcs nem a fizikai blokád volt, hanem a gazdasági pszichológia: amikor a biztosítás megszűnik, a kereskedelem is megáll, mivel a hajótulajdonosok egyszerűen nem vállalják a kockázatot.

Ez a modell – minimális katonai erőfitogtatással maximális gazdasági hatás – pedig könnyen másolható.

A közel-keleti konfliktust egy távol-keleti játékos, Kína is közelről figyeli, mivel könnyen hasonló helyzetben találhatja magát, mint Irán. Igaz, minden tekintetben egy erősebb geopolitikai, gazdasági és katonai szereplőről van szó, valamint egy esetleges tajvani konfliktus esetén szinte garantált, hogy agresszorként lépne fel. Két tényező azonban változatlan:

az amerikai haditengerészet oroszlánrésze ellene vonulna, és minél előbb véget akarna vetni egy konfliktusnak;

a háborúban pedig egy kereskedelmi útvonal lenne az aduász, amelynek lezárásával még a közel-keleti válságnál is nagyobb károkat lehetne okozni.

A Tajvani-szoros blokádja gyakorlatilag alapfeltétele egy esetleges kínai inváziónak, amely miatt Tajpej és Washington évtizedek óta aggódik. De Peking akár egyetlen lövés nélkül is hasonló helyzetet teremthetne. Elég lenne egy politikai bejelentés arról, hogy ellenőrzi, ki lép be és ki hagyja el a szigetországot, majd ezt „kizárási zónákkal”, valamint demonstratív katonai jelenléttel alátámasztani.