BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nagy-Britannia
enyveskezű
bolti lopás

Kiakadt az egyik legnagyobb bolt, úgy lopnak tőle emberek, hogy az már kibírhatatlan: azonnali segítséget kért a brit kormánytól – „Tehetetlenek vagyunk”

A Marks and Spencer kiskereskedelmi igazgatója szerint a cég az elmúlt évben „több tízmillió” fontot költött üzletei és alkalmazottai védelmére. Ennek ellenére a kereskedő arra kéri a kormányt és a londoni polgármestert, hogy támogassák jobban a rendőrséget, mert a lopások nemcsak szervezettebbé, hanem egyre nagyobb erejűvé válnak.
Csókási Annamária
2026.04.04, 09:39
Frissítve: 2026.04.04, 10:20

A Marks and Spencer (M&S) felszólította a kormányt és London polgármesterét, hogy sürgősen kezeljék a brit üzletekben előforduló bűnözést, és figyelmeztetett, hogy a főutcákon a lopás és az erőszak „egyre szemtelenebbé, szervezettebbé és agresszívebbé” válik. 

A bolti lopások egyenesen hadműveletekké nőttek Nagy-Britanniában / Fotó: Anadolu via AFP

A FTSE 100-as kiskereskedő felhívása néhány nappal azután érkezett, hogy a közösségi média felvett egy több száz tinédzser részvételével történt rendbontást a dél-londoni Clapham üzleteiben, beleértve az állítólagos bolti lopást is. 

Hadműveletté emelkedtek a bolti lopások

A bolti lopások, valamint a kiskereskedelmi dolgozók fizikai és verbális bántalmazása meredeken emelkedett a Covid–19-világjárvány óta, és arra kényszerítette a vállalatokat, hogy jelentős összegeket költsenek extra üzletbiztonságra, kifinomult csomagolásra és arcfelismerő technológiára. A Telegraphban megjelent cikkében Thinus Keeve, az M&S kiskereskedelmi igazgatója elmondta, hogy vezérigazgatója, Stuart Machin felvette a kapcsolatot Shabana Mahmood belügyminiszterrel és Sir Sadiq Khan londoni polgármesterrel, arra kérve őket, hogy helyezzék előtérbe a hatékony rendőri munkát.

Ellentétes üzeneteket közvetítettek a hatóságok

Keeve elmondása szerint folyamatosan azt hallotta, hogy Londonban csökken a bűnözés, de senki sem hitt ebben, legfőképpen nem a Marks and Spencer bántalmazásnak és erőszaknak kitett kollégái. „Egyre arcátlanabbá, szervezettebbé és agresszívabbá válnak” – fogalmazott a rablókról az igazgató. Hozzátette, hogy az M&S az elmúlt évben több tízmillió fontot költött üzletei és alkalmazottai védelmére, de hangsúlyozta, hogy ez a befektetés önmagában nem elegendő. 

A vállalatvezetők a kormányt okolják

„Egy olyan kormány nélkül, amely komolyan fellép a bűnözés ellen, és egy olyan polgármester nélkül, aki a hatékony rendőri munkát helyezi előtérbe, tehetetlenek vagyunk – mondta Keeve. – Erősebb, gyorsabb és következetesebb rendőrségi válaszra van szükségünk, a már meglévő eszközök felhasználásával a visszaeső bűnelkövetők és a bűnözési gócpontok célbavételére.” Azt is mondta, hogy a rendőrségnek meg kell adni 

a szükséges erőforrásokat a bűnözés hatékony felszámolásához. 

Keeve szerint a bolti lopások nagy száma nem került bejelentésre, és hozzátette, hogy sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség a bűnözés terén annak érdekében, hogy megértsék a valódi mértéket és hatást. A British Retail Consortium, egy kereskedelmi csoport felmérése szerint az iparág tavaly közel egymilliárd fontot költött a biztonságra. Ez csak a világjárvány óta több mint 5,5 milliárd elköltött fontot jelent a Financial Times szerint, mivel a vállalatok kiábrándultak a rendőrség bolti lopásokra adott válaszából. A felmérés azt is megállapította, hogy az Egyesült Királyságban az észlelt bolti lopások száma 20,4 millióról (2023–2024) 5,5 millióra (2024–2025) csökkent. Sarah Jones bűnügyi és rendőrségi miniszter azt nyilatkozta, hogy a kormány eltörli azokat a szabályokat, amelyek miatt a 200 font alatti lopásokat kevésbé súlyosan kezelték. Hozzátette, hogy a Claphamben történt „szégyenletes incidensek” teljesen megdöbbentők, és „ennek az esztelen viselkedésnek nincs helye a társadalmunkban, ezeknek a bűnözőknek a törvény teljes szigorával kell szembenézniük”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu