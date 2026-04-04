Ezzel minden megváltozik: új kínai autómárka jelentette be, hogy Magyarországon folytatja, ilyen modelleket gyárt – indulhat a verseny

Megérkezett a magyar piacra a BAIC autómárka, a kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni Magyarországon.

Új kínai autómárka választotta Magyarországot, megérkezett a BAIC / Fotó: Imaginechina via AFP

A hivatalos magyarországi importőr, a BAIC Magyarország arról adott ki tájékoztatást, hogy a márka első hazai értékesítési pontja, a BAIC Gablini Budapest már megnyitott.

A hálózat kiépítése folytatódik, az év végéig várhatóan hat-nyolc márkakereskedés nyílik meg országszerte, közben a szervizháttér is azonos ütemben fejlődik.

Új kínai autómárka választotta Magyarországot, ezzel minden megváltozik

A közleményben jelezték:

az év végére kiépül az európai alkatrészellátási központ, amely gyors és kiszámítható logisztikai hátteret biztosít majd.

Ez nemcsak az üzemeltetési költségek és az állásidők csökkentése szempontjából kiemelt jelentőségű, hanem egy új márka esetében a vásárlói bizalom egyik pillére is.

A közlemény szerint a BAIC a megjelenésével új versenyhelyzetet teremt a magyar autópiacon.

A márka alternatívát fog kínálni a klasszikus belső égésű modellek, az elektrifikált hajtásláncok és a valódi terepjárók iránt érdeklődők számára egyaránt. Magyarországi indulásakor négy modellből álló portfólióval jelenik meg a márka, lefedve a kompakt SUV, a családi autók, az elektrifikált modellek és a klasszikus terepjárók szegmensét.

A modellpaletta a következő években tovább bővül, hamarosan további plug-in-hibrid, hibrid és benzines modellek érkeznek.

Honlapja szerint a BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) több mint 60 éves múltra visszatekintő, állami háttérrel rendelkező autóipari csoport, amely a világ nagy járműgyártói közé tartozik.

Évente több millió járművet gyárt, kiemelt hangsúlyt fektetve az elektromobilitásra, a fenntarthatóságra és a jövő közlekedési megoldásaira. A márka nemzetközi jelenlétét és technológiai színvonalát stratégiai együttműködések erősítik olyan globális szereplőkkel, mint a Mercedes-Benz és a Hyundai.

A modern hajtástechnológiák, az elektrifikáció és a digitalizáció iránti elkötelezettség a márka európai terjeszkedésében is meghatározó elemek.