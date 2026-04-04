Ezzel minden megváltozik: új kínai autómárka jelentette be, hogy Magyarországon folytatja, ilyen modelleket gyárt – indulhat a verseny

A legnagyobb kérdésre még nincs válasz. Új kínai autómárka választotta Magyarországot, már azt is tudjuk, melyik az első modell, amelyet piacra dob. Nagyon komoly szereplőről van szó, a megjelenése erős versenyt eredményezhet.
VG
2026.04.04, 07:23
Frissítve: 2026.04.04, 10:24

Megérkezett a magyar piacra a BAIC autómárka, a kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni Magyarországon.

Új kínai autómárka választotta Magyarországot, megérkezett a BAIC / Fotó: Imaginechina via AFP

A hivatalos magyarországi importőr, a BAIC Magyarország arról adott ki tájékoztatást, hogy a márka első hazai értékesítési pontja, a BAIC Gablini Budapest már megnyitott.

A hálózat kiépítése folytatódik, az év végéig várhatóan hat-nyolc márkakereskedés nyílik meg országszerte, közben a szervizháttér is azonos ütemben fejlődik.

Új kínai autómárka választotta Magyarországot, ezzel minden megváltozik

A közleményben jelezték:

  • az év végére kiépül az európai alkatrészellátási központ, amely gyors és kiszámítható logisztikai hátteret biztosít majd.
  • Ez nemcsak az üzemeltetési költségek és az állásidők csökkentése szempontjából kiemelt jelentőségű, hanem egy új márka esetében a vásárlói bizalom egyik pillére is.

A közlemény szerint a BAIC a megjelenésével új versenyhelyzetet teremt a magyar autópiacon.

A márka alternatívát fog kínálni a klasszikus belső égésű modellek, az elektrifikált hajtásláncok és a valódi terepjárók iránt érdeklődők számára egyaránt. Magyarországi indulásakor négy modellből álló portfólióval jelenik meg a márka, lefedve a kompakt SUV, a családi autók, az elektrifikált modellek és a klasszikus terepjárók szegmensét.

A modellpaletta a következő években tovább bővül, hamarosan további plug-in-hibrid, hibrid és benzines modellek érkeznek.

Honlapja szerint a BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) több mint 60 éves múltra visszatekintő, állami háttérrel rendelkező autóipari csoport, amely a világ nagy járműgyártói közé tartozik.

Évente több millió járművet gyárt, kiemelt hangsúlyt fektetve az elektromobilitásra, a fenntarthatóságra és a jövő közlekedési megoldásaira. A márka nemzetközi jelenlétét és technológiai színvonalát stratégiai együttműködések erősítik olyan globális szereplőkkel, mint a Mercedes-Benz és a Hyundai.

A modern hajtástechnológiák, az elektrifikáció és a digitalizáció iránti elkötelezettség a márka európai terjeszkedésében is meghatározó elemek.

Ez az első BAIC-modell Magyarországon

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a BAIC nem csupán kínai gyártóként ismert: 2021 óta kisebbségi tulajdonosa a Mercedes-Benz Groupnak, tehát szoros technológiai és üzleti kapcsolatvan van a német prémiummárkával.

Ugyanakkor Magyarországra mindeddig ismeretlen márkaként érkezik, első modellként az X55 típusú kompakt SUV-t mutatja be. A jármű valójában egy ráncfelvarráson átesett változat, amelyet itthon BAIC logóval forgalmaznak majd. Méreteit tekintve a középkategóriás kompakt SUV-k közé sorolható:

  • hossza 4,6 méter,
  • szélessége 1,88 méter,
  • magassága 1,68 méter,
  • tengelytávolsága pedig 2,73 méter.

Hajtáslánca egy 1,5 literes, turbós benzines motorból és hétfokozatú dupla kuplungos automataváltóból áll – az erőforrás 185 lóerőt és 305 newtonméter nyomatékot ad le, az erőt kizárólag az első kerekekre továbbítva.

Egyelőre viszont kérdés, hogy mindez, milyen áron érhető majd el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
