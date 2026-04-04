Ezzel minden megváltozik: új kínai autómárka jelentette be, hogy Magyarországon folytatja, ilyen modelleket gyárt – indulhat a verseny
Megérkezett a magyar piacra a BAIC autómárka, a kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni Magyarországon.
A hivatalos magyarországi importőr, a BAIC Magyarország arról adott ki tájékoztatást, hogy a márka első hazai értékesítési pontja, a BAIC Gablini Budapest már megnyitott.
A hálózat kiépítése folytatódik, az év végéig várhatóan hat-nyolc márkakereskedés nyílik meg országszerte, közben a szervizháttér is azonos ütemben fejlődik.
Új kínai autómárka választotta Magyarországot, ezzel minden megváltozik
A közleményben jelezték:
- az év végére kiépül az európai alkatrészellátási központ, amely gyors és kiszámítható logisztikai hátteret biztosít majd.
- Ez nemcsak az üzemeltetési költségek és az állásidők csökkentése szempontjából kiemelt jelentőségű, hanem egy új márka esetében a vásárlói bizalom egyik pillére is.
A közlemény szerint a BAIC a megjelenésével új versenyhelyzetet teremt a magyar autópiacon.
A márka alternatívát fog kínálni a klasszikus belső égésű modellek, az elektrifikált hajtásláncok és a valódi terepjárók iránt érdeklődők számára egyaránt. Magyarországi indulásakor négy modellből álló portfólióval jelenik meg a márka, lefedve a kompakt SUV, a családi autók, az elektrifikált modellek és a klasszikus terepjárók szegmensét.
A modellpaletta a következő években tovább bővül, hamarosan további plug-in-hibrid, hibrid és benzines modellek érkeznek.
Honlapja szerint a BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) több mint 60 éves múltra visszatekintő, állami háttérrel rendelkező autóipari csoport, amely a világ nagy járműgyártói közé tartozik.
Évente több millió járművet gyárt, kiemelt hangsúlyt fektetve az elektromobilitásra, a fenntarthatóságra és a jövő közlekedési megoldásaira. A márka nemzetközi jelenlétét és technológiai színvonalát stratégiai együttműködések erősítik olyan globális szereplőkkel, mint a Mercedes-Benz és a Hyundai.
A modern hajtástechnológiák, az elektrifikáció és a digitalizáció iránti elkötelezettség a márka európai terjeszkedésében is meghatározó elemek.
Ez az első BAIC-modell Magyarországon
Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a BAIC nem csupán kínai gyártóként ismert: 2021 óta kisebbségi tulajdonosa a Mercedes-Benz Groupnak, tehát szoros technológiai és üzleti kapcsolatvan van a német prémiummárkával.
Ugyanakkor Magyarországra mindeddig ismeretlen márkaként érkezik, első modellként az X55 típusú kompakt SUV-t mutatja be. A jármű valójában egy ráncfelvarráson átesett változat, amelyet itthon BAIC logóval forgalmaznak majd. Méreteit tekintve a középkategóriás kompakt SUV-k közé sorolható:
- hossza 4,6 méter,
- szélessége 1,88 méter,
- magassága 1,68 méter,
- tengelytávolsága pedig 2,73 méter.
Hajtáslánca egy 1,5 literes, turbós benzines motorból és hétfokozatú dupla kuplungos automataváltóból áll – az erőforrás 185 lóerőt és 305 newtonméter nyomatékot ad le, az erőt kizárólag az első kerekekre továbbítva.
Egyelőre viszont kérdés, hogy mindez, milyen áron érhető majd el.