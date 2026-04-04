Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Váratlan bejelentés: Orbán Viktor és Robert Fico azonnal egyeztetett az energiaválságról – egyre nő a baj

A kormányfő szerint kritikus a helyzet Európában, ezért Robert Ficóval egyeztetett a gyorsuló energiaválságról. Orbán Viktor azonnali lépéseket sürget.
VG
2026.04.04, 10:46
Frissítve: 2026.04.04, 12:01

„Hiába a nagyszombat, ma is munka van. Robert Ficóval egyeztettünk, mert Európában a helyzet kritikus. Súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben” – fogalmazott Orbán Viktor reggel a Facebookon.

ORBÁN Viktor; FICO, Robert
Orbán Viktor azonnali lépéseket sürget / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. Hozzátette, hogy a veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, hogy az Európai Unió minden lehetséges irányból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban föltölti olaj- és gázkészleteit. 

Minden egyes nap számít

– jelentette ki.

„Ezért azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel.  Brüsszelnek Zelenszkij elnököt rá kell kényszerítenie, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket” – közölte.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy azokat a terveket pedig vissza kell utasítani és el kell vetni, amelyek azt javasolják, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról. Hozzátette, hogy a Tisza Párt „energiaátállási tervének a kukában a helye, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége”.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy egy kiszivárgott dokumentum szerint komoly átalakításokra készülhet egy esetleges Tisza-kormány az energiapolitikában, miközben a párton belül is feszültségek jelentek meg. 

Csercsa Balázs, a párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője arról írt, hogy elege lett a belső viszonyokból, és több oldalt is közzétett az úgynevezett energiaátállási tervből.

A dokumentum szerint az iráni háború nyomán kialakuló európai energiaválság miatt az új kormány egyik elsődleges feladata az azonnali beavatkozás lenne. A terv központi eleme, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Bizottság RePowerEU programjához, és gyors ütemben csökkentse az orosz olaj- és gázfüggőséget.

Ez azonban jelentős rövid távú nehézségekkel járhat. A tervezet szerint 

  • csökkenhet a rendelkezésre álló energia mennyisége, 
  • romolhat a hazai finomítók teljesítménye, 
  • és drágább import válhat szükségessé. 

A jelenlegi rendszer bírálataként a dokumentum kiemeli, hogy a hatósági árak és a rezsicsökkentés torzítják a piacot, ezért ezek kivezetését javasolja.

A változtatások komoly drágulást hozhatnak: a becslések szerint az energiaárak akár meg is duplázódhatnak, az üzemanyag ára pedig ezer forint fölé emelkedhet. A terv szerint a kereslet visszafogása és a piaci viszonyok helyreállítása csak magasabb árak mellett érhető el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
