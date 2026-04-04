Váratlan bejelentés: Orbán Viktor és Robert Fico azonnal egyeztetett az energiaválságról – egyre nő a baj

„Hiába a nagyszombat, ma is munka van. Robert Ficóval egyeztettünk, mert Európában a helyzet kritikus. Súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben” – fogalmazott Orbán Viktor reggel a Facebookon.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. Hozzátette, hogy a veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, hogy az Európai Unió minden lehetséges irányból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban föltölti olaj- és gázkészleteit.

Minden egyes nap számít

– jelentette ki.

„Ezért azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel. Brüsszelnek Zelenszkij elnököt rá kell kényszerítenie, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket” – közölte.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy azokat a terveket pedig vissza kell utasítani és el kell vetni, amelyek azt javasolják, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról. Hozzátette, hogy a Tisza Párt „energiaátállási tervének a kukában a helye, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége”.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy egy kiszivárgott dokumentum szerint komoly átalakításokra készülhet egy esetleges Tisza-kormány az energiapolitikában, miközben a párton belül is feszültségek jelentek meg.

Csercsa Balázs, a párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője arról írt, hogy elege lett a belső viszonyokból, és több oldalt is közzétett az úgynevezett energiaátállási tervből.

A dokumentum szerint az iráni háború nyomán kialakuló európai energiaválság miatt az új kormány egyik elsődleges feladata az azonnali beavatkozás lenne. A terv központi eleme, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Bizottság RePowerEU programjához, és gyors ütemben csökkentse az orosz olaj- és gázfüggőséget.

Ez azonban jelentős rövid távú nehézségekkel járhat. A tervezet szerint

csökkenhet a rendelkezésre álló energia mennyisége,

romolhat a hazai finomítók teljesítménye,

és drágább import válhat szükségessé.

A jelenlegi rendszer bírálataként a dokumentum kiemeli, hogy a hatósági árak és a rezsicsökkentés torzítják a piacot, ezért ezek kivezetését javasolja.