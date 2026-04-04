Titkos lőporgyárüzlet? Nemzetbiztonsági vizsgálat indult az Ukrajnába tartó szállítási terv miatt
Nemzetbiztonsági vizsgálatot indított az Alkotmányvédelmi Hivatal egy olyan ügyben, amely egy magyarországi lőporgyár lehetséges felvásárlásához és az ott gyártott termékek külföldre szállításának tervéhez kapcsolódik – közölte a miniszterelnöki kabinetiroda.
A tájékoztatás szerint a hivatal 2024 júliusában szerzett tudomást arról, hogy
egy férfi, valamint a haditechnikai szektor több ismert szereplője üzleti lobbitevékenységet folytatott a balatonfűzfői lőporgyár megszerzése érdekében.
Az érintettek az ügyben egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével is.
A hivatal információi szerint a tervezett konstrukcióban a gyár megvásárlása ukrán finanszírozással valósult volna meg, ugyanakkor Ukrajna közvetlen tulajdonosként nem jelent volna meg az ügyletben. A feltételezett cél az volt, hogy
az üzemben előállított lőport Ukrajnába szállítsák.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal közölte, hogy ez a terv ellentétes lehet Magyarország érdekeivel, ezért az ügyet a nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály vizsgálja. Ez a szervezeti egység felelős többek között a haditechnikai eszközök, valamint a tömegpusztító fegyverekhez kapcsolódó technológiák és szaktudás ellenőrizetlen terjedésének megakadályozásáért.
Az esetről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát is tájékoztatták.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal hangsúlyozta: működése során nem politikai szempontok alapján jár el, és minden olyan esetben fellép, amikor felmerül a gyanú, hogy Magyarországról fegyver vagy hadianyag kerülhet konfliktuszónába.
A közlemény kitér arra is, hogy a 444.hu újságíróit az ügyről részletesen informálták, ugyanakkor a kormányzati álláspont szerint a portál ennek ellenére „hamis tartalommal” számolt be a történtekről.
Az ügy érzékeny geopolitikai és belpolitikai kérdéseket is felvet, különösen az ukrajnai háború és a fegyverszállítások körüli nemzetközi és hazai viták fényében.
Korábban rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök, miután összehívta a Védelmi Tanács ülését az ukrán olajszállítások leállása miatt. A kormányfő közlése szerint január 27. óta nem érkezik kőolaj Magyarországra a Barátság-vezetéken keresztül, ami példátlan helyzetet teremtett az ország energiaellátásában.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a rendelkezésre álló információk alapján a leállás nem műszaki eredetű, hanem politikai döntés következménye. A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok jelentései további aggodalomra adnak okot, mivel Ukrajna újabb lépésekre készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
A kialakult helyzetre reagálva a kormány azonnali biztonsági intézkedéseket rendelt el. A kritikus energetikai infrastruktúra védelmét megerősítik, ennek keretében katonai jelenlétet biztosítanak a kiemelt létesítményeknél, valamint a szükséges védelmi eszközöket is telepítik. Emellett a rendőrség fokozott járőrszolgálatot lát el az erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környezetében.
Külön intézkedésként Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalmat rendeltek el, amely a létesítmények biztonságának további erősítését szolgálja.
A feszültséget tovább növeli, hogy nemzetközi szinten is aggasztó fejleményekről érkeztek hírek. Az orosz elnök a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ülésén arról beszélt, hogy információik vannak a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezeték elleni esetleges támadások előkészületeiről. Egy ilyen akció súlyossága messze meghaladná a Barátság-vezetéket ért incidenseket, és erős hatással lenne az európai energiaellátásra.
A jelenlegi helyzet így nemcsak regionális, hanem szélesebb geopolitikai kockázatokat is felvet. Az energiaellátás biztonsága, valamint az infrastruktúra védelme kulcskérdéssé vált, miközben a politikai feszültségek tovább éleződnek a térségben.