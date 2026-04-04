Titkos lőporgyárüzlet? Nemzetbiztonsági vizsgálat indult az Ukrajnába tartó szállítási terv miatt

Nemzetbiztonsági vizsgálatot indított az Alkotmányvédelmi Hivatal egy olyan ügyben, amely egy magyarországi lőporgyár lehetséges felvásárlásához és az ott gyártott termékek külföldre szállításának tervéhez kapcsolódik – közölte a miniszterelnöki kabinetiroda.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal szerint a haditechnikai szektorban ismert szereplő lobbitevékenységet folytatott egy magyar lőporgyár megvásárlása érdekében

A tájékoztatás szerint a hivatal 2024 júliusában szerzett tudomást arról, hogy

egy férfi, valamint a haditechnikai szektor több ismert szereplője üzleti lobbitevékenységet folytatott a balatonfűzfői lőporgyár megszerzése érdekében.

Az érintettek az ügyben egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével is.

A hivatal információi szerint a tervezett konstrukcióban a gyár megvásárlása ukrán finanszírozással valósult volna meg, ugyanakkor Ukrajna közvetlen tulajdonosként nem jelent volna meg az ügyletben. A feltételezett cél az volt, hogy

az üzemben előállított lőport Ukrajnába szállítsák.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal közölte, hogy ez a terv ellentétes lehet Magyarország érdekeivel, ezért az ügyet a nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály vizsgálja. Ez a szervezeti egység felelős többek között a haditechnikai eszközök, valamint a tömegpusztító fegyverekhez kapcsolódó technológiák és szaktudás ellenőrizetlen terjedésének megakadályozásáért.

Az esetről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát is tájékoztatták.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hangsúlyozta: működése során nem politikai szempontok alapján jár el, és minden olyan esetben fellép, amikor felmerül a gyanú, hogy Magyarországról fegyver vagy hadianyag kerülhet konfliktuszónába.

A közlemény kitér arra is, hogy a 444.hu újságíróit az ügyről részletesen informálták, ugyanakkor a kormányzati álláspont szerint a portál ennek ellenére „hamis tartalommal” számolt be a történtekről.

Az ügy érzékeny geopolitikai és belpolitikai kérdéseket is felvet, különösen az ukrajnai háború és a fegyverszállítások körüli nemzetközi és hazai viták fényében.

