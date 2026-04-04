Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,22 +0,07% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,22 +0,07% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

törvény
Németország
védelmi minisztérium

Botrányos szigorítás Németországban: ezt kell tenniük a férfiaknak, ha külföldre mennének

Németországban a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást előzetesen engedélyeztetni kell a Bundeswehrrel, még békeidőben is.
VG/MTI
2026.04.04, 13:44
Frissítve: 2026.04.04, 14:51

Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen engedélyeztetniük kell a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást a Bundeswehrrel – erősített meg a védelmi minisztérium egy lapértesülést a dpa hírügynökségnek.

Botrányos szigorítás Németországban / Fotó: NurPhoto via AFP

A rendelkezés a január 1-jén hatályba lépett, a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény része. A jogszabály fő eleme 

a 2008-as születési évjárattól kezdődően kötelező sorozás bevezetése, amelynek célja, hogy az aktív állomány létszámát a jelenlegi több mint 180 ezerről mintegy 260 ezerre bővítsék.

A minisztérium indoklása szerint a hadseregnek „egy esetleges vészhelyzetben” tudnia kell, ki tartózkodik tartósan külföldön. A szabályozás békeidőben is érvényes, nem csak feszültség esetén vagy védelmi helyzetben.

A tárca ugyanakkor jelezte: a végrehajtási szabályok egyértelművé teszik majd, hogy az engedélyt automatikusan megadottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a katonai szolgálat továbbra is önkéntes alapon működik.

Németország védelmi képességeinek megerősítése érdekében rendkívüli intézkedések válhatnak szükségessé – erre figyelmeztetett korábban Wolf-Jürgen Stahl vezérőrnagy, a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke. A szakember szerint a sorkötelezettség részleges visszavezetése mellett akár a munkaidő meghosszabbítása is napirendre kerülhet, egyes ágazatokban pedig nem zárható ki a heti 48 órás munkahét sem, különösen a hadiiparban.

Stahl hangsúlyozta: Németországnak fel kell készülnie arra, hogy egy esetleges támadás esetén a polgári és katonai védelem egyaránt folyamatosan működőképes maradjon. Úgy véli, mindez nem biztosítható kizárólag önkéntes alapon, ezért a társadalom szélesebb körének bevonása elkerülhetetlenné válhat.

Bár a Bundeswehr jelenlegi állapotát alapvetően működőképesnek tartja, a vezérőrnagy szerint sürgős fejlesztésekre van szükség. A hadsereg megerősítése nem csupán pénzkérdés: az újonnan beszerzett haditechnikai eszközök hatékony használatához megfelelően kiképzett személyzetre is szükség van, ami időigényes folyamat. „Többet kell tennünk, és több időt kell a biztonságunkra fordítanunk” – fogalmazott.

A helyzet súlyosságát szerinte az is mutatja, hogy Oroszország fegyverkezése már messze túlmutat az ukrajnai háború közvetlen szükségletein. Ez a tendencia hosszabb távon is biztonsági kockázat Európa számára, így Németországnak is alkalmazkodnia kell az új realitásokhoz.

A védelmi politika átalakításának részeként Németország már jóváhagyta az új katonai szolgálati modellt, amely 2027-től minden 18 éves férfi számára kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatot ír elő. Bár a szolgálat továbbra is alapvetően önkéntes marad, a kormány fenntartja a lehetőséget arra, hogy szükség esetén kötelező bevonulást rendeljen el, ha nem jelentkezik elegendő önkéntes.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
