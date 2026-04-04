Botrányos szigorítás Németországban: ezt kell tenniük a férfiaknak, ha külföldre mennének

Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen engedélyeztetniük kell a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást a Bundeswehrrel – erősített meg a védelmi minisztérium egy lapértesülést a dpa hírügynökségnek.

A rendelkezés a január 1-jén hatályba lépett, a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény része. A jogszabály fő eleme

a 2008-as születési évjárattól kezdődően kötelező sorozás bevezetése, amelynek célja, hogy az aktív állomány létszámát a jelenlegi több mint 180 ezerről mintegy 260 ezerre bővítsék.

A minisztérium indoklása szerint a hadseregnek „egy esetleges vészhelyzetben” tudnia kell, ki tartózkodik tartósan külföldön. A szabályozás békeidőben is érvényes, nem csak feszültség esetén vagy védelmi helyzetben.

A tárca ugyanakkor jelezte: a végrehajtási szabályok egyértelművé teszik majd, hogy az engedélyt automatikusan megadottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a katonai szolgálat továbbra is önkéntes alapon működik.

Németország védelmi képességeinek megerősítése érdekében rendkívüli intézkedések válhatnak szükségessé – erre figyelmeztetett korábban Wolf-Jürgen Stahl vezérőrnagy, a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke. A szakember szerint a sorkötelezettség részleges visszavezetése mellett akár a munkaidő meghosszabbítása is napirendre kerülhet, egyes ágazatokban pedig nem zárható ki a heti 48 órás munkahét sem, különösen a hadiiparban.

Stahl hangsúlyozta: Németországnak fel kell készülnie arra, hogy egy esetleges támadás esetén a polgári és katonai védelem egyaránt folyamatosan működőképes maradjon. Úgy véli, mindez nem biztosítható kizárólag önkéntes alapon, ezért a társadalom szélesebb körének bevonása elkerülhetetlenné válhat.

Bár a Bundeswehr jelenlegi állapotát alapvetően működőképesnek tartja, a vezérőrnagy szerint sürgős fejlesztésekre van szükség. A hadsereg megerősítése nem csupán pénzkérdés: az újonnan beszerzett haditechnikai eszközök hatékony használatához megfelelően kiképzett személyzetre is szükség van, ami időigényes folyamat. „Többet kell tennünk, és több időt kell a biztonságunkra fordítanunk” – fogalmazott.