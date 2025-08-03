Új korszak a lakáspiacon: ezt várhatjuk a 3 százalékos hiteltől – minden, amit tudni kell a programról!

Szeptember 1-jén új időszámítás veszi kezdetét a hazai ingatlanpiacon! Elindul az Otthon Start fix, 3 százalékos hitele, ami az első lakás vagy ház vásárlását, illetve építését segíti. A Helyzetképben az új otthonteremtési támogatással és a várható lakáspiaci fordulattal foglalkozunk.
Az Otthon Start legfontosabb kritériumai már augusztus eleje óta ismertek, ezekkel a szabályokkal korábbi videónkban foglalkoztunk. A kormányzat a program kidolgozásánál már az első pillanattól kezdve az egyszerűségre törekedett, de azóta több körben is olyan módosításokat vezetett be, amelyek még kedvezőbbé tették a lehetőséget. Például kombinálható lesz még egy támogatott kölcsönnel, amelyeknek ráadásul megemelték a felső értékhatárát: a CSOK Plusznál és a falusi CSOK-nál lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt a korlát. Emellett a banki ügyintézési folyamatok is egyszerűsödnek.
Az elmúlt tíz évben nagyon hullámzóan alakult a lakásvásárlások száma Magyarországon. Ebben a periódusban a 2018-as és a 2021-es év hozta el a csúcsot, több mint 160 ezer tranzakcióval. Majd jött egy zuhanás, de az elmúlt évben már élénkülést láthattunk a vásárlások számában.
Szakértők korábban idén 150 ezer körüli tranzakciószámot becsültek, azonban az Otthon Start várható keresletélénkítő hatása ennél magasabb lakáspiaci aktivitást is eredményezhet.
És most nézzük a kínálatot! A KSH adatai szerint jelenleg több mint 4 millió 615 ezer lakóingatlan található Magyarországon. A legtöbb, 973 ezret is meghaladó lakóingatlan Budapesten áll rendelkezésre. Egyértelműen a közép-magyarországi régió viszi a prímet, több mint másfél milliós darabszámmal. A legkevesebb lakóingatlan Nógrád vármegyében található.
Ha a hazai lakásépítési trendeket nézzük, akkor az elmúlt tíz évben 2017-ben láthattuk a csúcsot, közel 30 ezres darabszámmal. A 2023-as és a 2024-es év is csökkenést hozott az új építésekben, és egyelőre az idei első fél évben is kevesebb új lakás létesült, mint egy évvel korábban. De a kiadott építési engedélyek száma már emelkedik. Az Otthon Start mellett pedig az a kormányzati bejelentés is erősítheti az új építéseket, amely szerint szeptembertől nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősülnek azok a lakásfejlesztések, amelyek legalább 250 lakást foglalnak magukba, és ezek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start 3 százalékos hitelének.
