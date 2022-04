Nem elég felkutatni, meg is kell nyerni a jelölteket, akik számára a pandémiás időszakot követően alapkövetelménnyé vált a hibrid munkavégzés. A távmunkavégzés munkaerőpiaci hatásairól és a jelöltek elvárásairól Farkas Tünde, a Pannon-Work Csoport közvetítési üzletágvezetője osztja meg tapasztalatait.

A koronavírus járvány berobbanása a hétköznapokban különböző kényszerhelyzetekbe sodorta a munkáltatókat és munkavállalókat egyaránt. A Covid valódi katalizátorként működött a munkaerőpiacon, számos vissza nem fordítható folyamatot elindítva. Azoknál a vállalatoknál is, ahol a home office munkavégzést korábban nem tették lehetővé, a további működés egyetlen lehetőségét jelentette ebben az időszakban, így a foglalkoztatók bizalmat szavaztak munkavállalóiknak, biztosítva az otthoni munkavégzés lehetőségét. A KSH adatai szerint a távmunkában dolgozók aránya 2020 januárhoz képest májusra megháromszorozódott, így közel 760 ezer fő látta el munkáját otthonról. Ez az adat a teljes foglalkoztatotti állomány 17 százalékát jelentette. Érdekes területi különbségek figyelhetők meg a home office munkavégzés alkalmazását vizsgálva, mert a legtöbb vállalat a fővárosban és Pest megyében tette lehetővé a távoli munkavégzést kollégái számára, ezzel szemben Észak-Magyarországon, a Dél-Alföldön és Közép-Dunántúlon volt a legkevésbé jellemző. A korlátozások feloldásával sok helyen visszatértek az irodai környezetbe, de mikor a második hullám erőre kapott, valamint a harmadik hullám is ott lebegett a fejünk fölött, a körülményekhez igazodva folyamatosan változott a távmunkában dolgozók aránya.

Farkas Tünde: „Ma már előbb kérdezik meg a munkavállalók, hogy hány nap távmunka lehetséges, mint hogy mennyi a bér.”

A járvány számos ágazat működését nehezítette, vagy lehetetlenítette el átmenetileg, de a 4. és 5. hullám lecsengésével, a gazdaság helyrerázódásával, újra létszámbővítést terveztek a munkáltatók. A munkaerőpiac átrendeződött, a munkavállalók elvárásai megváltoztak, sokkal nagyobb lett az igény arra, hogy otthonról dolgozzanak, esetleg pár napot bejárjanak az irodába. A távoli munkavégzés térnyeréséből fakadóan új pozíciók jöttek létre, amik megnyitották a lehetőséget a vidéken élő munkavállalók előtt is, sőt az IT szektorban elterjedt, hogy nem csak belföldi munkáltatóknak dolgozhatnak a szakemberek, hanem sokkal magasabb bérért vállalhatnak távmunkát külföldi cégeknél is. A hazánkat sújtó munkaerőhiány lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy több, kedvező lehetőség közül válasszanak, ami a munkáltatók közötti versenyhelyzetet is fokozattan kiélezi. A jelentkezők sokkal hamarabb pályáznak meg egy távolabb meghirdetett, remote pozíciót, mint egy olyat, mely indokolja a mindennapi bejárást. Több kutatás is alátámasztja, hogy a munkavállalók jelentős része képes lenne akár felmondani a munkahelyén, ha megszüntetnék az otthoni munkavégzés lehetőségét. A home office a dolgozók más életterületeire is hatással van, mert már lakberendezési átalakításokat végeznek annak érdekében, hogy minél alkalmasabbá tegyék munkakörnyezetüket a távmunkára. Ezen kívül az otthonról dolgozóknak több idejük jut a családra és a barátokkal való kikapcsolódásra is.

A munkalehetőségek meghirdetésekor arra is ügyelni kell, hogy a cég neve, a munkavégzés helye, a pontos feladatok szerepeljenek a leírásban, valamint legfontosabb elemként a fizetést is megjelöljék. Tapasztalataink szerint sokkal fontosabbá vált a jelentkezők számára az employer branding szerepe, vagyis az, hogy az adott cégnek milyen a megítélése a piacon, hogyan bánik a munkavállalóival, milyen lehetőségeket biztosít számukra. Egy jó hírnevet mindig sokkal könnyebb lerombolni, mint felépíteni.

Egy dolog biztosan kijelenthető, hogy a rugalmas, hibrid munkavégzés biztosan velünk marad még egy darabig. A munka világának fel kell készülnie arra, hogy az eddigi toborzási módszerek már nem biztos, hogy elegendőek, folyamatosan új alternatívákban, lehetőségekben kell gondolkodni.

