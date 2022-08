A cég Németország egyik vezető étrendkiegészítő-gyártója. Kínálatában kiváló minőségű kapszulák, porok, rágótabletták és krémek szerepelnek. Hivallásuk: „Az Ön egészsége a legfontosabb!”

A termékcsalád csont-, porc- és ízületi problémák enyhítésére fejlesztett termékeket, immunerősítőket, fogyókúrához és méregtelenítésre ajánlott, emésztés- és anyagcsere-javító, szív-, ér- és idegrendszerre, hajra, bőrre, körömre, női-férfi egészségre ható termékek vonultat fel. Tierlieb márkanév alatt állatoknak szánt étrend-kiegészítőket is kínál.

A kezdetektől napjainkig

Ahogy a többi márkánál is gyakori, a Kräuterhaus Sanct Bernhard története is kicsiben indult. A 20. század első felében a gyógyteákat düsseldorfi Sanct Bernhard védjegy alatt csomagolták és értékesítették. Az 1960-as években a csipkebogyó és boróka különlegességeiről régóta ismert Schulz család átvette a Sanct Bernhard gyógyteák értékesítését. Azután a vállalat folyamatosan bővítette termékkínálatát, és napjainkban több mint 600 különféle természetes étrend-kiegészítőt, gyógynövény- és gyümölcsteát, testápolási termékeket, multivitaminokat értékesít.

Vitaminok széles választékban kaphatók

A központjukban, Bad Ditzenbachban, a Sváb-Alb hegység lábánál, ma már 400 munkatárs több mint 900 terméket fejleszt és készít. Termékeik mind első osztályú, gondosan kiválasztott, nagy hatóanyag-tartalmú esszenciákat, illetve kivonatokat tartalmaznak, nyersanyagaik növényi és ásványi eredetűek. Tartják magukat a „Made in Germany” mottóhoz, amely egyenlő a precizitással és a magas minőséggel. Fontos a megbízhatóság és a szakértelem a gyártás és az értékesítés terén is. A német minőség egyedülálló és elismerésre méltó piaci státuszt, márkahitelességet és pozitív befolyást biztosít a vásárlók számára.

Sanct Bernhard termékek kedvező áron

Saját termesztésű gyógynövények

2010-ben megnyitották különleges gyógynövénykertjüket, ahol természetes környezetben mintegy 500 különböző gyógynövény terem, köztük őshonosak is, amelyeket jórészt a Kräuterhaus termékekben is felhasználnak. Ezért is mondják, hogy sikerük egyik titka: Tudjuk, mi van benne, mert mi magunk termesztjük, gyártjuk!

A Sanct Bernhard kiváló minőségű Zöldkagylója évek óta a legnépszerűbb termék. Tudományos kutatási kísérletek igazolják, hogy a glükozamin nélkülözhetetlen építőköve a normális és egészséges porcképződésnek. Hiányában nem megy végbe porcregeneráció, az ízületek súrlódnak, ami ízületi kopáshoz vezethet. Glükozaminban gazdag élelmiszerek a tengeri élőlények, azok közül is elsősorban a kagylók. A kagylók királynőjeként emlegetett, a kizárólag Új-Zéland partvidékén élő zöldkagyló magas glükozamintartalma miatt vált népszerűvé. A zöldkagyló az olyan betegségek gyógyulásában nyújthat segítséget, mint a porckopás, porckorongsérv, sportsérülések, sportbetegségek. Olyan túlsúlyos egyéneknél, akik jelentősen megterhelik ízületeiket, valamint megelőzés céljából, fizikai munkát végző egyéneknél és idős embereknél, akiknél már a mozgás problémát okoz, kiváló eredményeket lehet elérni a termék fogyasztásával. A Zöldkagyló termékek nagy kiszerelésben kaphatók, ezért hónapokig elegendő, kiváló ár-érték arányú mennyiséget lehet egyszerre megvásárolni belőlük

Zöldkagylókapszula az ízületekért

A növények és gyógynövények hatékonyságáról generációk óta őrzött és a legújabb tudományos felfedezésekkel kiegészített ismereteik jelentenek garanciát. Legfelkapottabb termékeik közé tartoznak a bodorrózsából készültek. Teát és rágótablettát is előállítanak belőle. Gyógynövényként a levelét hasznosítják, amelynek magas a polifenoltartalma, és ez náthás időszakban jó immunerősítő, valamint vírus-, baktérium- és gombaellenes hatású.

