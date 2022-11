A webáruházak igényeire alapuló logisztikának is vannak sarkalatos pontjai, amit figyelembe kell vennünk akár mi magunk végezzük, akár kiszervezni készülünk partnerünknek azt. Ahhoz, hogy egyszerre legyen a tevékenység minden fél számára gazdaságos, hatékony és sikeres az alábbi 5 pontra kell koncentrálnunk.

1. Ár

Mint minden gazdasági folyamatnál alapvető tényező az ahhoz kapcsolódó költség. A webshop logisztika ára több tételből tevődik össze. Az első és legfontosabb a raktározás és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek köre. A raktár kialakításának (ez igen jelentős tétel lehet) vagy bérlésének költségén túl ide sorolhatjuk a raktáron belüli anyagmozgatások és adminisztráció költségén felül a csomagolást, a címkézést és a leginkább munkaerő-igényes feladatot a komissiózást, azaz a rendelések összekészítését. A fizikai létesítményeken túl – függetlenül attól, hogy egy komoly logisztikai központról vagy a webshop kedvéért átalakított garázsról beszélünk – az ott dolgozó munkaerő költsége is jelentős. A raktározás költségét optimális esetben ki tudjuk számítani egy csomagra, így azt webshopunk árképzésébe illeszthetjük.

Fotó: unsplash.com

A második nagyobb részfolyamat a kiszállítás költsége. Elenyésző azon webshopok száma, akik saját maguk intézik a kiszállítást és a járművek költségeivel kellene közvetlenül számolniuk. Többfajta szállítási mód áll rendelkezésre a házhozszállítástól az automata csomagponton való átvételtől a hagyományos postáig. A szolgáltatás díja függ forgalmunktól, hogy egyedi árral kényszerülünk dolgozni vagy kedvezőbb megállapodást tudunk kötni, másrészt a csomag méretétől, súlyától illetve a szállítás konkrét módjától. Árképzésünket jelentősen bonyolíthatja, hogy egy kosár nem feltétlenül egy terméket tartalmaz, a rendeléskor nem biztos, hogy automatikusan megállapítható, hogy a termékeket külön-külön vagy egybe lehet-e csomagolni. A többváltozós, bizonytalan árképzés a vásárlókat is elbizonytalanítja, így a kiszállítás költségének meghatározása, az itt nyújtott kedvezményekre épülő ösztönzők kialakítása (például adott kosárérték felett ingyenes szállítás) stratégia döntése a webshop-üzemeltetőknek.

2. Idő

Két szempontból is fontos sarokpont az idő: a webshop logisztikára fordított munkaidő és a folyamat elvégzéséhez szükséges idő hossza szempontjából. A webshop logisztika munkaerő és munkaidő igényes feladatsor több specializált tevékenységgel. A kiszállítás specializáltsága egyértelmű, bizonyos forgalom felett a komissiózás és a szakszerű csomagolás is az lehet. A forgalom növekedésével jelentősen megnő a webshop-üzemeltetők logisztikai tevékenységre fordított munkaideje, ami más, a forgalom növekedését ösztönző munkafolyamatoktól vonhatja el az időt.

A webshop logisztika egyik legfontosabb feladata, hogy a rendelés leadásától számítva a lehető leggyorsabban juttassa el a terméket a vásárlóhoz. Minden munkafolyamat szervezése közben fontos szempontnak kell lennie annak gyorsasága. A minél kevesebb időveszteséggel elinduló és minél hamarabb lezajló munkamenetek a jó munkamenetek. Az ilyen folyamatok alapja a jól strukturált raktár, a pontos készletnyilvántartás és a jó munkaszervezés.

3. Pontosság

Gyorsnak kell lenni, de nem elég gyorsnak lenni. A gyorsaság akkor érték, ha a vásárló pontosan azt kapja, amit vásárolt. A pontatlanság további munkát eredményez a valószínűsíthető visszáru miatt, mindeközben a vásárlótól is eleshetünk. A webshop logisztikában több helyen is figyelni kell a pontosságra, de három olyan terület van, ahol kifejezetten figyelni kell: nyilvántartás, komissiózás, szállítás. A nyilvántartás pontatlansága teljesíthetetlen megrendeléseket eredményezhet, a hibás árugyűjtés nem megfelelő összetételű csomagokat, a szakszerűtlen szállítás pedig károsodott terméket vagy a vásárlót meg nem találó küldeményt.

4. Növekedés

A webshop logisztika bármely elemének tökéletlen működése a webáruház növekedésének gátjává válhat. Ha nincs elég munkaidő a folyamat lebonyolítására vagy kicsi a tárolókapacitás az olyan pontosságbeli és időbeli problémákat okozhat, ami hatással van a webáruház teljes működésére. A másik irányba való elmozdulás sem szerencsés: a túlzott kapacitás a logisztika költségeit növeli feleslegesen. Optimális esetben a webshop logisztika rugalmasan alkalmazkodik akár a szezonális igényekhez, akár a vállalkozás fejlődéséhez. A logisztikának kell kiszolgálnia a webáruházat és nem a webáruház lehetőségeit kell a logisztika kereteihez szabni. A rugalmas webshop logisztika adja a biztos hátteret az üzlet növekedéséhez, ami maximálisan kiszolgálja a változó körülmények között is az e-kereskedőt.

5. Kiszervezés

Az 5. sarokpont, az előző négyre reflektál, azokat teljesíti ki. A webshop logisztika feladatkörei jelentősen eltérnek a webshop-üzemeltetés további munkafolyamataitól, azoktól könnyen leválasztható és gazdasági szempontból is előnyös lehet kiszervezése. A döntést könnyíti, hogy az e-kereskedelembe belevágók ritkán közelítenek a logisztika oldaláról vállalkozásukhoz, így az inkább a kötelező nyűg, mintsem lelkesítő tevékenység. A kiszervezés még abban az esetben is meghatározó tényező, ha úgy döntünk, saját raktárunkban oldjuk meg logisztikai feladataink javát; bizonyos szituációkban ennek is van létjogosultsága, különösen ha hagyományos bolt is része üzleti tevékenységünknek. A webshop logisztikának van olyan eleme, ami már napjainkban szinte mindig kiszervezésre kerül: a kiszállítás, kiszállítás nélkül nagyon kevés webshop létezik.

Olcsóbb a logisztika kiszervezése

A webshop logisztika kiszervezésének alapja a specializáció és a mérethatékonyság. Adott feladat nagyobb volumenű szakszerű végrehajtása egy rendelésre vetítve olcsóbb, mint hasonló minőség teljesítése kisebb mennyiségben. Több csomagnál jobb ár érhető el a futárcégeknél, de akár saját flotta fenntartása is gazdaságossá válik. Egy logisztikai centrumban szinte mindig van igény sokfajta csomagolóanyagra, mégis ezen anyagok tárolása arányaiban kevesebb helyet foglal és gyorsabb a felhasználásuk. Nincs felesleges kapacitás, üresjárat a munkában: pontosan azért kell fizetni, amit a logisztikai szolgáltató a webshop árukészletével dolgozott. Összességében nagyjából a költségek harmada takarítható meg.

Gyorsabbá válik a rendelések teljesítése

Egy szakszerűen felépített és üzemeltetett raktárban sokkal gyorsabban végezhetőek el a feladatok. Nincs késedelem a folyamatok elindulásában, legyen szó akár a rendelések feldolgozásáról vagy a kiszállítás megkezdéséről. Nincs szükség napokat lekötő leltározásra. Munkafolyamatok átadásával a webshop-üzemeltetésben munkaerő és munkaidő szabadul fel, amit más területen lehet befektetni vagy rekreációra fordítani.

Precízebb, gyakorlatilag hibamentes rendelések

Legyen szó akár bérraktározásról akár fulfillmentről az árukészletért a logisztikai szolgáltató felel. Ennek hozadéka a nagyon pontos és folyamatos készletnyilvántartás. A jól szervezett raktárakban pontosabb a komissiózás, a robotizáció bevezetésével a hibák lehetősége a minimálisra csökkenhet.

Rugalmasabb szolgáltatás

A webshop logisztika kiszervezésével nem egy alvállalkozót kapunk, hanem egy üzleti partnert nyerünk. Miként a webáruház sikere ezentúl részben rajta múlik, úgy ez fordítva is igaz, a logisztikai szolgáltató is érdekelté válik növekedésünkben, igényeinkhez való rugalmas igazodás nem nyűg, hanem üzleti érdek számára. Az e-kereskedelem robbanásszerű növekedésével, a gazdasági szereplők számszerű gyarapodásával olyan modern, robotizált logisztikai centrumok létesítésének is megteremtődött a gazdasági alapja, ami még néhány éve sem volt adott. A vásárlói szokások változásával a trend állandósulni látszik: az online kereskedelem egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A webshopok számára ajánlott szolgáltatások minősége, kínálata egyre jobban tud igazodni az egyéni igényekhez. Éppen ezért a webshop logisztika nem üzletünk növekedésének gátja lesz a jövőben, hanem a legmodernebb technológiák alkalmazásával annak inspirálója.