A jelenlegi gazdasági helyzet ellenére a Pannon-Work cégcsoport partnerei egy részének a korábbiakban megszokott létszámigénye merül fel, a megrendelések tekintetében nincs változás, míg másrészük óvatosabb. Létszámleépítésekről egyelőre nincs tudomásuk, de vannak olyan megrendelőik, akiknél stagnálás figyelhető meg. Érezhető a piacon, hogy a cégek egyelőre kivárnak, némi bizonytalanság uralkodik a munkaerőpiacon.

A cégcsoport tapasztalatai szerint a hazai vállalatok egyre nyitottabbak a külföldi munkaerőre, akik korábban elzárkóztak, azok is érdeklődőnek bizonyulnak. Számos megbízójuk igényel harmadik országbeli munkavállalókat - főképp, akiknél már korábban is volt külföldi munkaerő - mert jó tapasztalatokról számolnak be. Partnereik minden esetben figyelembe veszik, támaszkodnak szakértő kollégáik tapasztalataira, legyen szó akár a nációk, vagy akár a konkrét munkavállalók kiválasztásáról.

„Megbízóink nagyrészének határozott elképzelésük van arról, hogy mely nemzetből szeretnének munkavállalókat. Ennek alapja lehet például a saját, személyes tapasztalatuk, vagy ha látnak valahol a környezetükben olyan jó megoldást, hogy az adott náció bevált. Valamint több esetben előfordult, hogy a cég anyavállalata külföldi és ragaszkodik annak az országnak az állampolgáraihoz, ahol a központjuk is található. Ez utóbbi esetben arra is volt példa, hogy a külföldi munkavállalók már az anyacégnél elkezdték a betanulás folyamatát, és úgy érkeztek az országba, hogy a munkavégzéshez megfelelő gyakorlat, tudás már a birtokukban volt” – nyilatkozta Farkas Tünde, a Pannon-Work csoport közvetítési üzletágvezetője.

Farkas Tünde, a Pannon-Work csoport közvetítési üzletágvezetője

A legtöbb esetben - a távolság miatt - online interjúkat tartanak, melynek keretein belül előszűrik, kiválasztják az adott pozícióra alkalmas jelölteket, akár nyelvi teszteléseket, akár egyéb szakmai, gyakorlati szempontokat figyelembe véve. Minden esetben lehetőséget biztosítanak partnereik számára az interjún való részvételre, hiszen többnyire ők döntenek az adott munkaerő végső kiválasztásáról.

A magyar kormány 2021 szeptemberében kibővítette azon országok körét, ahonnan minősített foglalkoztatók külföldi munkaerőt hozhatnak be hazánkba. Ennek köszönhetően már nemcsak a szomszédos, hanem további kilenc, nem EU tagországból (harmadik országbeli) érkező munkavállaló foglalkoztatható egyszerűsített feltételekkel. Idén júliusban további hat állammal bővült az EU-n kívüli országok köre, így megnyíltak az utak a távolabbi régiók, például az ázsiai országok irányába is, ahonnan egyre nagyobb létszámban érkeznek állampolgárok hazánkba. A Pannon-Work a kormányzati döntések miatt 15 országból tud behozni külföldi munkaerőt, valamint munkaerő-közvetítés keretében indiai munkavállalókat.

„2017 óta foglalkozunk harmadik országbeli munkavállalók toborzásával és munkaerő-kölcsönzés keretein belül történő foglalkoztatásával, de ázsiai munkaerővel kapcsolatban csak a minősített kölcsönzői státusz megszerzését követően szereztünk gyakorlatot. Eddigi tapasztalataink alapján az ázsiai munkavállalók tisztelettel állnak a munkához, nagyra értékelik a lehetőséget, amit Európában, illetve hazánkban kapnak. Nagy munkabírással rendelkeznek, számos feladat elvégzését könnyen elsajátítják, főleg gyártás, termelés területén, élelmiszeriparban, vendéglátásban helyezkednek el. Egyes ázsiai nációk, mint például a Fülöp-szigeteki munkavállalók esetén nagy előnyt jelent az angol nyelvtudás, mely megkönnyíti beilleszkedésüket. Gyorsan tanulnak, és megfelelő onboarding folyamat alkalmazásával hamar integrálódnak” – említette meg Farkas Tünde.

A külföldi munkavállalók hazánkba érkezésekor a Pannon-Work-nél kiemelt figyelmet fordítanak az onboarding folyamatra. Lényeges szempontnak tartják, hogy ismerjék az adott ország kultúráját, hiszen ez alapján tudják nációnként a megfelelő integrációs tervet összeállítani, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon lojális munkavállalóik legyenek. Általánosságban kijelenthető, hogy minden esetben nagyon fontos a személyes odafigyelés, illetve, hogy mindig megfelelő, transzparens információkkal lássák el a külföldi dolgozókat is. Beillesztésüket kétnyelvű koordinátor kollégák biztosításával segítik elő, akik igyekeznek nem csak a munka világában elkalauzolni munkavállalóikat, hanem az egyéb ügyintézés, szabadidős tevékenységek terén is tanácsokkal látják el őket, emellett a helyi hatóságok, szervezetek, lakosság tájékoztatásával is igyekeznek segíteni az elfogadást. A helyi viszonyokra, hazánkra vonatkozó információs tájékoztatókat állítottak össze, melyek szintén az eligazodásukat segítik, és hasznos tudnivalókat tartalmaznak, például egyházközösségek, helyi üzletek, vásárlási lehetőségek, gyógyszertárak stb. lehetőségeit.

A Pannon-Work szerint a magyar munkavállalók barátságosan fogadják a külföldi munkavállalókat, többnyire nincsenek ellentétek. Több alkalommal előfordult, hogy barátságok, szoros kapcsolatok szövődtek, ami jól mutatja, hogy ugyan vannak különbségek az egyes országok, kultúrák tekintetében, de a megfelelő integráció alkalmazásával ezek könnyen áthidalhatóak.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a harmadik országbeli munkavállalók lehetnek a vállalatok túlélésének kulcsai, ezért mindenképp érdemes tapasztalatot szerezni a foglalkoztatásukkal együtt járó előnyökkel.

