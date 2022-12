Milyen az egészséges étrend?

Mindannyiunknak van fogalma az egészséges étrendről, ám kevesen tudják, hogy valójában mit is takar. Sejthető, hogy el kell hagyni a cukros és lisztes ételeket, és a több zöldség és gyümölcs fogyasztása is alappillér. Ha ezeket megtesszük, valóban közelebb kerülünk az áhított egészséges étrendhez, ám van még, amire oda lehet figyelni! Az elfogyasztott ételeknek ugyanis változatosaknak kell lenniük, hogy minden szükséges vitamint és ásványi anyagot elfogyasszunk, amire szervezetünknek igénye van.

Az egészséges étrend kötelező eleme a fehérje, amit leginkább húsfélékből, illetve hüvelyesekből nyerhetünk. Ügyelnünk kell a telített és telítetlen zsírsavak arányára, és a só túlzott bevitelétől is tartózkodnunk kell! Ezen felül nem lehet eléggé hangsúlyozni a vízfogyasztás fontosságát, ugyanis a napi elfogyasztott 2-3 liter folyadék esetében az a legjobb, ha a nagy része víz.

Fotó: 123rf.com

Így legyen pénztárcabarát és egészséges az étrended!

Először is tudatosítanunk kell magunkban, hogy az egészséges étrenddel le kell mondanunk pár élelmiszerről, nem az éhezésről szól, csupán arról, hogy minőségibb táplálékot vegyünk magunkhoz.

Fő a változatosság!

Fehérje esetében a húsféle a legjobb választás, ám ez nem azt jelenti, hogy naponta kell húst fogyasztanunk, sőt! Esetenként különböző hüvelyesekkel is kiválthatjuk a húsokat, így borsófélékkel, babbal vagy lencsével. Ezekből kiváló levesek és főételek is készülhetnek, áruk pedig rendkívül baráti.

Sótime

Ha készételeket fogyasztunk, észrevehetjük, hogy jóval sósabbak azoknál, mint amiket otthon magunknak készítünk. A túlontúl sós étkezés nem kifejezetten egészséges, ugyanis a só megköti a folyadékot a szervezetben, ráadásul a vérnyomásra is rossz hatással lehet, ezért érdemes csökkenteni bevitelét. Ha magunknak főzünk, a kevésbé sós ételt fűszernövényekkel egészíthetjük ki, melyek antioxidánsban gazdagok. Ezáltal újabb ízeket ismerünk meg, ráadásul az egészségünkre is vigyázunk!

Nem zöldséget beszélünk!

Bár vannak drágább zöldségek és gyümölcsök, nem kell feltétlenül megvennünk a drága déligyümölcsöket ahhoz, hogy C-vitaminhoz jussunk, hiszen a brokkoliban, a paprikában és a petrezselyemben is van belőle bőven, így már egy zöldségleves is felér egy vitaminbombával. Ha mégis gyümölcsféléket vennénk, de nem fogy el az egész, bátran fagyasszuk le, ugyanis később is hasznukat vehetjük akár smoothie-kban is!

Csak semmi bolti!

Számos olyan hozzávaló van, amit megvehetünk boltban, hogy leegyszerűsítsük életünket, ám a magunk által készített leveskocka bizonyosan sokkal egészségesebb, mint bolti társai. Ugyanez a helyzet a salátaöntetekkel is: a majonézzel készült öntetek nem a legideálisabbak, ám mi magunk is készíthetünk finomat ízletes olívaolaj és fűszerek felhasználásával.

Az egészséges étkezés sokak számára elrettentő lehet, korántsem veszi úgy igénybe a pénztárcánkat, ahogy gondolnánk. Ha előre megtervezzük, mit eszünk a következő héten, bizonyosan nem kell kapkodnunk, és egy gyors, készétellel megoldanunk az étkezést.