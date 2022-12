Milyen következményei lehetnek, hogy a gazdasági bizonytalanságok hatására drasztikusan romlottak a hitelezés körülményei?

Az év első háromnegyede még az elmúlt évtized legmagasabb hiteldinamikáját mutatta. Az OTP Bank agrár és a vállalati ügyfeleinél az éves növekedés egyaránt 30 százalék körüli. Azóta bár a hitelállományunk még folyamatosan nő, a tempó már lassult. Ezzel párhuzamosan a kereslet súlypontja is áthelyeződött. A beruházási hitelezés általában visszább szorul, illetve a fókusza átkerül a gyors megtérülést, például energiaköltség-csökkentést ígérő beruházásokra. Ügyfeleink is látják, hogy nem most érdemes a jövőbeni beruházásokhoz forinthitelt felvenni, így kivárnak, s az elérhető forrásaikkal inkább a jelenlegi működési biztonságukat erősítik. Így a hitelezésen belüli súlypont is egyre inkább a vállalkozások likviditásának biztosítására kerül.

Ez működhet még a növekvő forintkamatok ellenére is?

Ma még működik, de a jelenlegi inflációs-, illetve kamatkörnyezet rövid távon biztosan nem kedvez a piaci kamatozású forinthiteleknek. Viszont felértékeli az olyan támogatott konstrukciókat, mint a Széchenyi Kártya Program vagy az az EXIM és MFB energiahatékonysági refinanszírozott programjai. Az is biztos, hogy a korábbi időszakhoz képest megnő majd a devizahitelezés fontossága, ám csak a jelentős exporttevékenységet végző vállalatok esetében, ahol alacsony az árfolyamkockázat.

Mivel számol a következő évre, s a belátható jövőre?

Senki sem látja, hogy pontosan mi lesz 3-6 hónap múlva, de biztos, hogy jóval szűkebb esztendők következnek az energiaválság, az infláció és a növekvő kamatok hatására. A kiszámíthatatlan körülmények miatt az üzleti és fogyasztói bizalmi indexek mélypontra süllyedtek. Sokkal kevesebb állami és piaci beruházásra számítunk. Várhatóan megtorpan, de biztosan lassulni fog a vállalati hitelpiac növekedése. A cégeknek nagyon sok bizonytalansággal kell számolniuk, így jóval óvatosabban terveznek, s alaposabban mérlegelik lehetőségeiket. Nekünk ehhez kell alkalmazkodnunk finanszírozóként, hiszen stabil partnerként a bizonytalanságok között is a vállalatok mellett állunk. Pontosan ezért erősítettük meg együttműködésünket partnereinkkel, hogy közösen gondolkodva, együtt találhassunk új válaszokat a felmerülő kihívásokra, melyek közül kiemelendő a működésükhöz szükséges forgóeszközhitel többlet kielégítése.

Mit tud, illetve mit kell ehhez nyújtania a banknak?

A gazdasági környezet és az ügyféligények gyors változása tőlünk még a korábbiaknál is nagyobb rugalmasságot és alkalmazkodóképességet kíván. Jó alapokat szereztünk ehhez az elmúlt években például az agrár és az önkormányzati területre kialakított specifikus megoldásainkkal. Ám mi már régóta nem csupán pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat kínálunk, hanem átfogó finanszírozási megoldásokat, ökoszisztéma-szemléletű javaslatokat a különböző tervek megvalósításához. Ennek keretében az uniós és állami támogatások becsatornázása mellett lízing- és biztosítási konstrukciókkal, szakértő financiális tanácsokkal is segítjük őket. A mostani helyzetben pedig proaktívan erősítjük meg együttműködésünket partnereinkkel, hogy közösen gondolkodva, együtt találhassunk új válaszokat a felmerülő kihívásokra. Ezekben a viharos időkben talán ez a legnagyobb segítség.