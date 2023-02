Változatos karrierlehetőség, folyamatos fejlődés várja azokat, akik IT területen kívánnak tovább tanulni. Magyarországon az informatikus egyetemi képzésre számos lehetőség nyílik, a szakterületek sokszínűsége miatt izgalmas utat járhat be az, aki ezt választja hivatásául.

Fotó: KIFÜ

Annak eldöntése, hogy egy végzős középiskolai diák a februári pályaválasztáskor milyen életutat válasszon, nem könnyű feladat. Szerencsére számos pályaorientációs rendezvény és tevékenység nyújt ebben támogatást. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), nevéhez híven az informatikai pályát igyekszik vonzóvá tenni. Teszi mindezt a Programozd a jövőd! elnevezésű projekt keretében, amelyről a KIFÜ elnökével, Dr. Spaller Endrével beszélgettünk.

„Volt egy tanárom a gimnáziumban, aki azt mondta, hogy az IT pálya lassan telítődik, nem érdemes azt választani. Ez közel 30 éve volt, és mi sem bizonyult nagyobb tévedésnek! Pont e projekt keretében mutatták ki a szakemberek, hogy ma is mekkora igény van a munkaerőpiacon a jó szakemberekre.

Az informatikusi pálya sosem fog telítődni, mivel ez a terület folyamatosan fejlődik, újabb és újabb tudást igényel majd, bővülnek a lehetőségek. A digitalizáció ma már nem cél, hanem eszköz. Az informatikus szakemberek munkája pedig digitális világunk nélkülözhetetlen mozgatórugója. Napjainkban nem létezik olyan iparág, amelyben ne lenne jelen az informatika, így a magasan, egyetemi szinten képezett informatikus szakember utánpótlás fontossága nem lehet kérdés. Addig, amíg egy 18 éves fiatal eldönti, hogy milyen területen tanuljon tovább, meg kell neki mutatni az IT területben rejlő lehetőségeket. A KIFÜ „Programozd a jövőd!” projekt egyik célkitűzése, hogy a reál beállítottságú fiatalok az informatikai szakmákban lássák meg jövőjüket. Ennek érdekében a felsőfokú informatikai képzésekben rejlő lehetőségekről az elmúlt 5 év alatt közel 250 intézményben, 17.500 diáknak tartottunk pályaorientációs előadásokat. A továbbtanulás előtt álló fiatalok jelenleg 9 budapesti és 14 vidéki egyetem 4 alapképzésén szerezhetnek informatikus diplomát.”

Dr. Spaller Endre elmondta, hogy a pályaorientáción kívül kiemelten foglalkoznak az informatikai felsőoktatás és munkaerőpiac igényeinek összehangolásával.

Fotó: KIFÜ

„Le kell rövidítenünk a vállalati betanítások időszakát, és ehhez azonnal használható tudással kell érkezniük a diákoknak az egyetemekről. A piaci elvárásokat a felsőoktatás ismeretanyagával egységbe hoztuk, és olyan elemeket valósítottunk meg, amelyekkel naprakész tudást tudtunk bevinni az egyetemekre, így is segítve a hallgatók későbbi elhelyezkedését. A létrehozott képzésekben az elmélet mellett a gyakorlati tapasztalatra is nagy hangsúly került. A képzőhelyek és az IKT munkaerőpiac közötti együttműködést is sikerült ösztönözni. Több mint 350 cég biztosított gyakorlati lehetőséget közel 700 hallgatónak.”

A „Programozd a jövőd!” projekt sikere abban rejlik, hogy az egyetemek és oktatók mellett az informatikai cégek is részt vettek a megvalósításban. A kereslet és kínálat igényeinek összehangolása elősegítheti, hogy a nemzetgazdasági szempontból egyre jelentősebb informatikai ágazatban minél több fiatal találja meg hivatását.

További információ a KIFÜ Programozd a jövőd! honlapján