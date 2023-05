A karikagyűrű nemcsak a házastársak, hanem az ékszerek között is különleges helyet foglal el: talán ez az az ékszerfajta, amely a legősibb, legjelentősebb szimbolikával bír.

Ahogy azt már tudjuk, a karikagyűrű a házasság és a szerelem jelképe – tulajdonképpen a karikagyűrű egy véget nem érő kör, amely az el nem múló szerelemre és az örök szeretetre utal.

Ha pedig egy ilyen komoly szándékot szeretnél kifejezni a kedvesed felé, akkor szinte biztos, hogy meg szeretnéd adni a módját. Ha az esküvőtöket szervezitek, biztosan alaposan utánanéztek mindennek, felméritek a lehetőségeiteket, és körültekintéssel hozzátok meg a döntéseket annak érdekében, hogy tökéletes ceremónia legyen a végeredmény.

Tökéletes esküvő azonban aligha van tökéletes karikagyűrű nélkül – azonban a gyűrű kiválasztása néhány esetben nagy falatnak bizonyulhat.

Ami a karikagyűrű kiválasztását segítheti – Feil Róbert javaslata:

A karikagyűrű fontossága – ahogy id. Feil Attila látja

Id. Feil Attila, a FEIL ékszermárka egyik alapítója szerint nemcsak az esküvő megszervezésénél van szükség a pár körültekintésére, előkészületekre, hanem a karikagyűrű kiválasztásánál is:

„Ha a pár tudatosan áll a karikagyűrű-választáshoz, és igénybe veszi a szakértők segítségét, akkor a folyamat nemcsak hatásosabban fog menni, hanem rövidebb időn belül találhatják meg az álomgyűrűket.”

Hiszen céltalanul keresgélni egy idő után nem csak fárasztó, hanem frusztráló is, a frusztráció pedig felesleges stresszt okoz a jövendőbeli házastársaknak. Érdemes a gyűrűkeresés megkezdése előtt kideríteni, hogy egy karikagyűrű mitől lesz időtálló, elegáns és életre szóló.

Lássuk, milyen a tökéletes karikagyűrű!

Minőségi alapanyagból készült

Ékszerválasztásnál általában két nemesfém jön szóba: ezüst és arany.

Mindkét nemesfémből mutatós ékszerek készülnek, azonban karikagyűrű esetében érdemesebb az aranyat választani ezüst helyett.

Míg az ezüst dekoratív csillogással ruházza fel a viselőjét, érdemes megemlíteni, hogy az ezüst egy puha fém. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon az ékszer „viseltes” megjelenést vehet fel, hiszen a nyomódások és a karcolások, amelyek szinte elkerülhetetlenek az évek során, meglátszanak rajta.

Az ezüst csillogása is mulandó. Mindennapos viselet és használat során ragyogásából sokat veszít, és a karbantartás, netalántán a gyűrű cseréje is előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.

Ezzel szemben az arany karikagyűrűk sokkal strapabíróbbak és időtállóbbak. Az ezüsttel ellentétben az arany ékszer kopásállóbb, ami azt jelenti, hogy a karcolások és sérülések nem látszódnak meg a gyűrű felületén, illetve az arany az idők során nem veszít a csillogásából, így szeretett karikagyűrűnk sok-sok év múlva is ugyanolyan tekintélyes marad, mint az esküvő napján!

Nemcsak az alapanyag, hanem a gyűrű kivitelezése is sokat számít, ha a gyűrű időtállóságáról beszélünk! Az egyik legfontosabb szempont, amit jó, ha szem előtt tartasz, az a falvastagság. Egy vékonyabb falvastagsággal rendelkező karikagyűrű való igaz, hogy olcsóbb, de közel sem olyan tartós. Javasoljuk, hogy 1,4 milliméteres vagy annál nagyobb falvastagsággal rendelkező gyűrűre essen a választásotok, ezáltal bebiztosítjátok, hogy a karikagyűrűitek megtartják formájukat és tartásukat egy életen át – mi a FEIL Ékszernél minden karikagyűrűt minimum 1,4 milliméteres falvastagsággal készítünk, pont az időtálló minőségért.

Nagyon fontos, hogy a karikagyűrű, amelyet választunk, időtálló legyen. Fotó: Pexels.com

Drágakő ékesíti

Egy drágakő szinte bármilyen ékszert képes felruházni extra ragyogással – ez a karikagyűrűk esetében sincs másképp.

A hagyomány szerint eleinte nem volt divat a karikagyűrűbe követ foglaltatni, azonban ahogy teltek az évek, egyre népszerűbb szokássá vált – manapság pedig szinte természetesek az olyan karikagyűrűk, amelyekben megtalálható egy drágakő, vagy esetleg egy drágakősorral vannak kirakva.

Ha olyan karikagyűrűre esne a választásotok, amelyben drágakő ékeskedik, akkor tanácsos néhány dolgot figyelembe venni.

Nem mindegy, hogy milyen drágakőre esik a választásunk – egy karikagyűrűbe, amely a tartós szerelmet szimbolizálja, érdemes tartós drágakövet választani. Erre a feladatra pedig a gyémánt remek választás lehet. A gyémánt, csakúgy, mint az arany, időtálló – évek, évtizedek múlva is tekintélyes ragyogással ruházza fel a viselőjét. Jogos lehet a kérdés, hogy megéri-e beruházni egy gyémántba, mikor a Swarovski cirkóniakövek egy pénztárcabarátabb opciót kínálnak. Itt csakugyan a gyémánt időtállóságát érdemes figyelembe venni, ugyanis a Swarovski cirkónia-drágakövek az idő múlásával csillogásukból és értékükből is vesztenek egyaránt, míg a gyémánt esetében ez egyáltalán nem igaz.

Érdemes a kő foglalatára is figyelmet fordítani – egy minőségi kőfoglalás garantálja, hogy a drágakő ne essen ki a gyűrűből.

A minőségi kőfoglalás garantálja, hogy a drágakő ne essen ki a gyűrűből. Fotó: Pexels.com

Személyes és egyedi

Míg a szakmai szempontok figyelembevétele elengedhetetlen a minőségi karikagyűrű kiválasztása során, van néhány olyan tényező is, amely nem az ékszeren, hanem az ékszer vásárlóin múlik.

Mert egy karikagyűrű attól lesz igazán a tiétek, és attól lesz igazán sajátos, ha azt a házaspárt testesíti meg, amelyik viselni fogja a gyűrűket.

Ilyenkor érdemes figyelembe venni a stílusotokat: milyen az öltözködésetek, milyen a hajszínetek, a szemszínetek, a bőrtónusotok?

Ezeknek a kérdéseknek a körbejárása és szemügyre vétele segíthet például a gyűrű színének a kiválasztásában – napjainkban már nemcsak a klasszikus, sárgaarany karikagyűrűkből tudtok válogatni, hanem fehérarany és vörösarany gyűrűk között is tudtok nézelődni. Ha pedig egy különleges gyűrűt szeretnétek, akkor a színek kombinációjára is lehetőségetek van – a sárga- és a fehérarany ötvözése egy gyűrűn belül manapság már egy elterjedt trend lett, de egy ezüst és vörösarany kombinációjával elkészített gyűrű is különleges összképet nyújthat.

Ha pedig valami igazán páratlan karikagyűrűt szeretnétek, akkor lehetőségetek van egyedi tervezésű karikagyűrűt csináltatni. Ha ezt az utat választjátok, akkor garantált, hogy olyan gyűrűtök lesz, amilyen eddig senkinek sem volt – hiszen száz százalékban titeket és a ti kapcsolatotokat fogja tükrözni, a ti és csakis a ti szerelmetek fog abban a gyűrűben megtestesülni.

Egyedileg tervezett karikagyűrű esetén garantáltan olyan gyűrűtök lesz, amilyen eddig senkinek sem volt. Fotó: Pexels.com

