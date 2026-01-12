Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Kivárás a magyar blue chipek piacán, kilőtt a DH Group

Kivárással indult a hét első kereskedési napja a BÉT-en. A BUX nyitóértéke, illetve a blue chipek árfolyama egyáltalán nem vagy csak minimálisan lengett ki, a DH Group viszont nagyon elkapta a rajtot.
Murányi Ernő
2026.01.12, 09:16
Frissítve: 2026.01.12, 10:24

Vegyesen álltak a meghatározó európai részvényindexek hétfőn, a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, míg a DAX 0,32 százalékot veszített, a brit FTSE 100 0,71 százalékkal javult, az összeurópai Euro Stoxx 50 és a párizsi CAC 40 pedig stagnált. A BUX piacán is a kivárás volt jellemző tőzsdenyitás után.

20251105_bet_012_VZ BUX
Stagnált a BUX becsengetés után / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A héten kulcsfontosságú gazdasági adatok érkeznek, ideértve a brit és német GDP, valamint a német, francia, spanyol és olasz infláció számait. Ezenkívül a geopolitika is a fókuszban maradt. Iránban folytatódtak a tüntetések, állítólag már több száz halálos áldozattal, és egyre fokozódik az Egyesült Államok és Kuba közötti feszültség is.

A múlt hét utolsó kereskedési napján amúgy a német DAX új rekordot ért el 25 281 ponttal, az év eleje óta már mintegy 3 százalékkal erősödve. A folyamatos geopolitikai bizonytalanságok ellenére a hangulat továbbra is pozitív Frankfurtban. A fő hajtóerő változatlanul a 2026-os német gazdasági fellendülés reménye.

A Wall Streeten mindhárom vezető tőzsdemutató emelkedéssel zárt pénteken, és a határidős kereskedésben új csúcsot ért el unciánként 4600 dollárral az arany jegyzése, miközben az ezüst unciájának árfolyama 5,7 százalékkal, 84 dollár közelébe lőtt ki hétfő reggelre.

Kivárt a BUX

Ilyen előzmények után a hazai piacon is kivártak a pesti börze becsengetését követően a befektetők. A BUX nemigen mozdult el pénteki záróértékétől, 116 561 ponton indult a hét első tőzsdenapja.

Az OTP 0,8 százalékos drágulással, 36 620 forinton startolt el.

A Mol és a Richter nyitó árfolyama egy tapodtat sem mozdult, 3200, illetve 10 280 forinton kötötték rájuk az első ügyleteket.

A Magyar Telekom kurzusa 0,1 százalékkal, 1864 forintra nőtt.

Több mint 3 százalékkal, 1510 forintig száguldott ugyanakkor az első kötésekben a pénteken remek negyedik negyedéves mérőszámokról beszámoló DH Group (ex-Duna House).

Equilor Trader 

A forint felemásan kezdte a hetet. Az euró kurzusa 0,06 százalékkal, 386 euró fölé emelkedett, miközben a dolláré 0,4 százalékkal, 330,3 közelébe esett.

 

