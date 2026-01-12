Nagy napra ébredtek a nyugdíjasok: pénzt küld a kormány, többet, mint eddig valaha, úton vannak a postások – ez csak a kezdet, februárban jön az igazi durranás

Ahogy arról a Magyar Államkincstár jó előre tájékoztatott, a 2026-os év első nyugdíjkifizetése utalással január 12-én, azaz ma, hétfőn esedékes.

Ez a dátum a belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalás esetén érvényes, amelynél az ellátást még ma jóváírják.

Akik nem utalva kapják a nyugdíjukat – ők mintegy 800 ezren vannak –, azoknak a postai kézbesítést kell figyelniük. Ebben az esetben a kifizetésről azt érdemes tudni, hogy

az mindig a tárgyhónapban történik (például a januári nyugdíjat januárban hozza postás).

Az ellátások kézbesítésének ütemezését az adott hónapon belül a Magyar Posta Zrt. végzi el.

A Posta a kézbesítési napokról rendszerint előző év november hónapban az úgy nevezett Nyugdíjkifizetési naptár formájában tájékoztatja a nyugdíjasokat.

A Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a havi rendszerességű nyugdíjakat.

A januári kifizetések azért is különlegesek, mert most érkeznek először a megemelt nyugdíjak.

A legfőbb változás, hogy a 2026-os inflációkövető nyugdíjemelés értelmében a nyugdíjasok

3,6 százalékkal magasabb nyugdíjat kapnak,

mint 2025 decemberében. Ahogy arra a Portfolio felhívta a figyelmet: 2025 végén nagyjából 250 ezer forintot ért el az átlagnyugdíj, így a 3,6 százalékos emelés átlagosan körülbelül 9-10 ezer forintot eredményezhet.

Az igazi nagy durranás viszont majd februárban következik.

Februári nyugdíjak: pénzesőre kell számítani

A január tehát jól kezdődik, de a február még sokkal jobbnak ígérkezik. A tél végén ugyanis

egyrészt utalják a megemelt nyugdíjat,

érkezik a teljes 13. havi nyugdíj,

továbbá első alkalommal kifizetik a 14. havi nyugdíj első részletét is.

Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a nyugdíjasok

a saját havi összegüknek a 2,25-szorosát kapják majd kézhez.

Ami azt jelenti, hogy egy 200 ezres nyugdíj több mint 460 ezret hoz a konyhára, egy 500 ezres pedig már csaknem 1,2 milliót.

Ez már szemmel látható pénzmennyiség, csakhogy sokan elkövetnek egy óriási hibát, ami miatt nem feltétlenül sikerül kiaknázni az évenkénti egyszeri alkalomban rejlő lehetőségeket. Erről ebben a cikkben írtunk részletesebben.