Fontos információt közölt a NAV: adókedvezményt kaphat, ha időben lép – ez a módja

Egy helyen megtalálható minden az adóelőleg-nyilatkozatról. Közérthető tájékoztatót tett közzé az adókedvezmények kapcsán a NAV.
2026.01.12, 10:15
Frissítve: 2026.01.12, 10:28

A január az szja-nyilatkozatok hónapja: aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) praktikus, közérthető kiadványban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat, amelyből egy kattintással elérhetők a nyomtatványok is. A digitális információs füzet hétfőtől elérhető az adóhivatal honlapján.

20191015_0038_MOR árverés NAV
Hiánypótló tájékoztatót tett közzé a NAV / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A NAV kiemelte, hogy aki

  • gyermeket nevel,
  • többgyermekes vagy 30 év alatti édesanya,
  • 25 év alatti fiatal,
  • friss házas
  • vagy épp laktózérzékeny,

csökkentheti a személyi jövedelemadóját. Ezeket a kedvezményeket egy összegben, a jövő évi adóbevallásban is igénybe veheti, ám kérheti a havi érvényesítést is. Erre szolgálnak az adóelőleg-nyilatkozatok, amelyek online néhány kattintással vagy papíron is beadhatók.

A NAV új kiadványa pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat. Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nemcsak az online verziók, hanem a nyomtatható, papírnyomtatványok is.

Az adóhivatal tájékoztatója azoknak az adózóknak nyújt hiánypótló segítséget, akik nem tudják, milyen kedvezmények járnak nekik, mit kell beadniuk az igénybevételhez, hol találják a nyilatkozatot, és azt hogyan adhatják be. A NAV honlapján a részletes információk mellett január 12-től ezt a közérthető összefoglalót is megtalálhatjuk. A tájékoztató ráadásul egyből el is navigálja az érdeklődőket a rájuk vonatkozó űrlaphoz, ahol egyszerűen, akár online, akár papíron beadhatják a szükséges dokumentumokat. Az adóhatóság kiemelte, hogy aki időben lép, az még a januári bérszámfejtés előtt elvégezheti a szükséges ügyintézést.

A NAV formanyomtatvánnyal lepte meg azokat, akiknek bevételigazolásra van szükségük

Bevételigazolási kérelem formanyomtatványát tette elérhetővé a letölthető űrlapok sorában a NAV. Az adóhatóság által kiállított különféle igazolásokra különböző élethelyzetekben, támogatásokhoz, pályázatokhoz, hitelfelvételhez lehet szükség – írja az Origo az adóhatóság tájékoztatása alapján. Az adóhatóság az egyes hiteligénylési folyamatokat a szükséges igazolások kiadásával támogatja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

