Fontos információt közölt a NAV: adókedvezményt kaphat, ha időben lép – ez a módja

A január az szja-nyilatkozatok hónapja: aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) praktikus, közérthető kiadványban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat, amelyből egy kattintással elérhetők a nyomtatványok is. A digitális információs füzet hétfőtől elérhető az adóhivatal honlapján.

Hiánypótló tájékoztatót tett közzé a NAV / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A NAV kiemelte, hogy aki

gyermeket nevel,

többgyermekes vagy 30 év alatti édesanya,

25 év alatti fiatal,

friss házas

vagy épp laktózérzékeny,

csökkentheti a személyi jövedelemadóját. Ezeket a kedvezményeket egy összegben, a jövő évi adóbevallásban is igénybe veheti, ám kérheti a havi érvényesítést is. Erre szolgálnak az adóelőleg-nyilatkozatok, amelyek online néhány kattintással vagy papíron is beadhatók.

A NAV új kiadványa pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat. Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nemcsak az online verziók, hanem a nyomtatható, papírnyomtatványok is.

Az adóhivatal tájékoztatója azoknak az adózóknak nyújt hiánypótló segítséget, akik nem tudják, milyen kedvezmények járnak nekik, mit kell beadniuk az igénybevételhez, hol találják a nyilatkozatot, és azt hogyan adhatják be. A NAV honlapján a részletes információk mellett január 12-től ezt a közérthető összefoglalót is megtalálhatjuk. A tájékoztató ráadásul egyből el is navigálja az érdeklődőket a rájuk vonatkozó űrlaphoz, ahol egyszerűen, akár online, akár papíron beadhatják a szükséges dokumentumokat. Az adóhatóság kiemelte, hogy aki időben lép, az még a januári bérszámfejtés előtt elvégezheti a szükséges ügyintézést.

A NAV formanyomtatvánnyal lepte meg azokat, akiknek bevételigazolásra van szükségük

Bevételigazolási kérelem formanyomtatványát tette elérhetővé a letölthető űrlapok sorában a NAV. Az adóhatóság által kiállított különféle igazolásokra különböző élethelyzetekben, támogatásokhoz, pályázatokhoz, hitelfelvételhez lehet szükség – írja az Origo az adóhatóság tájékoztatása alapján. Az adóhatóság az egyes hiteligénylési folyamatokat a szükséges igazolások kiadásával támogatja.