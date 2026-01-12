Bejelentést tett a Lidl: keddtől árcsökkentés lép életbe az összes magyar boltjában – 24 százalékkal is olcsóbb lehet az egyik legfontosabb élelmiszer

A Lidl a beszerzési árak csökkenéséből fakadó előnyöket akarja beépíteni a fogyasztói árakba, és hozzájárulna a magyar termékek piaci pozíciójának erősítéséhez, valamint az infláció további mérsékléséhez — közölte az áruházlánc.

A Lidl jelentős árcsökkenéseket jelentett be magyarországi üzleteiben, ami érinti a legfontosabb alapélelmiszereket is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ennek eredményeként január 13-tól több népszerű friss csirkehús ára mérséklődik, ami akár több száz forintos megtakarítást is jelenthet a háztartásoknak.

Januári árcsökkentési programunk keretében hétről hétre újabb termékkategóriákban vezetünk be tartós árcsökkentéseket: jelenlegi lépésünk több mint egy tucat terméket érint, amelyekért átlagosan 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, de a megtakarítás mértéke akár a 20 százalékot is meghaladhatja

– mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója. Hozzátette: „Kiemelten fontos számunkra, hogy a magyar beszállítókkal való szoros együttműködés révén stabil, kiszámítható keresletet biztosítsunk a hazai termelőknek. A mostani árcsökkentés is ezt a célt szolgálja, hiszen minden érintett termék esetében magyar eredetű friss csirkehúst kínálunk kedvezőbb áron vásárlóinknak.”

Az érintett termékek között szerepel többek között a Húsfarm friss csirkeszárny 1 kilogrammos kiszerelése, amelynek ára 24 százalékkal, 925 forintról 699 forintra mérséklődik, és a Húsfarm friss egész csirke is, amely 8 százalékkal kerül majd kevesebbe január 13-tól.

Olcsóbbá válik a friss csirkemellfilé több kiszerelése is: az 1 kilogrammos Húsfarm friss csirkemellfilé ára 2125 forintról 1999 forintra mérséklődik, míg az egy kilogrammos alsócomb ára 9 százalékkal csökken. Ezek mellett több más alsó- és felsőcomb, combfilék, valamint szeletelt csirkemellfilék szintén kedvezőbb áron kerülnek a hűtőpultokba.

Ez nem az első dobása a magyarországi Lidlnek

A friss csirkehúsok árának mérséklése a Lidl januári árcsökkentési sorozatának harmadik lépcsője. Az év első hetében közel 50 magyar tej- és tejtermék ára csökkent tartósan, átlagosan 6,5 százalékkal, de van olyan termék, amely akár 25 százalékkal olcsóbban érhető el. A múlt héten, január 8-tól pedig egy tucat Solevita gyümölcslé ára csökkent tartósan: ezek átlagosan 14 százalékkal kerülnek kevesebbe, de van olyan Solevita gyümölcsé, amely akár 300 forinttal lett olcsóbb.