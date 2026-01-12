Bejelentést tett a Lidl: keddtől árcsökkentés lép életbe az összes magyar boltjában – 24 százalékkal is olcsóbb lehet az egyik legfontosabb élelmiszer
A Lidl a beszerzési árak csökkenéséből fakadó előnyöket akarja beépíteni a fogyasztói árakba, és hozzájárulna a magyar termékek piaci pozíciójának erősítéséhez, valamint az infláció további mérsékléséhez — közölte az áruházlánc.
Ennek eredményeként január 13-tól több népszerű friss csirkehús ára mérséklődik, ami akár több száz forintos megtakarítást is jelenthet a háztartásoknak.
Januári árcsökkentési programunk keretében hétről hétre újabb termékkategóriákban vezetünk be tartós árcsökkentéseket: jelenlegi lépésünk több mint egy tucat terméket érint, amelyekért átlagosan 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, de a megtakarítás mértéke akár a 20 százalékot is meghaladhatja
– mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója. Hozzátette: „Kiemelten fontos számunkra, hogy a magyar beszállítókkal való szoros együttműködés révén stabil, kiszámítható keresletet biztosítsunk a hazai termelőknek. A mostani árcsökkentés is ezt a célt szolgálja, hiszen minden érintett termék esetében magyar eredetű friss csirkehúst kínálunk kedvezőbb áron vásárlóinknak.”
Az érintett termékek között szerepel többek között a Húsfarm friss csirkeszárny 1 kilogrammos kiszerelése, amelynek ára 24 százalékkal, 925 forintról 699 forintra mérséklődik, és a Húsfarm friss egész csirke is, amely 8 százalékkal kerül majd kevesebbe január 13-tól.
Olcsóbbá válik a friss csirkemellfilé több kiszerelése is: az 1 kilogrammos Húsfarm friss csirkemellfilé ára 2125 forintról 1999 forintra mérséklődik, míg az egy kilogrammos alsócomb ára 9 százalékkal csökken. Ezek mellett több más alsó- és felsőcomb, combfilék, valamint szeletelt csirkemellfilék szintén kedvezőbb áron kerülnek a hűtőpultokba.
Ez nem az első dobása a magyarországi Lidlnek
A friss csirkehúsok árának mérséklése a Lidl januári árcsökkentési sorozatának harmadik lépcsője. Az év első hetében közel 50 magyar tej- és tejtermék ára csökkent tartósan, átlagosan 6,5 százalékkal, de van olyan termék, amely akár 25 százalékkal olcsóbban érhető el. A múlt héten, január 8-tól pedig egy tucat Solevita gyümölcslé ára csökkent tartósan: ezek átlagosan 14 százalékkal kerülnek kevesebbe, de van olyan Solevita gyümölcsé, amely akár 300 forinttal lett olcsóbb.
Az infláció nem kedvez az élelmiszerek árának
Ahogy azt korábban a Világgazdaság megírta, már a második egymást követő hónapban lehetett a 4 százalékos jegybanki toleranciasáv alatt az infláció Magyarországon, ami megerősíti, hogy mérséklődhetett az árnyomás a magyar gazdaságban. Olyannyira, hogy van olyan elemző, aki szerint havi alapon még csökkenhettek is az árak decemberben. Hogy valóban így történt-e, az kedden kiderül, amikor a KSH közli a tavaly decemberi és az egész éves inflációs adatokat.
A tartós fogyasztási cikkek áremelkedése is fékeződhetett
Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Centrumának vezető elemzője 3,3 százalékos fogyasztói áremelkedést vár decemberre, azonban megjegyezte, van esély rá, hogy még ehhez képest is pozitív meglepetést hoznak a KSH adatai. Az üzemanyagárak a forint erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása következtében az év utolsó hónapjában tovább csökkentek, havi szinten több mint 2 százalékkal, ami 0,2 százalékponttal lassíthatta a havi pénzromlási ütemet, miközben az éves áresés több mint 8 százalékot tett ki.
Az ING Bank elemzője nem zárja ki, hogy az élelmiszerek áremelkedése ismét beeshet 3 százalék alá, és a tartós fogyasztási cikkek esetében is jelentékenyebb fékeződésre számít.
A ruházkodási cikkekre jellemző decemberben a kismértékű havi szezonális ármérséklődés, amellyel most is számolnak, tekintve, hogy a termékcsoport átárazása az elmúlt hónapokban is megfelelt a historikus trendeknek. A tartós fogyasztási cikkek esetében nem jellemzőek az év végén átárazások, azonban itt eddig a forint erősödése nem jelent meg a fogyasztói árakban, amiből inkább az árak mérséklődésére lehet következtetni.