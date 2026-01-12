Deviza
EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,35 -0,13% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,45 +0,37% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,31% EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,35 -0,13% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,45 +0,37% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 422,56 -0,08% MTELEKOM1 856 -0,32% MOL3 184 -0,5% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 260 -0,19% OPUS555 0% ANY7 660 +0,52% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 291,46 -0,07% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 568,1 +0,14% BUX116 422,56 -0,08% MTELEKOM1 856 -0,32% MOL3 184 -0,5% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 260 -0,19% OPUS555 0% ANY7 660 +0,52% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 291,46 -0,07% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 568,1 +0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rakéta
Németország
Oresnyik
orosz-ukrán
Oroszország
ballisztikus
Bundeswehr

A németek csodafegyveren ülnek: míg a magyar határhoz félelmetesen közel pusztított egy orosz rakéta — megrongálta a Kelet-Európa java részét ellátó gáztárolót

A Bundeswehr (német szövetségi hadsereg) szerint Németországot konfliktus esetén leginkább a nagy hatótávolságú ballisztikus fegyverrendszerek fenyegetik, mint például az új orosz Oresnyik rakéta. A németek a múlt heti Oresnyik-támadásokat első sorból nézhették végig, hiszen már rendelkezésükre áll a legmodernebb hatástalanító rendszer.
Csókási Annamária
2026.01.12, 09:19
Frissítve: 2026.01.12, 10:15

Németország vadonatúj Arrow 3 nevű rakétavédelmi rendszere először kerülhetett közvetett összetűzésbe az orosz fejlesztésű Oresnyikkel az ukrajnai Sztrij közelében — közölte a német Welt. 

New Arrow 3 air defense német system goes into operation európai lég- és rakétavédelem
A német Arrow 3 rakétarendszer képes lehet még a levegőben hatástalanítani az orosz Oresnyik ballisztikus rakétát / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ami Lvivben történt, az nem feltétlenül marad Lvivben

Oroszország saját állítása szerint egy Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a lengyel határ közelében található ukrán gáztároló komplexumra Sztrij város közelében,

amely Kelet-Európa gázkészleteinek jelentős részét tárolja.

December elején a német hadsereg üzembe helyezte Arrow 3 rakétavédelmi rendszerét, egy pajzsot, amelynek célja, hogy Németországot és szövetséges szomszédjait megvédje az ilyen fenyegetésektől. A Welt magazinnak a Bundeswehr arról számolt be, hogy

Németországot konfliktus esetén elsősorban a nagy hatótávolságú ballisztikus fegyverrendszerek – köztük az új orosz Oresnyik rakéta – fenyegetik,

majd kiemelték az Arrow 3 rakétarendszerek jelentőségét. Az izraeli gyártmányú  AWS-G-vel és az USA-val együttműködésben kifejlesztett rendszerrel a német légierő teljesen új, stratégiai jelentőségű képességre tesz szert.

Mit tud az Oresnyik, hogy még a németek is tartanak tőle?

Az Oresnyik (magyarul „mogyoróbokor”) egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, amely az RS–26 Rubezs nukleáris fegyverhordozón alapul. Ukrajnai adatok szerint több mint Mach 10-es sebességgel (kb. 0,1 kilométer per óra) repült célpontja felé. Becsült hatótávolsága 5000-5500 kilométer, Oroszországból gyakorlatilag Európa bármely pontját képes elérni.

A rakéta egyszerre akár több hagyományos robbanófejet is hordozhat, de elsősorban nukleáris robbanófejek hordozására fejlesztették ki. Ezzel azonban a fegyver csak korlátozottan alkalmas precíz hagyományos csapásokra, használata a szakértők szerint leginkább hatalomdemonstrációnak tekinthető. Az első Oresnyik-csapás 2024 novemberében Dnyipróban, Ukrajnában – az ukrán haderő legnagyobb meglepetésére – viszonylag kis károkat okozott.

Hihetetlen derült ki a becsapódott Oresnyik rakétáról: teljesen más volt a célja, mint az ukránok először hitték

A második csapás már teljesen más céllal történt

Az ukrán légierő információi szerint a második támadás során, január 8-án éjjel, a rakétát a távoli orosz Kapusztyin Jar tesztpályáról indították a Kaszpi-tenger partján. Ez azt jelenti, hogy több ezer kilométert tett meg, és magas ballisztikus pályán érte el Ukrajna legnyugatibb részét. A becsapódás körülbelül 80 kilométerre történt a NATO határától, Kijevet „komoly fenyegetésnek” ítélték az európai biztonságra nézve.

A fegyver Lengyelországhoz ilyen közel történő bevetése ezért elsősorban Oroszország erődemonstrációjának is tekinthető. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vlagyimir Putyin orosz elnök a múltban azzal dicsekedett, hogy a rakétát a nagy sebessége miatt lehetetlen elfogni, és még hagyományos robbanóanyag alkalmazásával is egy nukleáris fegyver pusztító erejével rendelkezik. A nyugati szakértők azonban kételkedni kezdtek a kijelentésekben, azok túl drámainak tűntek, hiszen a jelenleg ismert orosz technológiákkal az Oresnyik nem érhetett el ilyen forradalmi áttörést.

Új lehetőségek nyílnak Európa előtt a német Arrow 3 segítségével

Németország Európában elsőként rendelkezik olyan rendszerrel, amelyet pontosan ilyen forgatókönyvre fejlesztettek ki, és amely alapvetően képes megakadályozni egy Oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakéta támadását. Az Arrow 3 úgy van kialakítva, hogy a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat jóval a célpontjuk előtt elfogja. 

A korábbi légvédelmi rendszerekkel, például a Patriottal ellentétben az Arrow 3 nem a légkörben, hanem majdnem az űrben, azaz több mint 100 kilométer magasságban semlegesíti a támadó rakétákat.

Az elfogás az úgynevezett hit-to-kill elv alapján történik: az ellenséges rakéta robbanófeje kizárólag a közvetlen becsapódás erejével semmisül meg. Az elfogó rakéták hatótávolsága több ezer kilométer, így egyetlen állás nemcsak Németországot, hanem Közép- és Kelet-Európa nagy részét is lefedheti. Döntő feladat hárul a rendszer korai figyelmeztető radarjára, amely egy izraeli gyártmányú, nagy teljesítményű fázisvezérelt radar. Ez akár 900 kilométer távolságban is képes ballisztikus célokat észlelni. 

Ez a radar folyamatosan aktív, és be van építve a NATO korai figyelmeztető hálózatába, amely műholdas adatokat is felhasznál.

Az első német Arrow 3-egységet a szász-anhalti Holzdorf légibázison állomásoztatják. Innen a rendszer már a repülés nagyon korai szakaszában követni tudja a közeledő rakétákat Oroszország felett, jóval azelőtt, hogy azok belépnének a NATO légterébe. A szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az Arrow 3 rendszer érzékelői végig követték a legutóbbi orosz Oresnyik-támadást, sőt az USA műholdas korai figyelmeztető rendszerei már néhány másodperccel a felszállás után érzékelhették a pusztító fegyvert. Ezek az adatok jelenleg csak a német hadsereg számára állnak rendelkezésre.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu