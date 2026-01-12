Az olaj egész évben olcsó maradhat az előrejelzés szerint – hacsak Trump nem tesz olyasmit, amit nagyon megérez a piac
Az olaj ára várhatóan lejjebb csúszik az idén a túlkínálat miatt a Goldman Sachs előrejelzése szerint, de a helyzetet nagyban befolyásolják a geopolitikai feszültségek Oroszország, Venezuela és Irán vonatkozásában. Az utóbbi országban hetek óta tartanak a tüntetések, ami némileg feljebb hajtotta hétfő reggel az árat.
A Reuters tudósítása szerint a Brent alig kilenc centtel, hordónként 63,25 dollárra drágult, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) viszont tíz centtel, 59,02 dollárra csökkent. A múlt héten mindkét fajta ára több mint 3 százalékkal emelkedett, ami a legnagyobb növekedés volt október óta. Az ok: az iráni tüntetések és Donald Trump amerikai elnök fenyegetése, hogy az Egyesült Államok beavatkozik.
Saul Kavonic, az MST Marquee vezető energetikai kutatója szerint azonban a piac még mindig alábecsüli, milyen hatással lenne a globális olajkereskedelem számára a Hormuzi-szoros lezárása, amelyet a teheráni parlament tavaly már jóváhagyott.
A piac lényegében azt mondja, előbb látni akarja az ellátás zavarait, mielőtt érdemben reagálna
– fogalmazott.
Irán felboríthatja az olaj piacát
Az iráni polgári zavargásokban több mint 500 ember halt meg – közölte vasárnap egy jogvédő szervezet. „A tiltakozások közepette az olajipari dolgozóknak is felszólították, hogy tegyék le a munkát. A helyzet miatt naponta legalább 1,9 millió hordó olajexport kerül veszélybe” – figyelmeztettek jegyzetükben az ANZ Daniel Hynes vezette elemzői.
A CNBC is emlékeztetett, hogy Irán jelentős olajtermelő ország. Az energiaárak valószínűleg meg fogják érezni a hatását, ha az Egyesült Államok hadműveletet indít a közel-keleti ország ellen, amely valószínűleg nem fog olyan zökkenőmentesen zajlani, mint a venezuelai.
Mohammad Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke is figyelmeztetett, hogy megtorolják az esetleges amerikai beavatkozást. „Irán megtámadása esetén a megszállt területek (Izrael), valamint az összes amerikai támaszpont és hajó törvényes célpontjaink lesznek” – jelentette ki.
A piacok figyelemmel követik azt is, mi lesz az orosz ellátással,
miután az ukránok folyamatosan célozzák az energiaipari létesítményeiket, Trump pedig esetleg szigorítja az országgal szembeni szankciókat.
A Goldman Sachs alacsonyabb árakat prognosztizál
A Goldman Sachs prognózisa szerint ezeket a geopolitikai feszültségeket figyelembe véve is 56 dollár körül alakulhat az idén a Brent és 52 dollár körül a WTI átlagára, de leeshetnek akár 54, illetve 50 dollárra is 2026 utolsó negyedévében, ahogy felhalmozódnak a Kőolaj-exportáló Országok (OPEC) tartalékai.
„A globális olajkészletek növekedése és a 2026-ra előre jelzett napi 2,3 millió hordós többlet arra utal, hogy a piac egyensúlyának helyreállítása valószínűleg alacsonyabb olajárakat igényel 2026-ban, hogy lassítsa a nem OPEC-tag országok kínálatának növekedését és támogassa a szilárd keresletnövekedést, kivéve, ha jelentős ellátási zavarok vagy OPEC-termeléscsökkentések következnek be” – olvasható a jelentésben.
Az amerikai befektetési bank 2027-re is a korábbinál öt dollárral olcsóbb, a Brent esetében átlagosan 58, a WTI-nél 54 dolláros hordónkénti árat jelez, mivel az elemzői arra számítanak, hogy addigra
- az Egyesült Államok 0,3,
- Venezuela 0,4,
- Oroszország 0,5
millió hordóval növeli a napi kitermelést.
A Brent nyersolaj határidős ára hétfőn reggel hordónként 63 dollár körül mozgott, a WTI-é 59 dolláron maradt. Tavaly mindkét referenciaérték 2020 óta a legrosszabb éves teljesítményt nyújtotta közel 20 százalékos csökkenéssel.