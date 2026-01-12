Befektetés: brutális rekordokat hozott 2025 – senki sem akart kimaradni, meg is látszik ennek az eszköznek a piacán
Csúcsot csúcsra halmozva zárta az évet a világszerte óriási népszerűségnek örvendő befektetés az Egyesült Államokban. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) tengerentúli összvagyona 2025 végére első alkalommal átlépte a 13,5 ezermilliárd dollárt, miközben minden korábbinál nagyobb megtakarítást vonzott be a költséghatékony és jól diverzifikált eszközosztály.
Az amerikai ETF-piac decemberben sem lassított, a befektetők 229 milliárd dollárt fektettek a szektorba.
- A friss tőke háromnegyede, 173 milliárd dollár a részvény-ETF-ekbe érkezett.
- A kötvényes eszközök közel 42 milliárd dollárt szívtak fel,
- az árupiaci termékek további 10 milliárd dollár ügyfélpénzt szereztek,
- a vegyes portfóliók 1,6 milliárd dollárt,
- az alternatív ETF-ek 2,2 milliárd dollárt,
- a pénz- és kriptopiaci eszközök pedig 400 milliós megtakarítást csatornáztak be.
A szolgáltatók sem tétlenkedtek, a befektetői igények kielégítésére 131 új terméket indítottak útjára a FactSet adatszolgáltató friss kimutatása alapján.
Minden szempontból csúcsra ért a kedvelt befektetés 2025-ben
Az erős decembernek is köszönhetően az eszközosztály kiemelkedő évet zárt. Az amerikai ETF-ek összvagyona történelmi rekordot jelentő 13,5 milliárd dollárra nőtt 2025-ben.
A szektor az egy évvel korábbinál 32 százalékkal több friss megtakarítást, összesen 1,49 ezermilliárd dollárt szívott fel, ami jelentősen hozzájárult a csúcsdöntéshez.
A tavalyi egész éves tőkemozgások java, 917 milliárd dollár a részvény-ETF-ekbe vándorolt, melyek vagyona ezzel jócskán átlépte a 10 ezermilliárd dolláros szintet. A kötvénypiaci termékek iránti kereslet 45 százalékkal 437 milliárd dollárra ugrott. Az árupiaci ETF-ek is kivételes évet tudhatnak maguk mögött, nem függetlenül a 2025-ben szárnyaló arany ralijától. Az arany-ETF-ekbe 48,5 milliárd dollárt öntöttek a befektetők az év során, az összes árupiaci eszközbe pedig 58 milliárd dollár friss befektetés érkezett. Összehasonlításul, egy évvel korábban még mindössze 1,3 milliárdos tétel csorgott a szegmensnek ebbe a részébe.
A kereslet megugrásával a piac kínálati oldala is igyekezett tartani a lépést, 2025-ben ugyanis 59 százalékkal ugrott meg éves alapon a befektetési szolgáltatók által létrehozott új termékek száma. A piacon így 1167 új ETF jelent meg, vagyis az év minden napjára jutott három új befektetési lehetőség.
Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen
Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás bonyolult feladat lehet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett alapok között.