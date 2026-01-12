Deviza
ETF
tőzsde
2025
befektetés
tőzsdén kereskedett alapok

Befektetés: brutális rekordokat hozott 2025 – senki sem akart kimaradni, meg is látszik ennek az eszköznek a piacán

Átlépte a 13,5 ezermilliárd dollárt a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) összvagyona a tengerentúlon 2025 végére. A világszerte népszerű befektetésbe soha nem látott méretű vagyon vándorolt tavaly.
K. T.
2026.01.12, 10:03
Frissítve: 2026.01.12, 10:21

Csúcsot csúcsra halmozva zárta az évet a világszerte óriási népszerűségnek örvendő befektetés az Egyesült Államokban. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) tengerentúli összvagyona 2025 végére első alkalommal átlépte a 13,5 ezermilliárd dollárt, miközben minden korábbinál nagyobb megtakarítást vonzott be a költséghatékony és jól diverzifikált eszközosztály.

Letarolta az amerikai befektetések piacát az ETF-szektor 2025-ben / Fotó: Mongta Studio / Shutterstock

Az amerikai ETF-piac decemberben sem lassított, a befektetők 229 milliárd dollárt fektettek a szektorba. 

  • A friss tőke háromnegyede, 173 milliárd dollár a részvény-ETF-ekbe érkezett. 
  • A kötvényes eszközök közel 42 milliárd dollárt szívtak fel, 
  • az árupiaci termékek további 10 milliárd dollár ügyfélpénzt szereztek, 
  • a vegyes portfóliók 1,6 milliárd dollárt, 
  • az alternatív ETF-ek 2,2 milliárd dollárt, 
  • a pénz- és kriptopiaci eszközök pedig 400 milliós megtakarítást csatornáztak be.

A szolgáltatók sem tétlenkedtek, a befektetői igények kielégítésére 131 új terméket indítottak útjára a FactSet adatszolgáltató friss kimutatása alapján.

Minden szempontból csúcsra ért a kedvelt befektetés 2025-ben

Az erős decembernek is köszönhetően az eszközosztály kiemelkedő évet zárt. Az amerikai ETF-ek összvagyona történelmi rekordot jelentő 13,5 milliárd dollárra nőtt 2025-ben.

A szektor az egy évvel korábbinál 32 százalékkal több friss megtakarítást, összesen 1,49 ezermilliárd dollárt szívott fel, ami jelentősen hozzájárult a csúcsdöntéshez.

A tavalyi egész éves tőkemozgások java, 917 milliárd dollár a részvény-ETF-ekbe vándorolt, melyek vagyona ezzel jócskán átlépte a 10 ezermilliárd dolláros szintet. A kötvénypiaci termékek iránti kereslet 45 százalékkal 437 milliárd dollárra ugrott. Az árupiaci ETF-ek is kivételes évet tudhatnak maguk mögött, nem függetlenül a 2025-ben szárnyaló arany ralijától. Az arany-ETF-ekbe 48,5 milliárd dollárt öntöttek a befektetők az év során, az összes árupiaci eszközbe pedig 58 milliárd dollár friss befektetés érkezett. Összehasonlításul, egy évvel korábban még mindössze 1,3 milliárdos tétel csorgott a szegmensnek ebbe a részébe.

 

A kereslet megugrásával a piac kínálati oldala is igyekezett tartani a lépést, 2025-ben ugyanis 59 százalékkal ugrott meg éves alapon a befektetési szolgáltatók által létrehozott új termékek száma. A piacon így 1167 új ETF jelent meg, vagyis az év minden napjára jutott három új befektetési lehetőség.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás bonyolult feladat lehet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett alapok között.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

