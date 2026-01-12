Robbant a brüsszeli botrány: Von der Leyen megismételné a vakcinacirkuszt – ezúttal az ukránok mögé rejtenének milliárdokat

Újabb súlyos brüsszeli botrány van kialakulóban a fegyvergyártókkal folytatott egyeztetések miatt – hívta fel a figyelmet Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A politikus szerint az ügy kísértetiesen emlékeztet a korábbi vakcinaszerződéses botrányra, amelyben milliárdos megállapodások születtek átláthatatlan körülmények között.

Gál Kinga szerint egyre súlyosabb hatalmi visszaélések zajlanak az EU szívében, és hamarosan újabb brüsszeli botrány fogja sárba tiporni a blokk tekintélyét / Fotó: Máthé Zoltán

Újabb botrány van kibontakozóban Brüsszelben a fegyvergyártókkal folytatott egyeztetések miatt

– írta csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében Gál Kinga. A Fidesz európai parlamenti képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Fabio De Masi EP-képviselő az Európai Unió Bíróságához fordult, mert álláspontja szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem tette megfelelően nyilvánossá a fegyvergyártókkal folytatott tárgyalásait.

Gál Kinga szerint az ügy különösen aggasztó, mert erősen emlékeztet a korábbi vakcinaszerződéses botrányra. Akkor Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója sms-üzenetekben egyeztetett több milliárd euró értékű vakcinabeszerzésekről, miközben az ügy részletei azóta sem váltak teljesen átláthatóvá. A politikus szerint a mellébeszélés és a titkolózás máig tart.

Brüsszeli botrány ismerős körülményekkel

A képviselő felvetette a kérdést: mit titkol és mitől fél az Európai Bizottság elnöke. Véleménye szerint az sem zárható ki, hogy idővel kiderül: az ukrajnai háború Brüsszel számára nem csupán ideológiai projekt, hanem „vaskos” üzlet is. Gál Kinga szerint elképzelhető, hogy Európát azért akarják belesodorni a háborúba, mert ezt várja el a fegyverlobbi.

Bejegyzésében ennél is tovább ment, amikor kijelentette: Brüsszelben ma az európai nemzetek elleni államcsíny zajlik. Állítása szerint az Európai Bizottság folyamatosan újabb és újabb jogokat biztosít magának a szerződésekkel és a tagállamokkal szemben. Hozzátette: a migrációs válság, majd a koronavírus-járvány után most az ukrajnai háborút használják fel arra, hogy védelmi kérdésekben is központosítsák a hatalmat.

Gál Kinga hangsúlyozta: a most körvonalazódó botrány világosan megmutatja, mire akarják felhasználni ezt a megnövelt hatalmat.

Mi, Patrióták ezt nem fogjuk annyiban hagyni. Az európai embereknek joguk van tudni, hogy az ő nevükben és pénzükön milyen tárgyalásokat folytat a bizottság elnöke a fegyvergyártókkal

– zárta bejegyzését az EP-képviselő.