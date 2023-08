Versenyelőny a logisztikában

A speditőr szolgáltatások azok számára optimálisak, akik szeretnének kiemelkedő logisztikai megoldásokhoz jutni anélkül, hogy hatalmas apparátust és szerteágazó szakmai ismeretekkel rendelkező csapatot kellene fenntartaniuk. A vállalkozások a spedícióval nemcsak időt és erőforrást takarítanak meg, de kivételes logisztikai előnyökhöz is jutnak. Egy profi speditőr gyorsan és hatékonyan összegyűjti és rendszerezi az összes releváns információt és dokumentációt, ezzel leegyszerűsíti a folyamatot a megbízó számára, és jelentősen megnöveli a teljes szállítmányozási folyamat hatékonyságát.

Fotó: Szam Sped Kft.

„A szállítmányozásban nemcsak az számít, hogy időben és sérülésmentesen érkezzen meg a rakomány. A spedíció olyan szakértelmet képvisel, ami az egész logisztikai láncot képes optimalizálni. A vállalkozások a spedíciós szolgáltatások igénybevételével egy hatalmas hálózatba lépnek be, ami megkönnyíti a munkájukat és maximalizálja a hatékonyságukat. A speditőrben olyan partnerre találnak, aki képes minden részletre odafigyelni, így a vállalkozásoknak csak a saját tevékenységükre kell koncentrálniuk. Amikor a cégek képesek elfogadni és kihasználni ezeket az előnyöket, az egész üzleti modelljük is hatékonyabbá válik”, avat be Bálint László, a SZAM SPED Kft. értékesítési vezetője.

Egyszerű és gördülékeny kommunikáció

A megbízók számára időigényes és sokszor óriási erőfeszítést jelent a dokumentációk beszerzése, illetve rendben tartása és a fuvarozókkal való egyeztetés. Egy tapasztalt speditőr azonban teljes mértékben leveszi ezt a terhet a megbízó válláról, miközben a széles körű partneri és alvállalkozói hálózata biztosítja, hogy a fuvarozási kapacitás és hatékonyság mindig a maximumon legyen.

„Első ránézésre egyszerűnek tűnhet, hogy a megbízó közvetlenül a fuvarozóval állapodik meg, és nincs köztük egy harmadik fél, aki a saját árréséért dolgozik. De ilyenkor mindig felmerül a kérdés: Vajon van-e elég kapacitása a fuvarozónak ahhoz, hogy megoldja a feladatot, amivel a megbízó ellátja? Van-e azokon a desztinációkon autója, amerre a megrendelőnek kell a fuvar? Egy tapasztalt speditőr bevonásával a megrendelő egyszerre számos fuvarozóval és autóval kerül kapcsolatba anélkül, hogy bele kellene folynia ebbe a folyamatba. Elég csak a speditőrrel tartani a kapcsolatot, aki minden esetben a legoptimálisabb fuvarozói megoldást választja ki, függetlenül attól, hogy közúti, légi, vízi útról van szó. Ezzel az ügyfél hosszú távon időt és pénzt takaríthat meg, miközben biztos lehet abban is, hogy a rakománya minden alkalommal a legjobb kezekben van", tette hozzá Bálint László.

Fotó: Szam Sped Kft.

A kis fuvarozók nagy lehetőségei

A piaci trendek, a logisztikai kihívások és az állandó időnyomás miatt a nagyobb megbízók a nagyobb szállítmányozó vállalatokat részesítik előnyben. Ezért a kisebb flottával rendelkező fuvarozók gyakran a háttérbe szorulnak a nagy cégek mellett. Egy jó speditőr képes összekapcsolni a kis fuvarozókat a nagy megbízókkal. Ugyanakkor nemcsak a logisztikai folyamatok menedzselésével foglalkozik, hanem azzal is, hogy minden érintett fél számára a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb szolgáltatást nyújtsa. Ez lehetővé teszi a fuvarozók számára, hogy több időt és energiát fordítsanak arra, amit a legjobban tudnak: a fuvarozásra.

“Egy speditőr egyszerre több nagy megbízóval tartja a kapcsolatot, így egyfajta hidat képez a nagy megrendelők és a kis fuvarozók között. Ebben a közvetítő szerepben nemcsak a logisztikai folyamatok megfelelő irányítását látja el, hanem felelősséget is vállal a rakományok határidőre történő célba juttatásáért. Ha a fuvarozók közvetlenül egy megbízóval dolgoznak, őket terheli a felelősség a biztonságos és időben történő szállításért, de ha egy speditőrrel működnek együtt, a kockázatok csökkennek. Speditőrként nemcsak az a feladatunk, hogy a logisztikai szervezés terhét levegyük a partnereink válláról, hanem abban is segítünk, hogy ha valamilyen probléma merül fel, azt gyorsan és hatékonyan kezeljük. A felelősség megosztása stabilitást és bizalmat teremt a teljes szállítási láncban", zárta gondolatait a SZAM SPED Kft. értékesítési vezetője.