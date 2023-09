Fotó: drivingcamp.hu

Munkavállalóid heti 40, havi 160, évi közel 2080 órát töltenek munkával, és többségében a munkahelyen, ahol egy csapatként kell működniük. Ahhoz, hogy hatékony legyen a munkavégzés, muszáj olyan programokat is szervezned, ahol a kollégák összekovácsolódhatnak, és legfőképp jól érzik magukat.

Nem könnyű műfaj, hiszen, ha meg is van az ötlet, még mindig választanod kell helyszínt, időpontot, és egy sor más fontos dologra is figyelned kell. De hogyan lehetsz te az a munkáltató, akire úgy emlékszik majd minden kolléga, hogy élményszámba menő és emlékezetes csapatépítőt szervezett?

1. Ismerd az emberek igényeit, akikkel dolgozol!

Nem mindegy, hogy multicégről vagy kisebb vállalkozásról van szó, de minden esetben kaphatsz támpontot arról, hogy mit csinálnának szívesen a munkavállalóid egy csapatépítőn. Érdemes rászánnod az időt egy rövid kérdőív összeállítására, amiben mindenki választhat, hogy milyen hosszúságú és jellegű programon venne részt szívesen.

2. Válassz élményprogramot!

Alapszabály, hogy valamilyen kihívást jelentő fő program is helyet kapjon egy csapatépítőn, ami nemcsak a versenyszellemet indítja be, de arra is jó, hogy megfigyeld, ki mennyire csapatjátékos, és miben rejlik az erőssége.

Fotó: drivingcamp.hu

3. Legyen meg az interakció!

A csapatszellem szempontjából kiemelten fontos az is, hogy mindenkinek lehetősége legyen részt venni a csapatépítésben, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a kollégák ne érezzék ezt plusz munkának vagy kényszernek. Válasszatok olyan programot vagy programokat, melyeknek bizonyos elemei mindenkinek komfortosak. Ha valaki például gokartozásnak örülne, míg más inkább csak egy szimulátorban próbálgatná a szárnyait, igyekezz mindenki kedvére tenni!

4. Találd meg a legjobb helyszínt és az időpontot!

Szabadtér vagy beltér? Legyen mindkettő egyszerre, mert így időjárástól függetlenül szerezhettek kellemes élményeket. Az időpontra is ügyelj! Ha ősszel tartjátok a csapatépítőt, mindenképpen válassz esőnapot, hogy a kültéri programok is a lehető legnagyobb eséllyel megvalósulhassanak.

5. Kezdd el a szervezést időben vagy bízd profikra a feladatot!

Étel, ital, maga a program vagy programok, esetleg szállás, ha szükséges – mind-mind olyan feladat, amiknek szervezését időben el kell kezdened. Ha úgy érzed, egyedül nem menne, kérj segítséget! Abban az esetben, ha az autós-gokartos élménytematikára húznád fel a csapatépítőt, érdemes ellátogatnod a drivingcamp oldalára.

A drivingcamp Európa egyik legfejlettebb és legmodernebb vezetéstechnikai központja, de ennél sokkal több! Csapatépítés szempontjából ideális helyszín, ahol számos élményprogram közül választhattok: speciális vezetéstechnikai tréningek, gokartverseny, off-road és helikopteres programok várnak. Ráadásul a cateringet is elintézik nektek, illetve a szervezést is teljeskörűen átvállalják, ha arra lenne szükség. Neked már csak az időpontot kell kiválasztanod.