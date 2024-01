Nyilvánvaló módon nem pusztán ez az egy tétel lényeges a családi költségvetés kialakítása, majd fenntartása során, lévén az következtében az élet úgy általában drágább. Az élelmiszerekre való költekezés az egyik legfajsúlyosabb szegmens, amin sokat lehet spórolni egy kis tervezéssel, valamint a tudatos vásárlás preferálásával. Ami a rezsit illeti, a leghatékonyabb költségkímélő módszer a fogyasztás stabilizálása, sőt, ha megoldható, csökkentése, és az esetlegesen rendelkezésre álló lehetőségek, például felújítás, energiafelhasználás optimalizálása, kihasználása. Az a Fórum szerint is egyértelműen látszik, hogy az ilyen irányú befektetések megtérülése az idő előrehaladtával sokszoros.

Fotó: freepik.com

Jöjjenek a konkrétumok!

Az utóbbi években mindenki megtapasztalta a saját bőrén, mit jelent az, ha az árak váratlanul emelkednek. A kedvezőtlen gazdasági környezet, valamint a világban uralkodó krízisek mind oda vezettek, ahol a legtöbb magyar lakosnak mélyen a pénztárcájába kellett nyúlnia azért, hogy a rezsi kiadásait fedezni tudja. A helyzet a kezdetekhez képest ugyan változott, több tekintetben sokak számára előnyösebbé vált, ám ettől még érdemes tisztában lenni azzal, hogy mivel érdemes kalkulálni az idei évben, már ami a kifizetések nagyságát illeti.

Rögtön egy jó hírrel indul a 2024-es esztendőre vonatkozó előrejelzés, ugyanis minden jel afelé mutat, hogy ebben az évben nem kell többet fizetni a rezsiért a megszokottnál. Ez minden tekintetben óriási pozitívum, ráadásul nagyban támogatja az előretervezés eredményességét.

Ugyanakkor, ahogy arról a friss hírek is tanúskodnak, a válságos energiahelyzet hazánkat is érinti, aminek következtében a kormány egy hét pontból álló intézkedési csomagot fogadott el, aminek az életbelépési ideje augusztus. Az átlag felett fogyasztókat arra ösztönzik többek között ebben a közleményben is, hogy vagy mérsékeljék a fogyasztásukat, vagy ha ez nem oldható meg, akkor az átlag feletti fogyasztást piaci áron fizessék ki. Az energiahiány globális probléma, amivel a világon mindenütt, de Európában különösképpen szembe kell nézni. A hazai gázkitermelés is fokozódik az intézkedések értelmében, és kiviteli tilalom lép életbe az energiahordozókkal kapcsolatban, például tűzifa nem exportálható. Mindenképpen érdemes ezekkel a fejleményekkel is tisztában lenni, mert vélhetően mindez hatást gyakorol a lakosság egészére.

De nézzük az aktuális számokat, amelyek valós képet nyújtanak a rezsi jelenlegi alakulásáról. Az áram díja 2523 kilowattóra/év fogyasztásig 36 forint, ami egyébként a rezsicsökkentett összeg. Az e feletti fogyasztásra 70,1 forint/kilowattóra vonatkozik. Az éjszakai áram 23,1 forint/kilowattóra a fogyasztási korlátig, afelett 62,9 forint az ár. A hőszivattyús rendszert használók számára határozottan jó hír, hogy a kedvezményes H-tarifa továbbra is igénybe vehető, változatlanul pénztárcabarát, 36 forintos áron.

Természetesen a gázárakkal sem maradunk adósok. 1729 köbméteres éves fogyasztásig kalkulálható a csökkentett tarifa, amely 102 forint. Efölött 747 forint/köbméter a lakossági ár, ami még így is csak töredéke a rendes piaci árnak, amely aktuálisan 1020 forint. A nagycsaládos kedvezmény továbbra is él, így a felhasználható energialimit a gyermekek számával növekszik.

Mi segíthet még a mindennapi kiadások lefaragásában?

Némileg bagatellnek hathat az alábbi tanács, mégis ez az, ami a legtöbb területen a legnagyobb változások generálójává léphet elő: a tudatosság. Ez nemcsak a környezetvédelmet támogató mentalitás, hanem határozottan pénzügyeket javító, innovatív szemlélet.