Nemzetközi energetikai elismervényt kapott a Duna Pearl (x)

Az Egyesült Államokból származó LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a világon a legáltalánosabban használt zöldépület-minősítési rendszer, amely a legnagyobb épületkomplexumok energetikai megoldásait, a kivitelezés korszerűségét, színvonalát díjazza. A budapesti Duna Pearl által most megszerzett arany minősítés arról tanúskodik, hogy a LEED keretrendszerében az épületegyüttes magas fokon megfelel az egészséges környezetet biztosító, hatékonyan kialakított, energiatakarékosan működtetett legkorszerűbb elvárásoknak.

A Duna Pearl egy 75 millió eurós nagyberuházás, amely az EU építkezési szabályzatának megfelelően legalább 20 százaléknyi megújuló energiát használ, ideértve a legmodernebb eljárásnak számító, a levegőből meleg vizet előállító hőszivattyúrendszert, valamint a szerkezetbe épített hűtő-fűtő megoldásokat is. A beköltöző lakók gépesített prémiumkonyhával, beépített bútorokkal, redőnyökkel, LED-es álmennyezeti hangulatvilágítással és spotlámpákkal felszerelt lakásokat vehettek át. Mindezek mellett élvezhetik a legújabb, födémek közötti hangszigetelési megoldások előnyeit és az okosotthonokra jellemző informatikai eljárások biztosította kényelmet is.