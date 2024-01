A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet módosítása jelentős változásokat hozott az egyetemek életében: az elérhető 500-ból 400 pont ugyan továbbra is a középiskolai tantárgyak és az érettségi eredményeitől függ, de 100 pont sorsáról a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben dönthetnek. Az új szabályokkal elsőként az idei felvételi eljárásban részt vevők találkozhatnak.

A Széchenyi István Egyetem pontszámító kalkulátora egyszerűen és gyorsan használható. Fotó: Adorján András

Dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese elmondta: a Széchenyi István Egyetem célja, hogy minél több fiatalnak nyújtson magas színvonalú képzéseket, és juttassa őket a munkaerőpiacon rendkívül értékes – az átlagosnál gyorsabb elhelyezkedést, magasabb jövedelmet lehetővé tevő – diplomához. Hozzátette: az intézmény szakjain nem határoztak meg minimumpontot, viszont a felvehető fiatalok számának korlátja miatt a jelentkezőknek mindenképpen érdemes arra törekedniük, hogy minél több intézményi pluszpontot szerezzenek, mert ez a bekerülés esélyét nagymértékben növeli.

„Egyetemünk csak néhány szakon – így a jogász osztatlan képzésen, az építészmérnök alap- és osztatlan képzésen, az építőmérnök, a közlekedésmérnök és a programtervező informatikus alapképzésen – írta elő kötelezően az emelt szintű érettségit, de a jelentkezőket arra ösztönözzük, hogy legalább egy emelt szintű érettségivel és egy középfokú nyelvvizsgával adják be jelentkezésüket. A nyelvvizsga a pluszpontok mellett azért is lényeges, mert így könnyebb teljesíteni a képzésekbe épített idegen nyelvi követelményeket. A nyelvtudás egyre fontosabb, hogy a hallgatók megfeleljenek a szakmai kihívásoknak mind az egyetemen, mind későbbi karrierjük során. Ehhez természetesen felkészítést ad intézményünk, de előnyös, ha valaki már jó nyelvi alappal rendelkezik” – fogalmazott az elnökhelyettes.

Oláh Gréta, az intézmény pályaorientációs szakreferense kifejtette: a felsőfokú és a középfokú komplex nyelvvizsga 50, illetve 36 pontot ér, illetve már alapfokú nyelvvizsgára is plusz 16 pont jár, kifejezve a nyelvtudás fontosságát. Több nyelvvizsgáért is adható egyszerre többletpont, sőt abban az esetben is jár a nyelvvizsgáért intézményi pont, ha például csak a szóbeli vizsga van meg. Hozzátette: a jelentkező vizsgatárgyanként 50 pontra jogosult, ha az érettségi pontok szempontjából választható tárgyból, míg 30 pontra, ha nem választható tárgyból tesz emelt szintű érettségit legalább 45 százalékos eredménnyel.

Oláh Gréta, a Széchenyi István Egyetem pályaorientációs szakreferense szerint nagy segítséget jelent a felvételizőknek a pontszámító kalkulátor Fotó: Adorján András

A Széchenyi István Egyetem emellett pluszpontokkal honorálja a kimagasló szakmai vagy sportteljesítményeket, így például a szakmai végzettséget, az OKJ-s képesítést, a Tudományos Diákköri Konferencián, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, illetve az ezeken kívüli rangos tanulmányi versenyeken való sikeres szereplést, illetve több szakon a munkahelyen szerzett releváns szakmai tapasztalatot. Sokak számára jelent lehetőséget az is, hogy az intézmény az „Út a felsőoktatásba” programja keretében előkészítő kurzusokat hirdetett a szakmailag elhivatott, motivált diákok számára, hogy felkészüljenek az egyetemi kihívásokra. Ezek elvégzésével – teljesítménytől függően – maximum 80 intézményi pont szerezhető.

Az egyetem a felvételiző diákoknak azzal is segítséget nyújt, hogy pontszámító kalkulátort készített, amely a https://karrier.sze.hu/felveteli_pontszamitas/ címen érhető el. Itt a vágyott szak kiválasztása után könnyen és átláthatóan megtudható, hogy a középiskolai tantárgyak és az érettségi eredményeire hány pont kapható, miként az is, hogy emellett mire mennyi intézményi többletpont jár. Az egyes szakokkal kapcsolatban sok információt nyújt a felveteli.sze.hu oldal is.