Nem csak a magyar vállalatokat, a fiatal művészeket is támogatja az EXIM a nemzetközi érvényesülésben (x)

Lehetőségek határok nélkül: a Határtalan Kultúra Program

Az EXIM Határtalan Kultúra Program elnevezésű, 2023-ban életre hívott kezdeményezésének egyik célja, hogy segítse az érvényesülésben a fiatal magyar kortárs művészeket a nemzetközi piacon. Ennek első lépéseként a vállalat az Art is Business Egyesület által meghirdetett ösztöndíjpályázatok megvalósulását támogatta, amelyre képzőművészeti és klasszikus zeneművészeti területen alkotó művészek és formációk jelentkezhettek. A szakmai zsűri által kiválasztott nyertesek lehetőséget kapnak nemzetközi vásárokon, illetve külföldi koncertturnékon és zenei fesztiválokon való részvételre, amely egyedülálló alkalmat kínál arra, hogy bekerüljenek a nemzetközi vérkeringésbe, és tovább építsék karrierjüket. A támogatás így többet jelent pusztán az alkotók tevékenységének finanszírozásánál: egy olyan lépcsőfokot biztosít a művészek számára, amely megváltoztathatja az egész pályafutásukat.

A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő EXIM Magyarország nemrég át is adta a nyerteseknek járó elismerést az évek óta megrendezett EXIM Awards díjátadó gálán. Ezáltal rendhagyó módon a hazai pénzintézetek mellett fiatal kortárs magyar művészek is kitüntetésben részesültek képzőművészeti és klasszikus zeneművészeti kategóriákban. A beérkezett pályázati anyagokat bíráló szakmai zsűrit Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország vezérigazgatója; Szipőcs Krisztina, a Ludwig Múzeum szakmai igazgatóhelyettese; Bérczi Linda, a The Space Galéria tulajdonosa; Dubóczky Gergely karmester; Pusker Júlia hegedűművész és Fejérvári Zoltán zongoraművész alkotta.

A benyújtott pályázatok közül a Molnár Ani Galéria által képviselt képzőművész, Csizik Balázs, illetve a Csabay Domonkos és Hartmann Domonkos alkotta zongorista-csellista duó nyerte el az első helyezést. A gála résztvevői ízelítőt is kaptak a nyertesek művészetéből: Csizik Balázs alkotásaiból egy pop-up kiállítást rendeztek a helyszínen, míg a Duo Domo néven ismert kamarazenei formáció egy rövid zenei betéttel kápráztatta el a hallgatóságot.

Úton a nemzetközi siker felé: az EXIM programjának első nyertesei

Csizik Balázs több médiumra épülő, de leginkább fotográfiai munkái az absztrakció és redukció formanyelvén közelítik meg a város–ember–természet hármas kapcsolatrendszerének alkotásaiban gyakran visszatérő témakörét. Az ember alkotta mesterséges világ és a természet találkozásának feszültsége fontos kutatási területe a művésznek, ami főleg vidéki gyermekkorából ered.

Az alkotó 2018 óta dolgozik együtt Molnár Anival, a Molnár Ani Galéria tulajdonos-vezetőjével, akivel az EXIM ösztöndíjpályázatának köszönhetően már első nemzetközi vásári szereplésükre készülnek.

A pályázat klasszikus zeneművészeti kategóriájának nyertese Csabay Domonkos és Hartmann Domonkos, a Zeneakadémián végzett Duo Domo elnevezésű művészpáros lett. Jelenlegi formációjukban többféle stílusban is játszanak, koncertjeiken klasszikus, valamint repetitív és ambient hangzások is felcsendülnek. A zeneművészet alapját azonban – saját bevallásuk szerint – mindkettőjük számára Beethoven darabjai jelentik igazán. A pályázati támogatás elnyerésével közös külföldi fellépések szervezését tűzték ki célul.