A fejlődő magyar élelmiszeripart láthatta a Coop Rally mezőnye (X)

A kapacitásnövelő beruházásaik, az új főzőház építése is a fenntarthatóság szellemében valósult meg, és új szennyvíztisztítójukat is úgy építették meg 2005-ben, hogy a bioenergia felhasználása is lehetővé váljon a sörgyártásban. Hat éve kezdtek egy 12 millió eurós kapacitásbővítésbe és technológiafejlesztésbe, majd 2021-ben átadásra került az új 3300 négyzetméteres logisztikai csarnok, tavaly pedig működésbe lépett a bőcsi telephelyen egy 497 kW teljesítményű napelemes kiserőmű.

Ostoros Pincészet: magas minőség minden kategóriában

Tekintve, hogy mégiscsak egy rallyról van szó, a szervezőket nyilván nem a klasszikus „sörre bor, mindenkor” mondás vezette az útiterv összeállításakor, de a Borsodi Sörgyár után az Egri borvidékre, az Ostoros Családi Pincészetet látogatta meg a mezőny. Magyarország egyik legelismertebb és legrégebbi borászata az egri borvidék szívében, Ostoros községben található, és jó példája annak, hogyan érdemes a hagyományos borászati technikákat a modern innovációkkal ötvözni. A pincészet fő termékvonala az Ostoros márka, amely borai jó ár-érték arányukkal és kiváló minőségükkel a hétköznapok borfogyasztási élményét kívánja megújítani. A kis tételszámban, dűlőszelektált szőlőkből készülő Soltész borcsalád pedig olyan válogatott tételeket tartalmaz, melyek a legmagasabb minőséget és exkluzivitást képviselik.

A pincészet növekedése töretlen, 2023-ban közel 8 millió palack bort értékesített, és 1200 hektár területről dolgozott fel szőlőt. Az exportpiac is folyamatosan bővül, boraik megtalálhatók a környező országok mellett Japánban, Kínában, Svédországban, Görögországban és Angliában is. Törekvéseiket hazai a fogyasztók is értékelik: az elmúlt két évben az Ostoros Családi Pincészet hazai piaci részesedése növekedett a legnagyobb mértékben az ágazatban.

Detki Keksz: naprakészen a fogyasztói trendekből

A Coop Rally befutója a Detki Keksz Kft.-nél volt Halmajugrán. A több mint négy évtizede a hazai édesipar meghatározó szereplőjeként működő cég ügyvezető igazgatója, Koósa Péter elmondta, hogy 83 alkalmazottat foglalkoztatnak, tavaly 10,34 milliárd forint árbevételt értek el 12 ezer tonna termék értékesítésével. Magyarország legnagyobb hazai tulajdonban lévő kekszgyártójának termékportfóliója az édestől a sóson át a hozzáadott cukor nélküli termékekig minden fogyasztói igény kielégítésére alkalmas. A fogyasztók számára a megbízható minőségen kívül az elérhető árakat is tudják biztosítani, így nem véletlen, hogy a „Detki” sokak számára fogalommá vált, és korosztálytól függetlenül szívesen választják termékeiket.

Utóbbiak közül mindenki számára ismert lehet a Mese keksz, a Tere-Fere, vagy az itthon generációk óta alapélelmiszernek számító háztartási keksz. A társaság célja, hogy a fogyasztók különleges igényeit, a mai táplálkozási trendeknek megfelelő termékekkel magas minőségben és elérhető áron legyenek képesek kielégíteni, a „Detki” pedig Magyarország legkedveltebb, első számú hazai keksz márkájává váljon. Portfóliójuk ezért folyamatosan bővül, legújabb, termékcsaládjuk, a Vitál már sós és édes ízekben is elérhető azok számára, akik nem fogyasztanak hozzáadott cukorral készült termékeket. Az új termékek fejlesztése technológiai innovációt is hozott: 2015-től beléptek a sós termékek piacára is, ahol bevezették a KexChips – oven baked gluténmentes termékcsaládot, amelynél a chips megelőzve a kor technológiáját, az olajfürdőben való sütés helyett kemencében sül aranybarnára.