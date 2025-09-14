A tőke nem azt finanszírozza, ami vagy, hanem azt, ami lehetsz (x)

A Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) is megtapasztalhassák a tőkebevonás előnyeit. A program keretében a vállalkozások 100 és 200 millió forint közötti befektetéshez juthatnak, akár nulla százalék önerő és kezesség nélkül. A forrás a piaci átlagnál kedvezőbb, és a törlesztés nem havi részletekben, hanem a futamidő végén, egy összegben esedékes, ami jelentős könnyebbséget jelent a mindennapi működésben.

Fotó: MKIK

A növekedés, ami hitelből nem lett volna lehetséges

A DSTP által kínált tőkefinanszírozás erejét a hagyományos hitelkonstrukciókkal való összehasonlítás mutatja meg. A tőke hatékonyságára jó példa egy budaörsi cukrászda esete is. A cég jelenleg egy nemzetközi kereskedelmi lánccal működik együtt, desszerteket gyárt, de a meglévő kapacitásuk nem elegendő a tömegtermelésre. Egy új, bérelt üzemcsarnokba tervezik a nagy volumenű gyártás elindítását, amely több milliárd forintos árbevétel-növekedést hozhat. A vállalkozás számára a hitelfinanszírozás is szóba jöhetett volna, de a bonyolult folyamatok és a fedezeti elvárások elvették volna a lendületet a projekttől. A DSTP viszont időben és cash flow-ban is kedvezőbb volt számukra, így anélkül tudnak tömegtermelésre váltani, hogy a termékeik minősége romlana. A program lehetővé tette, hogy a cukrászda a következő szintre lépjen, és a jövőbeli potenciáljára építve valósítsa meg a bővítést. Ez a szemléletváltás általánosságban is kulcsa annak, hogy a magyar vállalkozások ne csak túléljenek, hanem sikeresen növekedjenek és versenyképessé váljanak.

Fotó: MKIK

Egyéb sikeres projektek a programban

A budaörsi cukrászda sikere nem egyedi. Más cégek is a DSTP-n keresztül tudták megvalósítani a növekedési céljaikat. Egy magyar kézműves gasztronómiai cégcsoport például a széttagolt működés és a kockázatos, bérelt konyha helyett saját, modern termelőkonyhát, rendezvényteret és egy oktatási központot, akadémiát hoz létre. Egy magyar innovatív cég K+F-intenzív projektet, egy hibrid drónrendszert és ehető, lebomló csomagolóanyagokat fejleszt, amelyek hosszú távon megtérülő befektetések, így a hagyományos hitel itt sem járható út.