Deviza
EUR/HUF390.62 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.79 -0.03% RON/HUF77.14 -0.02% CZK/HUF16.05 -0.09% EUR/HUF390.62 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.79 -0.03% RON/HUF77.14 -0.02% CZK/HUF16.05 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Demján Sándor Tőkeprogram
DSTP
hitel
cashflow
kkv
kamat

A tőke nem azt finanszírozza, ami vagy, hanem azt, ami lehetsz (x)

Magyarországon a vállalkozások hosszú ideig a bankhitelekben látták a növekedés fő forrását. Ez a finanszírozási forma azonban gyakran korlátozza a cégeket. Egy hitel azonnali törlesztést, magas kamatokat és jelentős fedezeti elvárásokat támaszt, miközben elsősorban a cég jelenlegi helyzetére épít. Ezzel szemben a tőkefinanszírozás a jövőbeli potenciálban hisz. A befektető nem kamatot, hanem hozamot és osztalékot vár, ha a vállalkozás sikeres lesz. Ebben a működésben a fókusz nem a pillanatnyi teljesítményen, hanem azon van, hogy a cég képes-e új piacokat meghódítani, innoválni és a következő szintre lépni.
Szponzorált tartalom
2025.09.14, 23:59
Fotó: MKIK

A Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) is megtapasztalhassák a tőkebevonás előnyeit. A program keretében a vállalkozások 100 és 200 millió forint közötti befektetéshez juthatnak, akár nulla százalék önerő és kezesség nélkül. A forrás a piaci átlagnál kedvezőbb, és a törlesztés nem havi részletekben, hanem a futamidő végén, egy összegben esedékes, ami jelentős könnyebbséget jelent a mindennapi működésben.

Fotó: MKIK

A növekedés, ami hitelből nem lett volna lehetséges 

A DSTP által kínált tőkefinanszírozás erejét a hagyományos hitelkonstrukciókkal való összehasonlítás mutatja meg. A tőke hatékonyságára jó példa egy budaörsi cukrászda esete is. A cég jelenleg egy nemzetközi kereskedelmi lánccal működik együtt, desszerteket gyárt, de a meglévő kapacitásuk nem elegendő a tömegtermelésre. Egy új, bérelt üzemcsarnokba tervezik a nagy volumenű gyártás elindítását, amely több milliárd forintos árbevétel-növekedést hozhat. A vállalkozás számára a hitelfinanszírozás is szóba jöhetett volna, de a bonyolult folyamatok és a fedezeti elvárások elvették volna a lendületet a projekttől. A DSTP viszont időben és cash flow-ban is kedvezőbb volt számukra, így anélkül tudnak tömegtermelésre váltani, hogy a termékeik minősége romlana. A program lehetővé tette, hogy a cukrászda a következő szintre lépjen, és a jövőbeli potenciáljára építve valósítsa meg a bővítést. Ez a szemléletváltás általánosságban is kulcsa annak, hogy a magyar vállalkozások ne csak túléljenek, hanem sikeresen növekedjenek és versenyképessé váljanak.

Fotó: MKIK

Egyéb sikeres projektek a programban

A budaörsi cukrászda sikere nem egyedi. Más cégek is a DSTP-n keresztül tudták megvalósítani a növekedési céljaikat. Egy magyar kézműves gasztronómiai cégcsoport például a széttagolt működés és a kockázatos, bérelt konyha helyett saját, modern termelőkonyhát, rendezvényteret és egy oktatási központot, akadémiát hoz létre. Egy magyar innovatív cég K+F-intenzív projektet, egy hibrid drónrendszert és ehető, lebomló csomagolóanyagokat fejleszt, amelyek hosszú távon megtérülő befektetések, így a hagyományos hitel itt sem járható út. 

A DSTP rugalmasságát talán egy magyar filmes cég esete mutatja legjobban, amely a működéséhez szükséges jogdíjak beszerzéséhez szinte soha nem jutott volna hitelhez, de a DSTP-ben rugalmas finanszírozási szakmai partnerre talált. 

Új lehetőségek, új szemlélet

A DSTP egy új gondolkodásmódot honosít meg a vállalkozásoknál. Az átlátható működés, a dokumentált folyamatok és a tudatosabb gazdálkodás elvárás, ami bár kihívásnak tűnhet, hosszú távon szintlépést hoz a cég életében. Az állami finanszírozású, az MKIK tőkealap-kezelő Zrt. szakmai irányításával megvalósuló program egy professzionális, skálázható működést tesz lehetővé, felkészítve ezzel a vállalkozásokat a nemzetközi versenyre is.

Ismerje meg Ön is ezt az egyedülálló lehetőséget! A Demján Sándor Tőkeprogram internetes oldalán könnyen és gyorsan tájékozódhat, jogosult-e finanszírozásra!

Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Projektjének megbízásából, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. 

A hirdetésben szereplő információk kizárólag általános tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek vagy kötelezettségvállalásnak. Minden pályázat egyedi döntés keretében kerül elbírálásra. További részletek: www.demjantokeprogram.hu

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu