Van, nincs, lesz: energiaközösségek helyzete Magyarországon (x)

A zöldátálláshoz számos, itthon korábban ismeretlen vagy nem alkalmazott eszközt, eljárást kell bevezetni. Az egyik ilyen az energiaközösségek léte, ahol a közösség tagjai megosztják energetikával kapcsolatos termelő- és tárolókapacitásaikat, illetve akár fogyasztóként is közösségbe tömörülnek. Mindez segítené az energiatermelés decentralizációját, komoly környezeti előnyökkel járna, miközben gazdasági előnyöket is biztosítana a résztvevők mindegyikének ‒ vezette fel a kérdést dr. Molnár Ferenc, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke.

Fotó: Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Egy ilyen energiaközösség egyébként jogi személy, tehát szerződést köthet például az energiaszektor nagy szereplőivel. Ezek a közösségek minden tekintetben nagyon változatosak lehetnek. Létrehozhatnak ilyet magánszemélyek ‒ például egy utca vagy negyed háztulajdonosai –, de kis- és középvállalkozások, társasházak, akár önkormányzatok is. Elvben nincs akadálya, hogy egy falu vagy más település egyben energiaközösség is legyen. Mindehhez saját infrastruktúrára sincs szükség, a résztvevők használhatják az elszámoláshoz a meglévő hálózatot, mérőket és más rendszerelemeket. Az energiaközösségek, amikor létrejönnek, egyszerre támogatják a környezeti célokat és csökkentik a tagok kiadásait, illetve növelik bevételeiket, miközben helyben tartják a forrásokat és erősítik a közösség összetartását.

Jelenleg, ha egy háztartási kiserőműnek jelentős többletkapacitása van, a tulajdonos inkább elfogyasztja, akár elpazarolja azt, mert a jellemző szerződések szerint nem éri meg visszatáplálni a hálózatra, az áramszolgáltatónak/kereskedőnek nem érdeke ösztönözni a visszatáplálást. Egy energiaközösségben ugyanez a háztartás abban lesz érdekelt, hogy ő maga minél takarékosabban működjön, a fel nem használt energiamennyiség pedig bevételt hoz számára, miközben kölcsönösségi alapon megosztja a közösség tagjaival, akik ennek hiányában csak más forrásból, drágábban tudnák pillanatnyi energiaszükségletüket kielégíteni. Ezzel közben javítja a helyi vállalkozások versenyképességét vagy csökkenti a szomszédok rezsiköltségeit, hiszen ők pedig olcsóbban kapják az áramot, mint ha piaci áron szereznék be, hosszú távon pedig a közösség minden tagja jelentős költségeket takarít meg.