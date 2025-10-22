Debrecenből a világelitbe – az álmok valóra váltásának garanciája a Debreceni Nemzetközi Iskola (x)

Innen nőnek ki a jövő nagy vezetői? Az biztos, hogy nagyon magas színvonalú oktatás zajlik a Debreceni Nemzetközi Iskolában (ISD), és ez több területen, a régió gazdaságában, illetve a munkaerőpiacon is visszaköszön. Többek között erről is beszélgettünk Zajta Loránd Middle Years Programme (felső tagozat) koordinátorral és történelemtanárral, aki mélyebb betekintést engedett az intézmény működésébe.

Fotó: György Palkó / Debreceni Nemzetközi Iskola

Ezt jelenti a Debreceni Nemzetközi Iskola Debrecennek és a régiónak

– Már önmagában az iskola létezése az, ami növeli a város és a régió versenyképességét – szögezte le rögtön az elején Zajta Loránd, majd bővebben kifejtette, miért is van ez így.

– Az itt tanuló diákok mintegy 60 százaléka külföldi, túlnyomó többségük pedig valamilyen úton-módon kötődik a multinacionális cégekhez, mivel itt dolgoznak a szüleik, és ameddig érvényes a szerződésük, addig tanulnak nálunk a gyermekeik – mondta.

Mindezt pedig azzal magyarázta, hogy pontosan ezért fontos a minőségi oktatás, hogy beilleszthető legyen mind nemzeti, mind pedig a nemzetközi oktatási rendszerbe anélkül, hogy évveszteséggel járna ez a folyamat a nemzetközi diákok számára – akik az ISD-t elhagyva gond nélkül folytathatják máshol tanulmányaikat.

– Attól függetlenül, hogy ki mennyi ideig tartózkodik ebben az iskolában – legyen az egy, kettő, öt vagy akár tizenkét év –, a cél az, hogy egy nemzetközi látásmódot tanuljon meg a diák, és hogy nemzetközi életvitelt képviseljen ezután – mondta pedagógus.

És hogy mi a helyzet a magyar tanulókkal? Zajta Loránd szerint azok, akik hosszú távra terveznek, azoknak a versenyképességét növelni fogja mind a nemzeti, mind a nemzetközi piacon az, hogy olyan érettséget fognak megszerezni, ami megelőlegezi, hogy a világ legjobb egyetemeire járhassanak. Ez pedig azt a célt szolgálja, hogy olyan munkaerőpiaci készségekre tegyenek szert, amelyek birtokában megteremthetik maguknak is a lehetőségeket vállalkozóként, vagy szinte bárhol elhelyezkedhetnek.

Fotó: György Palkó / Debreceni Nemzetközi Iskola

„Űrhajóra” száll fel, aki a Debreceni Nemzetközi Iskolában tanul

– Ha valaki beteszi ide a lábát, annak azt szoktuk mondani, hogy fel fog szállni egy űrhajóra, ami elrepíti majd egy másik bolygóra. Noha Budapestig is elvihetné, de miért ne mehetne akár a Holdra is? Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének jó egyetemek itthon, mert nagyon is jó egyetemek vannak, viszont ez a rendszer túlmutat Magyarországon, mi pedig segítjük a gyerekeket abban, hogy nemzetközi egyetemekre kerüljenek. Ennek a későbbiekben óriási előnye lehet a munkaerőpiacon – részletezte.