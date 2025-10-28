Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén (x)

A globális pénzügyi világban ma már elengedhetetlen a transzparencia. Ha egy vállalkozás nem rendelkezik LEI kóddal, könnyen kizárhatja magát egyes pénzügyi tranzakciókból. Aki ezt elmulasztja időben igényelni vagy megújítani, komoly üzleti lehetőségekről maradhat le. Mi az a LEI kód, mikor jár le, hogyan lehet igényelni, és hogyan csökkenthetők az ezzel járó adminisztrációs gondok?

A Jogalany-azonosító (angolul: Legal Entity Identifier) egy 20 karakterből álló, egyedi kód, amelyet a vállalatok, szervezetek igényelhetnek.

Fotó: Shutterstock / GS1 Magyarország Nonprofit Kft.

Miért nélkülözhetetlen a LEI kód?

Ez a pénzügyi világ azonosítója, amely lehetővé teszi a pénzügyi piacokon való hiteles részvételt. A LEI kód egy vállalat életében kulcsfontosságú lehet, hiszen anélkül a cég nem végezhet olyan pénzügyi tranzakciókat, mint például az értékpapír-kereskedelem.

Kinek kötelező a LEI kód?

Az Európai Unió MiFID II. irányelve alapján minden olyan jogi személynek kötelező LEI kóddal rendelkeznie, amely pénzügyi eszközökkel kereskedik. Ez érinti például: a részvény- és kötvényügyletekben részt vevő cégeket, a befektetési alapokat, illetve minden olyan vállalkozást, amely szabályozott piacon hajt végre tranzakciókat.

A kötelezettség tehát nemcsak nagyvállalatokat, hanem kis- és középvállalkozásokat is érinthet, amennyiben kereskedni szeretnének a pénzügyi piacokon.

Mennyi ideig érvényes a LEI kód?

Fontos tudni, hogy a kód mindössze egy évig érvényes, utána meg kell újítani. Ennek elmaradása komoly fennakadást okozhat a vállalat működésében, ezért a lejárat nyomon követése kiemelten fontos.

„Ha egy cég elmulasztja a megújítást, leállhatnak a pénzügyi tranzakciói, és nem tud az előírás szerint pénzügyi jelentéseket sem beadni a hatóságok felé. A GS1 hazánkban az egyik legtöbb LEI-partnerrel rendelkező hivatalos LEI-kibocsájtó ügynökség, amit annak is köszönhetünk, hogy mindig időben és többször is felhívjuk partnereink figyelmét a megújítás határidejére. A legtöbb cég esetében a megújítás ősszel vagy év végén válik esedékessé” – mondta el a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Kétszeri Dávid.