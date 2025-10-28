Deviza
EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333.89 +0.07% GBP/HUF443.07 -0.44% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.66 -0.15% RON/HUF76.38 -0.11% CZK/HUF15.95 -0.18%
BUX106,640.7 +1.26% MTELEKOM1,800 +1.11% MOL2,912 +3.3% OTP31,580 +1.08% RICHTER10,480 +0.38% OPUS573 +0.7% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,983.18 +0% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,287.1 +0.93%
GS1 Magyarország Nonprofit Kft.
GS1 Magyarország
GLEIF
Globális Jogalany-azonosító Alapítvány
Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén (x)

A pénzügyi piacokon aktív vállalkozásoknak minél előbb ellenőrizniük kell LEI (Legal Entity Identifier) kódjuk érvényességét – figyelmeztet a GS1 Magyarország. A jogi személyek számára kötelező, 20 karakteres azonosító nélkül nem végezhetők pénzügyi tranzakciók, például értékpapír-kereskedelem. A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.
2025.10.28, 11:52
Frissítve: 2025.10.28, 12:01
Fotó: GS1 Magyarország Nonprofit Kft.

A globális pénzügyi világban ma már elengedhetetlen a transzparencia. Ha egy vállalkozás nem rendelkezik LEI kóddal, könnyen kizárhatja magát egyes pénzügyi tranzakciókból. Aki ezt elmulasztja időben igényelni vagy megújítani, komoly üzleti lehetőségekről maradhat le. Mi az a LEI kód, mikor jár le, hogyan lehet igényelni, és hogyan csökkenthetők az ezzel járó adminisztrációs gondok? 
A Jogalany-azonosító (angolul: Legal Entity Identifier) egy 20 karakterből álló, egyedi kód, amelyet a vállalatok, szervezetek igényelhetnek.

Robotic,Process,Automation,For,Business,Management,And,Workflow,Diagram,With
Fotó: Shutterstock / GS1 Magyarország Nonprofit Kft.

Miért nélkülözhetetlen a LEI kód?

Ez a pénzügyi világ azonosítója, amely lehetővé teszi a pénzügyi piacokon való hiteles részvételt. A LEI kód egy vállalat életében kulcsfontosságú lehet, hiszen anélkül a cég nem végezhet olyan pénzügyi tranzakciókat, mint például az értékpapír-kereskedelem. 

Kinek kötelező a LEI kód?

Az Európai Unió MiFID II. irányelve alapján minden olyan jogi személynek kötelező LEI kóddal rendelkeznie, amely pénzügyi eszközökkel kereskedik. Ez érinti például: a részvény- és kötvényügyletekben részt vevő cégeket, a befektetési alapokat, illetve minden olyan vállalkozást, amely szabályozott piacon hajt végre tranzakciókat.

A kötelezettség tehát nemcsak nagyvállalatokat, hanem kis- és középvállalkozásokat is érinthet, amennyiben kereskedni szeretnének a pénzügyi piacokon.

Mennyi ideig érvényes a LEI kód?

Fontos tudni, hogy a kód mindössze egy évig érvényes, utána meg kell újítani. Ennek elmaradása komoly fennakadást okozhat a vállalat működésében, ezért a lejárat nyomon követése kiemelten fontos. 

„Ha egy cég elmulasztja a megújítást, leállhatnak a pénzügyi tranzakciói, és nem tud az előírás szerint pénzügyi jelentéseket sem beadni a hatóságok felé. A GS1 hazánkban az egyik legtöbb LEI-partnerrel rendelkező hivatalos LEI-kibocsájtó ügynökség, amit annak is köszönhetünk, hogy mindig időben és többször is felhívjuk partnereink figyelmét a megújítás határidejére. A legtöbb cég esetében a megújítás ősszel vagy év végén válik esedékessé” – mondta el a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Kétszeri Dávid.

Kétszeri Dávid, a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. vezérigazgatója / Fotó: GS1 Magyarország Nonprofit Kft.

A lejárat dátuma azért is fontos, mert ekkor lehet másik LEI-kibocsájtó és -nyilvántartó ügynökséghez áthelyezni a LEI kódot, ha a cég úgy dönt, hogy az ottani szolgáltatások kedvezőbbek a számára.

Hogyan lehet LEI kódot igényelni?

A LEI kódot hivatalos szolgáltatóknál lehet igényelni. Magyarországon a nemzetközi GS1 szabványszervezet hazai képviselete, 

a GS1 Magyarország az egyik vezető, a GLEIF által (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány) hivatalosan akkreditált regisztrációs ügynök, amely gyors és gördülékeny, online megoldást kínál LEI kód kérelmezésére, megújítására vagy áthozatalára.

 A folyamatban magyar nyelvű ügyfélszolgálat is segíti az igénylőket.

Bár a LEI kód érvényessége évente lejár, a GS1 kifejlesztette a többéves LEI kód szolgáltatást, amely teljesen új szintre emeli az ügyfélélményt. Ez a megoldás akár 3 vagy 5 évre megszüntetheti az adminisztrációs terheket, és garantálja, hogy a LEI kód mindig naprakész és érvényes legyen.

A LEI kód a modern pénzügyi világ „útlevele”, amely nélkül ma már egyetlen jogi személy sem vehet részt a szabályozott pénzügyi piacokon folyó kereskedésben. A kód igénylése gyors és egyszerű folyamat, de a megújításról időben gondoskodni kell.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
