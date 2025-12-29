Rákaptak a japánok a medvére, gyilkos fenevadak húsáért tolonganak az éttermekben

Japánban drámai mértékben megugrott a halálos medvetámadások száma, amivel párhuzamosan viszont megnőtt a medvehús iránti érdeklődés, amely egyre több étterem kínálatában bukkan fel, változatos módon elkészítve – írja az Origo külföldi beszámoló alapján. Az idei évben eddig rekordszámú, 13 ember vesztette életét medvékkel való találkozás során, ugyanakkor a kilőtt medvék húsának ételként való elkészítése komoly bevételi forrás a vidéki éttermeknek és a szállodáknak.

Egyre népszerűbb a medvehús Japánban az azt fölszolgáló éttermekben (illusztráció) / Fotó: Ondrej Prosicky / Shutterstock

Megugrott a medvehús iránti érdeklődés

A lap azt írja, hogy a medvehús iránti érdeklődés azt követően ugrott meg, hogy az idei évben minden hónapra jutott hír a lakóházakba betörő, iskolák közelében kóborló, sőt, szupermarketeket feldúló vadállatokról.

A hatóságok most abban bíznak, hogy a fél tonnát is elérő, és az embert is lefutni tudó állatok kilövésével sikerül csökkenteni a fenyegetést Japán északi térségeiben. Az idei pénzügyi évben eddig regisztrált 13 haláleset kétszerese az eddigi negatív rekordnak, pedig még négy hónap hátravan a tavasszal záruló pénzügyi évből.

A kutatók szerint a válságot több tényező együttes hatása okozza:

a medvepopuláció gyors növekedése,

valamint a gyenge makktermés, amely arra kényszeríti az állatokat, hogy lakott területeken keressenek táplálékot.

A kormány ezért

katonai egységeket vezényelt ki logisztikai támogatásra a csapdázási és vadászati műveletekhez, míg a rohamrendőrséget is felhatalmazta a medvék kilövésére.

Az idei pénzügyi év első felében elejtett állatok száma már most meghaladta a 2023–2024-es teljes évben kilőtt 9100 példányt. A kilőtt állatok egy részének húsa az éttermekben hasznosulhat, az érdeklődés pedig akkora, hogy a vendéglátóhelyek egy része rendszeresen kifogy a készletekből.

A helyi önkormányzatok 18,4 milliárd jennek (kb. 39 milliárd forint) megfelelő támogatásban részesülnek a medvepopuláció szabályozására és a fenntartható fogyasztás ösztönzésére.

Bár korántsem hétköznapi étel, a medvehús fogyasztása hosszú múltra tekint vissza Japán hegyvidéki falvaiban. A kormány abban reménykedik, hogy a hús értékesítése bevételi forrássá válhat a vidéki közösségek számára.