Erőt gyűjt az Otthon Start, januártól az őszi lendülettel folytatódhat az otthonteremtési program

Ahogy azt nyári bejelentése után az elemezői várakozások előre jelezték, óriási lendülettel indult szeptember elején a fix 3 százalékos, otthonteremtési célú lakáshitelt kínáló Otthon Start program. Az első otthon megszerzését segítő intézkedés a társadalom széles csoportjai számára nyújt hatékony és pénzügyileg kiszámítható segítséget az első lakás vagy ház lakhatás céljára való megszerzésében, miközben áttételes kedvező hatásai más ágazatokban (például az építőiparban) is érvényesülnek – idézi fel az Origo. A lap elemzőt kérdezett arról, hogyan folytatódhat 2026 elejétől a program, milyen ingatlanpiaci fejlemények várhatók vele kapcsolatban.

Az Otthon Start programot népszerűsítő köztéri hirdetés / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI / Czeglédi Zsolt

Otthon Start: lesz, ami ellentart a program árfelhajtó hatásának

Az Otthon Start program kapcsán korábban megfogalmazott félelem az volt, hogy az amúgy is áremelkedésben lévő hazai lakóingatlan-piacot tovább fűti, és az árak még magasabbra nőnek. Most már látni, hogy bár a programnak valóban volt árfelhajtó hatása, a mértékének egyrészt a program keretrendszere szab gátat (egy tulajdonos persze belátása szerint emelheti ingatlana árát, akár az abban megadott maximális érték fölé is, csak ezzel kizárja a potenciális vevők közül a fix 3 százalékos hitellel vásárlást tervezőket); másrészt a jövőre várhatóan nagy számban bővülő újlakás-kínálat is ellentart a további növekedésnek.

A lakásáraknál egyes adatok szerint komoly fékezést látni, például az Ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a korábbi hónapokban látottaktól.

Kéri Endre, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója az Origónak adott értékelésében így fogalmazott:

Az Otthon Start program az október–novemberi időszakban valóban rendkívül erős keresleti és hitelezési csúcsot eredményezett, ugyanakkor az adatok alapján ennek lecsengése részben természetes és szezonális folyamat.

„Az állami támogatások bejelentését vagy bevezetését követő első hetekben rendszerint koncentrált érdeklődés jelentkezik, amely az év vége felé mérséklődik, a lakáspiac hagyományos ciklikusságát követve” – értékelte Kéri Endre.