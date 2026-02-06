Új bevásárlóközpont épül egy kis magyar városban: a Pepco és a SPAR azonnal meghozta a döntését a boltnyitásról – biztos hír érkezett a lengyel óriásról

Sándorfalván tervszerűen halad a új bevásárlóközpont építése, három nagyobb üzletlánc megjelenésével bővül a helyi kereskedelmi kínálat. A 880 millió forintos beruházás 2024 augusztusában indult, jelenleg mintegy 40 százalékos készültségi szinten áll – írja a Délmagyar.

Zajlik az építkezés / Fotó: Török János / Délmagyar

Az extrém téli időjárás ellenére is tartják a menetrendet, mivel a beltéri munkák előrehaladása nem függ a külső körülményektől. A két 400 négyzetméteres üzlet – a SPAR és a Rossmann helyisége – már szerkezetkész állapotban van, jelenleg a belsőépítészeti munkák zajlanak. Nyitásuk a tervek szerint a nyár közepére várható.

A legnagyobb, 530 négyzetméteres egység a lengyel Sinsay divatüzletláncé lesz. Ennek alapozása elkészült, az acélvázszerkezet építése pedig a következő hetekben kezdődik. A Sinsay képviselői aktívan bekapcsolódtak a kivitelezésbe, és a belső dizájn kialakítása is az ő feladatuk lesz.

Korábban a Pepco és a Kik láncokkal is folytak tárgyalások, ezek azonban nem vezettek eredményre. Az erről szóló képviselő-testületi döntés az akkor zajló önkormányzati választások miatti ellentétek okán elhúzódott. Mire az új testület megalakult, a Pepco vezetésében is váltás történt, és úgy döntöttek, Sándorfalva helyett Kisteleken nyitnak új üzletet – mondta a lapnak Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.

Ezután a Kikkel kezdődtek meg tárgyalások, az üzletlánc azonban a szerződés aláírása előtt megváltoztatta a feltételeket, így velük sem sikerült a megállapodás. Ezt követően jelentkezett be az önkormányzatnál a Sinsay. Velük már aláírt szerződés van – árulta el a portálnak a politikus.

A 880 millió forintos beruházást Sándorfalva önerőből hajtja végre. Az építkezéshez projekthitelt vettek fel, melyet a befolyó bérleti díjakból fizetnek majd vissza.

Máshol bezárja üzletét a SPAR

A SPAR áruházlánc február 15-én bezárja oroszlányi üzletét, ami jelentős visszhangot keltett a 17 ezer lakosú vidéki városban. A döntést elsősorban az állami kiskereskedelmi különadó és az árrésszabályozások okozzák – közölte a cég kommunikációs vezetője, kiemelve, hogy ezek a terhek különösen a kisebb, parkoló nélküli boltokat sújtják, és országosan is ezres nagyságrendű bezárásokat eredményeznek, veszélyeztetve a vidéki élelmiszer-ellátást.