Deviza
EUR/HUF377,79 -0,6% USD/HUF319,49 -0,99% GBP/HUF435,35 -0,22% CHF/HUF412,2 -0,66% PLN/HUF89,57 -0,4% RON/HUF74,18 -0,6% CZK/HUF15,6 -0,41% EUR/HUF377,79 -0,6% USD/HUF319,49 -0,99% GBP/HUF435,35 -0,22% CHF/HUF412,2 -0,66% PLN/HUF89,57 -0,4% RON/HUF74,18 -0,6% CZK/HUF15,6 -0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61% BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiskereskedelem
Pepco
építkezés
Spar

Új bevásárlóközpont épül egy kis magyar városban: a Pepco és a SPAR azonnal meghozta a döntését a boltnyitásról – biztos hír érkezett a lengyel óriásról

A sándorfalvi bevásárlóközpont építése tervszerűen halad: a két 400 négyzetméteres üzlet – a SPAR és a Rossmann – szerkezetkész, belső munkáik folynak, nyitásuk nyár közepére várható.
VG
2026.02.06, 19:11
Frissítve: 2026.02.06, 19:19

Sándorfalván tervszerűen halad a új bevásárlóközpont építése, három nagyobb üzletlánc megjelenésével bővül a helyi kereskedelmi kínálat. A 880 millió forintos beruházás 2024 augusztusában indult, jelenleg mintegy 40 százalékos készültségi szinten áll – írja a Délmagyar.

Zajlik az építkezés / Fotó: Török János / Délmagyar

Az extrém téli időjárás ellenére is tartják a menetrendet, mivel a beltéri munkák előrehaladása nem függ a külső körülményektől. A két 400 négyzetméteres üzlet – a SPAR és a Rossmann helyisége – már szerkezetkész állapotban van, jelenleg a belsőépítészeti munkák zajlanak. Nyitásuk a tervek szerint a nyár közepére várható.

A legnagyobb, 530 négyzetméteres egység a lengyel Sinsay divatüzletláncé lesz. Ennek alapozása elkészült, az acélvázszerkezet építése pedig a következő hetekben kezdődik. A Sinsay képviselői aktívan bekapcsolódtak a kivitelezésbe, és a belső dizájn kialakítása is az ő feladatuk lesz.

Korábban a Pepco és a Kik láncokkal is folytak tárgyalások, ezek azonban nem vezettek eredményre. Az erről szóló képviselő-testületi döntés az akkor zajló önkormányzati választások miatti ellentétek okán elhúzódott. Mire az új testület megalakult, a Pepco vezetésében is váltás történt, és úgy döntöttek, Sándorfalva helyett Kisteleken nyitnak új üzletet – mondta a lapnak Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.

Ezután a Kikkel kezdődtek meg tárgyalások, az üzletlánc azonban a szerződés aláírása előtt megváltoztatta a feltételeket, így velük sem sikerült a megállapodás. Ezt követően jelentkezett be az önkormányzatnál a Sinsay. Velük már aláírt szerződés van – árulta el a portálnak a politikus.

A 880 millió forintos beruházást Sándorfalva önerőből hajtja végre. Az építkezéshez projekthitelt vettek fel, melyet a befolyó bérleti díjakból fizetnek majd vissza.

Máshol bezárja üzletét a SPAR

A SPAR áruházlánc február 15-én bezárja oroszlányi üzletét, ami jelentős visszhangot keltett a 17 ezer lakosú vidéki városban. A döntést elsősorban az állami kiskereskedelmi különadó és az árrésszabályozások okozzák – közölte a cég kommunikációs vezetője, kiemelve, hogy ezek a terhek különösen a kisebb, parkoló nélküli boltokat sújtják, és országosan is ezres nagyságrendű bezárásokat eredményeznek, veszélyeztetve a vidéki élelmiszer-ellátást.

Czunyiné Bertalan Judit fideszes országgyűlési képviselő élesen bírálta a SPAR-t Facebook-posztjában: szerinte a cég korábban szívesen húzott hasznot a vásárlókból, most pedig, miután szerényebb a profit, elfordul tőlük, miközben az árrésstopok a fogyasztókat védték az inflációtól. A képviselő bejelentette, hogy ezentúl nem vásárol a láncnál, és hangsúlyozta a helyi, rövid ellátási láncok fontosságát.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu