Ukrajna elkezdett menekülni az IMF elől, Zelenszkij rájött, hogy ez átverés: őrült alkudozásba kezdett, de nagyon kell nekik a 8 milliárd dollár
Ukrajna feszült tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) arról, hogyan lehetne enyhíteni egy kulcsfontosságú, ám rendkívül népszerűtlen adótörvényen, amelynek bevezetése a nemzetközi szervezet több mint 8 milliárd dolláros hitelprogramjának egyik alapfeltétele lenne. A törvénytervezet ugyanis a jelenlegi formájában heves ellenállást váltott ki a lakosság, a parlament és kormányzati tagok részéről is.
A pénzügyminisztérium eredeti terve szerint a kisvállalkozók és magánvállalkozók egy része – évi egymillió hrivnya feletti bevétel esetén – áfa fizetésére lettek volna kötelezve.
Kijev ezzel egy fontos adóbevételi lyukat foltozna be, mivel a háború kirobbanása óta ezek a jogi formák Ukrajnában széles körben elterjedtek, és vállalatok ezrei csökkentik ezen a kiskapun keresztül az adóterheiket.
A javaslat azonban a nyilvánosságra hozásának pillanatától kezdve óriási politikai és társadalmi ellenállásba ütközött.
A tiltakozás hatására Volodimir Zelenszkij elnök és Julija Szviridenko miniszterelnök is szembefordult a tervezettel. A Bloomberg értesülései szerint Zelenszkij személyesen bírálta Szerhij Marcsenko pénzügyminisztert amiatt, hogy elfogadta az IMF által megkövetelt, ám politikailag nehezen vállalható feltételeket.
A pénzügyminisztérium most enyhítene a szabályozáson, az áfafizetési küszöböt két- vagy akár négymillió hrivnyára emelnék. A parlamenti többség vezetője, David Arahamija szerint azonban a kormány egy ennél is magasabb határt szeretne kijelölni, ami jelentősen csökkentené az érintett vállalkozások számát – és az emiatt kirobbant közfelháborodást.
Ezen az IMF-hitelen múlhat minden
A hitelprogram még tavaly novemberben kapott előzetes jóváhagyást, a végső döntést azonban a szervezet igazgatótanácsa csak akkor hozza meg, ha a szükséges törvényeket elfogadják. A tervezet benyújtását február 10-re halasztották.
A vita jól mutatja, hogy milyen nehéz helyzetben van Ukrajna gazdasága. A háború immár az ötödik évébe lép, a katonai és állami kiadások folyamatosan nőnek, miközben a lakosság és a vállalkozások egyre nehezebben viselik a terheket. Az extrém hideg és az áramkimaradások miatt pedig sok cég drága dízelgenerátorok használatára kényszerül.
Zelenszkij emiatt kétségbeesetten próbál megegyezni az IMF-hitelről, amely stabilizálhatná az ország repedező gazdaságát – szerencséjére a pénzintézet meglepően rugalmasan állt hozzá a helyzethez. Krisztalina Georgieva vezérigazgató januárban Kijevbe látogatott, egyértelműen jelezve, hogy a szervezet továbbra is támogatni fogja az országot.
Ezt azonban Kijev úgy értelmezte, hogy még több engedményt kérhet a hitellel kapcsolatban.
A tárgyalásokon emiatt most felmerült a politikailag exponált személyekre (PEP-ekre) vonatkozó szabályok enyhítése is. Ukrajnában a PEP-státusz jelenleg életre szól, amit sok politikus és köztisztviselő túlzónak tart. A változtatás azonban ütközhet a nemzetközi pénzmosásellenes előírásokkal, és az EU-ban is aggodalmat kelthetne, ráadásul tovább mélyítené az ukrajnai korrupciót.
Ukrajnának 125 737 500 különleges lehívási jog (SDR) összegű adósság egy részét kellett volna visszafizetnie. Ennek ellenére a Nemzetközi Valutaalap igazgatótanácsa Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérésére februárban jóváhagyhat egy új, négyéves EFF finanszírozási programot Ukrajna számára, de ez elsősorban attól függ, hogy Ukrajna végrehajtja-e a korábban elfogadott intézkedéseket.