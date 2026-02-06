Ukrajna elkezdett menekülni az IMF elől, Zelenszkij rájött, hogy ez átverés: őrült alkudozásba kezdett, de nagyon kell nekik a 8 milliárd dollár

Ukrajna feszült tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) arról, hogyan lehetne enyhíteni egy kulcsfontosságú, ám rendkívül népszerűtlen adótörvényen, amelynek bevezetése a nemzetközi szervezet több mint 8 milliárd dolláros hitelprogramjának egyik alapfeltétele lenne. A törvénytervezet ugyanis a jelenlegi formájában heves ellenállást váltott ki a lakosság, a parlament és kormányzati tagok részéről is.

Ukrajna számára létfontosságú lenne az az IMF-hitel, amelyért cserébe egy rendkívül népszerűtlen adótörvényt kellene elfogadni, Zelenszkij pedig most az utolsó pillanatban próbál jobb feltételeket kikönyörögni / Fotó: AFP

A pénzügyminisztérium eredeti terve szerint a kisvállalkozók és magánvállalkozók egy része – évi egymillió hrivnya feletti bevétel esetén – áfa fizetésére lettek volna kötelezve.

Kijev ezzel egy fontos adóbevételi lyukat foltozna be, mivel a háború kirobbanása óta ezek a jogi formák Ukrajnában széles körben elterjedtek, és vállalatok ezrei csökkentik ezen a kiskapun keresztül az adóterheiket.

A javaslat azonban a nyilvánosságra hozásának pillanatától kezdve óriási politikai és társadalmi ellenállásba ütközött.

A tiltakozás hatására Volodimir Zelenszkij elnök és Julija Szviridenko miniszterelnök is szembefordult a tervezettel. A Bloomberg értesülései szerint Zelenszkij személyesen bírálta Szerhij Marcsenko pénzügyminisztert amiatt, hogy elfogadta az IMF által megkövetelt, ám politikailag nehezen vállalható feltételeket.

A pénzügyminisztérium most enyhítene a szabályozáson, az áfafizetési küszöböt két- vagy akár négymillió hrivnyára emelnék. A parlamenti többség vezetője, David Arahamija szerint azonban a kormány egy ennél is magasabb határt szeretne kijelölni, ami jelentősen csökkentené az érintett vállalkozások számát – és az emiatt kirobbant közfelháborodást.

Ezen az IMF-hitelen múlhat minden

A hitelprogram még tavaly novemberben kapott előzetes jóváhagyást, a végső döntést azonban a szervezet igazgatótanácsa csak akkor hozza meg, ha a szükséges törvényeket elfogadják. A tervezet benyújtását február 10-re halasztották.

A vita jól mutatja, hogy milyen nehéz helyzetben van Ukrajna gazdasága. A háború immár az ötödik évébe lép, a katonai és állami kiadások folyamatosan nőnek, miközben a lakosság és a vállalkozások egyre nehezebben viselik a terheket. Az extrém hideg és az áramkimaradások miatt pedig sok cég drága dízelgenerátorok használatára kényszerül.