Tűz a százhalombattai olajfinomítóban: erre kevesen számítottak, megszólalt a Mol – kiderült, kinek kell fizetnie a brutális károkért

Előrehaladott állapotban van a Mol Dunai Finomítójának AV3 üzemében a helyreállítás, a legkritikusabb bontási munkák már határidő előtt lezárultak. A jelenlegi ütem alapján az üzem akár a tervezettnél korábban újraindulhat.

Gyorsabban halad a Mol Dunai Finomítójának AV3 üzeme helyreállítása, mint azt korábban várták / Fotó: Hegedüs Róbert

– közölte a társaság pénteken. A tűzesetben megsérült berendezések és szerkezeti elemek gépészeti bontása határidő előtt befejeződött, miközben már zajlik a csőhálózat és a szivattyúk felújítása, május végére pedig várhatóan elkészül az új kondenzátorállvány is.

A Mol hangsúlyozta: a vállalat biztosítása nemcsak a műszaki károkra, hanem a kiesett nyereségre is kiterjed. A 2025 októberében történt tűzeset óta több kulcsfontosságú lépést is végrehajtottak a százhalombattai finomító helyreállításának érdekében.

Idén január közepére lezárult a sérült szerkezeti elemek és berendezések gépészeti bontása, valamint befejeződött a három érintett üzemi rendszer teljes leürítése. A tűz következtében a vasbeton szerkezet alsó szintje is károsodott, ezt gyakorlatilag teljes egészében újra kell építeni.

Eltávolították a sérült irányítástechnikai műszereket és a villamosrendszerek elemeit, a műszaki specifikációk véglegesítése pedig rövidesen lezárul. Ezzel párhuzamosan folytatódik a kábelek bontása, valamint előrehaladott állapotban van a statikus berendezések és a csőhálózat javítása is. A munkák során több száz szelepet kell cserélni, és mintegy 2,8 kilométernyi új csőszakasz épül.

Néhány hónapon belül újraindul a termelés a Mol finomítójában

Pulay Krisztián, a Mol-csoport downstream termelés és fejlesztés ügyvezető igazgatója szerint az AV3 üzem helyreállítása a korábbi tervek alapján 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be. A jelenlegi tempó alapján azonban már az is reális lehetőség, hogy a kivitelezés egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezáruljon.

A következő időszak legfontosabb feladata a szükséges gyártási és kivitelezési munkák minél gyorsabb lebonyolítása. A Mol jelezte: a gyors és szakszerű kivitelezés mellett a fenntarthatóságra is figyelnek, az AV3 üzemből származó fém bontási hulladékot és a betontörmeléket újrahasznosítják.