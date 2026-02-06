Deviza
EUR/HUF377,93 -0,57% USD/HUF319,69 -0,93% GBP/HUF435,16 -0,26% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,59 -0,39% RON/HUF74,09 -0,73% CZK/HUF15,6 -0,38% EUR/HUF377,93 -0,57% USD/HUF319,69 -0,93% GBP/HUF435,16 -0,26% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,59 -0,39% RON/HUF74,09 -0,73% CZK/HUF15,6 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61% BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dunai Finomító
Százhalombatta
Mol
tűzeset

Tűz a százhalombattai olajfinomítóban: erre kevesen számítottak, megszólalt a Mol – kiderült, kinek kell fizetnie a brutális károkért

Jelentős mérföldkövekhez érkezett a Dunai Finomító helyreállítása a 2025-ös tűzeset után. A Mol szerint a bontási szakasz lezárult, a felújítás és újjáépítés teljes gőzzel zajlik.
VG/MTI
2026.02.06, 20:51
Frissítve: 2026.02.06, 21:07

Előrehaladott állapotban van a Mol Dunai Finomítójának AV3 üzemében a helyreállítás, a legkritikusabb bontási munkák már határidő előtt lezárultak. A jelenlegi ütem alapján az üzem akár a tervezettnél korábban újraindulhat.

mol
Gyorsabban halad a Mol Dunai Finomítójának AV3 üzeme helyreállítása, mint azt korábban várták / Fotó: Hegedüs Róbert

Előrehaladott állapotban van a Mol Dunai Finomítójának AV3 üzemében a helyreállítás

– közölte a társaság pénteken. A tűzesetben megsérült berendezések és szerkezeti elemek gépészeti bontása határidő előtt befejeződött, miközben már zajlik a csőhálózat és a szivattyúk felújítása, május végére pedig várhatóan elkészül az új kondenzátorállvány is.

A Mol hangsúlyozta: a vállalat biztosítása nemcsak a műszaki károkra, hanem a kiesett nyereségre is kiterjed. A 2025 októberében történt tűzeset óta több kulcsfontosságú lépést is végrehajtottak a százhalombattai finomító helyreállításának érdekében.

Idén január közepére lezárult a sérült szerkezeti elemek és berendezések gépészeti bontása, valamint befejeződött a három érintett üzemi rendszer teljes leürítése. A tűz következtében a vasbeton szerkezet alsó szintje is károsodott, ezt gyakorlatilag teljes egészében újra kell építeni.

Eltávolították a sérült irányítástechnikai műszereket és a villamosrendszerek elemeit, a műszaki specifikációk véglegesítése pedig rövidesen lezárul. Ezzel párhuzamosan folytatódik a kábelek bontása, valamint előrehaladott állapotban van a statikus berendezések és a csőhálózat javítása is. A munkák során több száz szelepet kell cserélni, és mintegy 2,8 kilométernyi új csőszakasz épül.

Néhány hónapon belül újraindul a termelés a Mol finomítójában

Pulay Krisztián, a Mol-csoport downstream termelés és fejlesztés ügyvezető igazgatója szerint az AV3 üzem helyreállítása a korábbi tervek alapján 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be. A jelenlegi tempó alapján azonban már az is reális lehetőség, hogy a kivitelezés egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezáruljon.

A következő időszak legfontosabb feladata a szükséges gyártási és kivitelezési munkák minél gyorsabb lebonyolítása. A Mol jelezte: a gyors és szakszerű kivitelezés mellett a fenntarthatóságra is figyelnek, az AV3 üzemből származó fém bontási hulladékot és a betontörmeléket újrahasznosítják.

Elámultak a németek, mit művelt Orbán Viktor a Balkánon: kimondták, amit sokan nem mernek – „Mostantól a magyarok uralják az olajüzletet”

A német sajtó szerint a NIS birtokában a magyarok fogják uralni az olajüzletet a Nyugat-Balkánon. A változás már most élénk érdeklődést kelt a tőkepiacokon: a Mol részvényei az első felvásárlási pletykák óta mintegy harmadával emelkedtek.

 

Országszerte

Országszerte
1115 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu