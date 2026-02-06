Elámultak a németek, mit művelt Orbán Viktor a Balkánon: kimondták, amit sokan nem mernek – „Mostantól a magyarok uralják az olajüzletet”

A Mol energiacég kerülhet a szerbiai olaj- és gázpiac élére a Nyugat-Balkánon: a Gazprom kényszerített kivonulása után a magyar vállalat válhat a szerb NIS többségi tulajdonosává – írja a FAZ.

Olaj: elámultak a németek, mit művelt Orbán Viktor a Balkánon / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök szankcióinak nyomása alatt Aleksandar Vucic szerb elnök végül beadta a derekát, és hozzájárult ahhoz, hogy az orosz Gazprom eladja részesedését a szerb NIS energiacégben.

A Gazprom 2008 óta birtokolta a többséget a vállalatban, most azonban – várhatóan mintegy egymilliárd euró körüli áron – távozik, ami csökkentheti Oroszország befolyását a régióban.

A németek szerint a tranzakció egyik legnagyobb nyertese a magyar Mol lehet, amely – amennyiben az amerikai hatóságok jóváhagyják a felvásárlást, ami jelenleg valószínűnek tűnik – többségi tulajdonossá válhat a NIS-ben. Ezzel a lépéssel a magyar vállalat jelentősen megerősítheti pozícióját a Nyugat-Balkán olajpiacán.

A NIS felvásárlásával a magyarok kerülhetnek az olajüzlet élére a Nyugat-Balkánon

– ez a változás már most élénk érdeklődést kelt a tőkepiacokon: a Mol részvényei az első felvásárlási pletykák óta mintegy harmadával emelkedtek. A cég továbbra is fenntartja kapcsolatait orosz beszállítókkal, olcsó olajat és gázt importálva onnan, miközben

Orbán Viktor miniszterelnök egyaránt jó viszonyt ápol Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal.

A tranzakció azt is lehetővé teszi, hogy Oroszország olaj- és gázszállítóként továbbra is jelen maradjon a régióban, miközben a NIS az Európai Unió szabályrendszere alá kerül, mivel a Molra is vonatkoznak az uniós előírások. Ezzel Vucic közelebb került az EU-hoz is.

A változás Vucic pozícióját is gyengítette: hosszú évekig úgy tűnt, hogy a szerb elnök lavírozni tud Washington, Moszkva és Peking között, de Trump kiszámíthatatlan, mégis határozott nyomása leleplezte ennek az illúzióját.

Az orosz részesedés miatt bevezetett amerikai szankciók energiaválsággal és üzemanyaghiánnyal fenyegettek, ami tovább fűtötte a már amúgy is tiltakozó lakosság elégedetlenségét.