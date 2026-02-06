Váratlan magyar bejelentés: máris módosítják a Budapest–Belgrád vasút menetrendjét, új városban áll meg a vonat – ki nem találná senki, hogy hol

A Budapest–Belgrád vasútvonal menetrendjében fontos változás várható: a nemzetközi vonatok a jövőben Kiskőrösön is megállnak majd Bács-Kiskun megyében – írja a BAON.

Fotó: Xinhua via AFP

Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője Facebook-posztjában számolt be arról, hogy az ügyben sikeres egyeztetést folytatott Hegyi Zsolttal, a MÁV-csoport vezérigazgatójával, amelynek eredményeként a tervezett menetrendet módosítják. A döntésről a szerb partnert is tájékoztatni fogják.

Eredetileg a nemzetközi járatok belföldön csak Kiskunhalason és a határ menti Kelebián álltak volna meg, azonban a mostani megállapodás nyomán Kiskőrös is felkerül a megállóhelyek listájára. A képviselő hangsúlyozta, hogy a MÁV szakemberei gőzerővel dolgoznak a Budapest–Belgrád-vasútvonalon:

beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket,

garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és -biztosító berendezéseket,

megszervezik az üzemeltető személyzetet,

véglegesítik és közzéteszik a menetrendet,

üzembe helyezik a felvételi épületeket,

elindítják a térfigyelő-kamerarendszert,

összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel,

valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosítóberendezéseket a közúti kereszteződésekben.

A tájékoztatón elhangzottak szerint mindegyik járat Budapest–Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek.

Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint. A tervezett menetrend szerint a nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a Kelebián a határállomáson álltak volna meg.