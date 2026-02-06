Váratlan magyar bejelentés: máris módosítják a Budapest–Belgrád vasút menetrendjét, új városban áll meg a vonat – ki nem találná senki, hogy hol
A Budapest–Belgrád vasútvonal menetrendjében fontos változás várható: a nemzetközi vonatok a jövőben Kiskőrösön is megállnak majd Bács-Kiskun megyében – írja a BAON.
Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője Facebook-posztjában számolt be arról, hogy az ügyben sikeres egyeztetést folytatott Hegyi Zsolttal, a MÁV-csoport vezérigazgatójával, amelynek eredményeként a tervezett menetrendet módosítják. A döntésről a szerb partnert is tájékoztatni fogják.
Eredetileg a nemzetközi járatok belföldön csak Kiskunhalason és a határ menti Kelebián álltak volna meg, azonban a mostani megállapodás nyomán Kiskőrös is felkerül a megállóhelyek listájára. A képviselő hangsúlyozta, hogy a MÁV szakemberei gőzerővel dolgoznak a Budapest–Belgrád-vasútvonalon:
- beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket,
- garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és -biztosító berendezéseket,
- megszervezik az üzemeltető személyzetet,
- véglegesítik és közzéteszik a menetrendet,
- üzembe helyezik a felvételi épületeket,
- elindítják a térfigyelő-kamerarendszert,
- összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel,
- valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosítóberendezéseket a közúti kereszteződésekben.
A tájékoztatón elhangzottak szerint mindegyik járat Budapest–Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek.
Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint. A tervezett menetrend szerint a nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a Kelebián a határállomáson álltak volna meg.
Teljesen váratlanul kihirdette a kormány, hogyan csinál szupervasutat a MÁV-ból: ekkora fejlesztés 30 éve nem volt
Több tucat új motorvonat és IC-kocsi beszerzését készítik elő, amely országos szinten milliók számára hozhat korszerűbb vonatközlekedést. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon.