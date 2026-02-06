Deviza
Váratlan magyar bejelentés: máris módosítják a Budapest–Belgrád vasút menetrendjét, új városban áll meg a vonat – ki nem találná senki, hogy hol

A Budapest–Belgrád vasútvonal nemzetközi vonatai a jövőben Kiskőrösön is megállnak. Eredetileg a nemzetközi járatok belföldön csak Kiskunhalason és a határ menti Kelebián álltak volna meg.
VG
2026.02.06, 21:11
Frissítve: 2026.02.06, 21:11

A Budapest–Belgrád vasútvonal menetrendjében fontos változás várható: a nemzetközi vonatok a jövőben Kiskőrösön is megállnak majd Bács-Kiskun megyében – írja a BAON.

HUNGARY-KUNSZENTMIKLOS-BUDAPEST-BELGRADE RAILWAY-CHINESE-BUILT HUNGARIAN SECTION-TRACK LAYING Váratlan magyar bejelentés: máris módosítják a Budapest–Belgrád vasút menetrendjét, új városban áll meg a vonat
Fotó: Xinhua via AFP

Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője Facebook-posztjában számolt be arról, hogy az ügyben sikeres egyeztetést folytatott Hegyi Zsolttal, a MÁV-csoport vezérigazgatójával, amelynek eredményeként a tervezett menetrendet módosítják. A döntésről a szerb partnert is tájékoztatni fogják.

Eredetileg a nemzetközi járatok belföldön csak Kiskunhalason és a határ menti Kelebián álltak volna meg, azonban a mostani megállapodás nyomán Kiskőrös is felkerül a megállóhelyek listájára. A képviselő hangsúlyozta, hogy a MÁV szakemberei gőzerővel dolgoznak a Budapest–Belgrád-vasútvonalon:

  • beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket, 
  • garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és -biztosító berendezéseket, 
  • megszervezik az üzemeltető személyzetet, 
  • véglegesítik és közzéteszik a menetrendet, 
  • üzembe helyezik a felvételi épületeket, 
  • elindítják a térfigyelő-kamerarendszert, 
  • összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel, 
  • valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosítóberendezéseket a közúti kereszteződésekben. 

A tájékoztatón elhangzottak szerint mindegyik járat Budapest–Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek.

Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint. A tervezett menetrend szerint a nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a Kelebián a határállomáson álltak volna meg.

Teljesen váratlanul kihirdette a kormány, hogyan csinál szupervasutat a MÁV-ból: ekkora fejlesztés 30 éve nem volt

Több tucat új motorvonat és IC-kocsi beszerzését készítik elő, amely országos szinten milliók számára hozhat korszerűbb vonatközlekedést. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon.

