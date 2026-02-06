Ursula von der Leyen fogadkozik: most tényleg elpusztítja Oroszországot – bemutatta Brüsszel új tervét Putyin kivéreztetésére

Ursula von der Leyen pénteken bejelentette, hogy Brüsszel egy új szankciócsomagot készíti elő Oroszországgal szemben – immár a huszadikat –, amely ismét célba venné az energiát, a pénzügyeket és a kereskedelmet. Az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanis a Kreml csak nyomás hatására lenne hajlandó béketárgyalásokra Ukrajnával.

Brüsszel szigorítja a korábbi intézkedéseket: Von der Leyen szerint új tilalmakat vezetnek be az orosz olajra, gázinfrastruktúrára és pénzügyi tranzakciókra / Fotó: AFP

Az új szankciók teljes tengeri tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére, csökkentve ezzel Moszkva energetikai bevételeit. A korábbi uniós intézkedések kijátszására létrehozott árnyékflotta további 43 hajója kerül tiltólistájára, így azok száma 640-re nő.

Az EU emellett szigorítja a cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajók, valamint a jégtörők karbantartására és szolgáltatásaira vonatkozó szabályokat, ami tovább nehezíti az orosz gázexportot.

A pénzügyi szektorban az EU húsz további regionális orosz bankot sújt szankcióval, és fellép a kriptovalutákkal kereskedő platformok ellen is. Emellett korlátozzák azoknak a külföldi bankoknak a tevékenységét, amelyek segítik a szankcionált áruk illegális kereskedelmét.

Az export területén új tilalmak lépnek életbe a gumitól a traktorokon át a kiberbiztonsági szolgáltatásokig, kiterjednek a fémekre, vegyi anyagokra és kritikus ásványokra, valamint a hadszíntéren használt technológiákra, például robbanóanyag-összetevőkre is.

Az EU emellett megtiltja a számítógépes vezérlésű eszközök és rádiók exportját olyan országokba, ahol fennáll az Oroszországnak való továbbadás kockázata.

Brüsszel szerint sikeresek a szankciók – de hol van a béke?

Von der Leyen közölte, hogy Oroszország olaj- és gázbevételei 2025-ben 24 százalékkal estek, januárban pedig a háború kezdete óta a legalacsonyabb szintet érték el. A gazdasági nyomás és a magas infláció egyértelműen jelzi: az EU szankciói működnek.

Addig alkalmazzuk ezeket, amíg Oroszország tárgyalásokat nem kezd Ukrajnával az igazságos és tartós béke érdekében

– tette hozzá.

Az EU emellett az Egyesült Államokkal közösen dolgozik egy olyan béketerven, amely erős biztonsági garanciákat és a háború utáni újjáépítés feltételeit tartalmazza. Von der Leyen azonban hangsúlyozta: a szankciók elfogadása erőteljes jelzés a világ számára az unió elkötelezettségéről egy szabad és szuverén Ukrajna mellett.