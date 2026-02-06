Fico megindította a bosszút, kitört a botrány: Szlovákia orosz fegyvereket adott át Ukrajnának – nem ússzák meg, akik tették
A szlovák rendőrség kémkedés gyanújával vizsgálja, hogy 2022-ben titkos S-300-as légvédelmi dokumentumokat adtak-e át Ukrajnának. Az ügy újra felszította a politikai vitát a korábbi szlovák kormány fegyverszállításainak jogszerűségéről.
Szlovákiában a rendőrség lehetséges kémkedés ügyében indított nyomozást S-300-as légvédelmi rendszerek 2022-ben Ukrajnának történt átadásával összefüggésben.
A hatóságok szerint 2022. április 15-én szigorúan titkos műszaki dokumentumok kerülhettek egy ukrán katonai attasé birtokába, és lehetséges, hogy ebben az előző szlovák kormány tagjai is közreműködtek.
Az ügyészség közlése alapján az iratok átadása megsérthette a Szlovákia és Oroszország között fennálló, minősített adatok védelméről szóló kormányközi megállapodást. A pozsonyi ügyészség tavaly áprilisban indította el a vizsgálatot, amely jelenleg is tart, a nyomozás lezárásának időpontja egyelőre nem ismert.
Az S-300 egy szovjet fejlesztésű, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer, amelyet repülőgépek, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták megsemmisítésére tervezték. Az 1970-es években fejlesztették ki, és a Szovjetunió, valamint szövetségesei légvédelmének alapját képezte, változattól függően pedig akár 150 kilométeres hatótávolságra és nagy magasságban is képes célokat eltalálni. Ukrajna ezeket a rendszereket orosz rakéta- és légitámadások elleni védelemre használja.
A hatóságok szerint a titkosított dokumentáció azután került Ukrajnába, hogy magát az S-300-as rendszert már átadták.
Volt szlovák miniszter: abszurd az egész ügy
A korábbi szlovák védelmi miniszter, Jaroslav Nagy élesen bírálta a nyomozást. Szerinte az S-300-as rendszer átadása a háború kezdetén, kormánydöntéssel történt, és az ilyen rendszerekhez tartozó műszaki dokumentáció szabványos része a fegyverszállításnak.
Nem ez az első vizsgálat az ügyben: korábban a szlovák hatóságok már ellenőrizték magát az S-300-as átadását is, többek között szabotázs gyanúja miatt, ám minden kapcsolódó büntetőeljárást lezártak. A 2023-ban hatalomra került, Robert Fico vezette kormány több alkalommal is hazaárulással és bűncselekményekkel vádolta az előző kabinetet az Ukrajnának juttatott adományok miatt. Ennek részeként vizsgálták a MiG-29-es vadászgépek és légvédelmi rendszerek átadását is.
2025 novemberében a hatóságok végül megállapították: nem történt bűncselekmény a MiG-29-esek és a KUB légvédelmi rendszer Ukrajnának történő átadásakor, az eljárást megszüntették. Az S-300-as dokumentáció ügye azonban továbbra is nyitott kérdés Szlovákiában.
