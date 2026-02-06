Fico megindította a bosszút, kitört a botrány: Szlovákia orosz fegyvereket adott át Ukrajnának – nem ússzák meg, akik tették

A szlovák rendőrség kémkedés gyanújával vizsgálja, hogy 2022-ben titkos S-300-as légvédelmi dokumentumokat adtak-e át Ukrajnának. Az ügy újra felszította a politikai vitát a korábbi szlovák kormány fegyverszállításainak jogszerűségéről.

Robert Fico kormánya egyre kínosabb részleteket tár fel az S-300-as ügyben, ám a kémbotrányban érintett korábbi szlovák védelmi miniszter szerint az egész helyzet „abszurd” /Fotó: AFP

Szlovákiában a rendőrség lehetséges kémkedés ügyében indított nyomozást S-300-as légvédelmi rendszerek 2022-ben Ukrajnának történt átadásával összefüggésben.

A hatóságok szerint 2022. április 15-én szigorúan titkos műszaki dokumentumok kerülhettek egy ukrán katonai attasé birtokába, és lehetséges, hogy ebben az előző szlovák kormány tagjai is közreműködtek.

Az ügyészség közlése alapján az iratok átadása megsérthette a Szlovákia és Oroszország között fennálló, minősített adatok védelméről szóló kormányközi megállapodást. A pozsonyi ügyészség tavaly áprilisban indította el a vizsgálatot, amely jelenleg is tart, a nyomozás lezárásának időpontja egyelőre nem ismert.

Az S-300 egy szovjet fejlesztésű, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer, amelyet repülőgépek, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták megsemmisítésére tervezték. Az 1970-es években fejlesztették ki, és a Szovjetunió, valamint szövetségesei légvédelmének alapját képezte, változattól függően pedig akár 150 kilométeres hatótávolságra és nagy magasságban is képes célokat eltalálni. Ukrajna ezeket a rendszereket orosz rakéta- és légitámadások elleni védelemre használja.

A hatóságok szerint a titkosított dokumentáció azután került Ukrajnába, hogy magát az S-300-as rendszert már átadták.

Volt szlovák miniszter: abszurd az egész ügy

A korábbi szlovák védelmi miniszter, Jaroslav Nagy élesen bírálta a nyomozást. Szerinte az S-300-as rendszer átadása a háború kezdetén, kormánydöntéssel történt, és az ilyen rendszerekhez tartozó műszaki dokumentáció szabványos része a fegyverszállításnak.

Nem ez az első vizsgálat az ügyben: korábban a szlovák hatóságok már ellenőrizték magát az S-300-as átadását is, többek között szabotázs gyanúja miatt, ám minden kapcsolódó büntetőeljárást lezártak. A 2023-ban hatalomra került, Robert Fico vezette kormány több alkalommal is hazaárulással és bűncselekményekkel vádolta az előző kabinetet az Ukrajnának juttatott adományok miatt. Ennek részeként vizsgálták a MiG-29-es vadászgépek és légvédelmi rendszerek átadását is.