Deviza
EUR/HUF377,79 -0,6% USD/HUF319,69 -0,93% GBP/HUF435,16 -0,26% CHF/HUF412,2 -0,66% PLN/HUF89,56 -0,42% RON/HUF74,17 -0,62% CZK/HUF15,59 -0,45% EUR/HUF377,79 -0,6% USD/HUF319,69 -0,93% GBP/HUF435,16 -0,26% CHF/HUF412,2 -0,66% PLN/HUF89,56 -0,42% RON/HUF74,17 -0,62% CZK/HUF15,59 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61% BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Államok
JD Vance
Donald Trump
Marco Rubio

Trump az egész világ előtt megnevezte, ki lehet az utódja: ő lehet a következő amerikai elnök és alelnök – „Nagyon nehéz lenne legyőzni ezt a párost”

Donald Trump pozitívan értékelte JD Vance alelnököt és Marco Rubio külügyminisztert, mindkettőjüket nagyon intelligensnek nevezte.
VG
2026.02.06, 21:50
Frissítve: 2026.02.06, 22:48

Donald Trump pozitívan nyilatkozott JD Vance alelnökről és Marco Rubio a külügyminiszterről az NBC Nightly News című műsorában adott exkluzív interjújában. 

US President Trump makes an announcement
Fotó: AFP

Az elnök mindkettőjüket dicsérte, szerinte kiváló munkát végeznek. Azt mondta, hajlamos lenne támogatni valakit a republikánus előválasztáson, de nem kívánt konkrét favoritot megnevezni, mivel még három év van hátra a választásig. 

A két politikus közötti különbségekről szólva Trump megjegyezte, hogy az egyikük kicsit diplomatikusabb, mint a másik, de mindkettőjüket nagyon intelligensnek tartja, és alkalmasnak az elnöki posztra. Szerinte egy esetleges Vance–Rubio-párost nagyon nehéz lenne legyőzni 2028-ban, bár a politikában – mint fogalmazott – sosem lehet mindent előre megjósolni.

Az interjúban szó esett a harmadik ciklusról is. Trump óvatosan válaszolt arra a kérdésre, hogy lát-e forgatókönyvet, amelyben 2029 januárjában még elnök maradna (ami az alkotmány szerint nem lehetséges): „Nem tudom. Érdekes lenne” – mondta. Ezután hangsúlyozta, hogy célja továbbra is Amerika naggyá tétele, és ezen dolgozik jelenlegi adminisztrációja.

Egy óriási aranyozott szobor készült Donald Trumpról, de nem akarják kifizetni a szobrászt
A Donald Trumpról mintázott 4,5 méteres szobrot kriptovaluta-befektetők rendelték meg. A tervek szerint a műremeket a miami Trump National Doralban állítják majd ki, egyenlőre azonban áll a bál az ohiói öntödével a számla miatt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu