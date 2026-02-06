Trump az egész világ előtt megnevezte, ki lehet az utódja: ő lehet a következő amerikai elnök és alelnök – „Nagyon nehéz lenne legyőzni ezt a párost”

Donald Trump pozitívan nyilatkozott JD Vance alelnökről és Marco Rubio a külügyminiszterről az NBC Nightly News című műsorában adott exkluzív interjújában.

Fotó: AFP

Az elnök mindkettőjüket dicsérte, szerinte kiváló munkát végeznek. Azt mondta, hajlamos lenne támogatni valakit a republikánus előválasztáson, de nem kívánt konkrét favoritot megnevezni, mivel még három év van hátra a választásig.

A két politikus közötti különbségekről szólva Trump megjegyezte, hogy az egyikük kicsit diplomatikusabb, mint a másik, de mindkettőjüket nagyon intelligensnek tartja, és alkalmasnak az elnöki posztra. Szerinte egy esetleges Vance–Rubio-párost nagyon nehéz lenne legyőzni 2028-ban, bár a politikában – mint fogalmazott – sosem lehet mindent előre megjósolni.

Az interjúban szó esett a harmadik ciklusról is. Trump óvatosan válaszolt arra a kérdésre, hogy lát-e forgatókönyvet, amelyben 2029 januárjában még elnök maradna (ami az alkotmány szerint nem lehetséges): „Nem tudom. Érdekes lenne” – mondta. Ezután hangsúlyozta, hogy célja továbbra is Amerika naggyá tétele, és ezen dolgozik jelenlegi adminisztrációja.