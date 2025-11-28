„Segítség, sehogy nem találok jó állást!” – Mi történik a 2025-ös munkaerőpiacon? (X)

Az álláskeresési hullámvölgy normális – de nem mindegy, meddig tart

Fotó: Jobinfo.hu

Az elmúlt években gyökeresen megváltozott a munkaerőpiac. A cégek valóban küzdenek a szakemberhiánnyal, de közben sok területen rendkívül megnőttek az elvárások, felgyorsult a kiválasztás digitalizációja, és a jelentkezők nagy része automatikusan esik ki a szűrőkön anélkül, hogy ember találkozna a pályázatával. Emiatt sokan megtapasztalják azt a frusztráló érzést, amikor több tucat vagy akár több száz jelentkezés után sem érkezik válasz. Ez könnyen önbizalomvesztéshez vezet, és hamar elindul az a belső monológ, amely megkérdőjelezi a képességeinket. Pedig a probléma legtöbbször nem a szakmai tudásban, hanem a módszerben rejlik.

A tudatos fejlődés 2025-ben már nem extra – hanem alap

A gyorsan változó technológiák, az AI-eszközök mindennapossá válása és a cégek átalakuló elvárásai miatt ma már szinte lehetetlen hosszabb időn át versenyképesnek maradni új tudás nélkül. Ha úgy érzed, megrekedtél, nagy segítség lehet, ha kiegészíted a tudásod néhány új készséggel vagy elvégzel egy rövid online képzést. Ezek nemcsak a gyakorlati tudást frissítik, hanem önbizalmat is adnak, és a CV-ben is megmutatják, hogy aktív maradtál.

Az egyénre szabott önéletrajz még mindig erősebb, mint bármely AI-szűrő

2025-ben a legtöbb nagyvállalat már előszűrő rendszereket használ. Ez azt jelenti, hogy a „mindenhez ugyanazt a CV-t” típusú megoldás már szinte biztos kudarc. Sokkal eredményesebb lehet, ha minden jelentkezéshez kissé módosítod az önéletrajzodat, a pozíció nyelvén fogalmazol, és olyan részleteket emelsz ki, amelyek kifejezetten az adott cégnek fontosak. Igen, ez munkaigényesebb, különösen a huszonötödik vagy hetvenedik jelentkezésnél, de a siker gyakran pontosan ezen múlik.

A kapcsolati háló szerepe ma erősebb, mint valaha

Az elmúlt években egyre több pozíció töltődik be ajánlások útján. A szakmai közösségek, események, online platformok és régi ismerősök sokszor gyorsabban vezetnek eredményre, mint a hagyományos álláskeresési felületek. Érdemes időt fordítani a kapcsolatok ápolására, új emberekkel való beszélgetésre, szakmai csoportokban való aktív jelenlétre, mert ezek a láthatatlan csatornák hozzák a legtöbb váratlan lehetőséget.